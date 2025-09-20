पुण्यतिथि पर विशेष; जानिए खुदाए सुखन मीर तकी मीर का वो किस्सा, जब लखनऊ के नवाब ने कहा-ऐसे शेर हमारे शौचालय में मिलते हैं
मीर का जन्म 1722-23 ई. में आगरा में हुआ और 20 सितंबर 1810 ई. में लखनऊ में उनका निधन हुआ.
लखनऊ : खुदाए सुखन मीर तकी मीर की आज पुण्यतिथि है. इस मौके पर हम उनके उर्दू शायरी और साहित्य में दिए गए योगदान को याद कर रहे हैं. मीर तकी मीर का असल नाम मोहम्मद तकी था. मीर का जन्म 1722-23 ई. में आगरा में हुआ और 20 सितंबर 1810 ई. में लखनऊ में उनका निधन हुआ. मीर उर्दू के एक बड़े और महान शायर की हैसियत से जाने जाते हैं. बड़े-बड़े शायरों ने उनकी महानता को माना है. ग़ालिब भी उनकी महानता का एतराफ़ किया है. पढ़ें ईटीवी भारत की विशेष खबर...
लखनऊ यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग के प्रोफेसर अब्बास रजा नय्यर बताते हैं कि मीर तकी मीर को खुदाए सुखन का खिताब दिया गया था. उनकी महानता का राज यह है कि उन्होंने अपने दिल पर गुज़रने वाली बात को साधारण और बोलचाल की ज़ुबान में बयां किया. मीर ने जज्बातों को ऐसे अंदाज़ में बयां किया कि जिसे पढ़कर महसूस किया जा सकता है. इसीलिए कहा जाता है कि मीर ने आपबीती को जगबीती बना दिया.
मीर की शायरी में दर्द व ग़म : प्रोफेसर अब्बास रजा बताते हैं कि मीर की शायरी में दर्द व ग़म, मायूसी, उदासी और नाकामी जगह-जगह नज़र आती है. यह दर्द व ग़म उनकी ज़ात और ज़माने दोनों से पैदा होता है. मीर ने इसे ही पंक्तियां का हिस्सा बनाते हैं. ख़ासकर उनके ज़ाती ग़मों की तस्वीर उनकी ग़ज़लों में मौजूद है. ऐसा इसलिए कि ग़मों ने मीर को बेहाल कर दिया था. बचपन से ही उन्हें परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा. उनकी ज़िंदगी बहुत परेशानी भरी थी. बचपन में पिता का निधन हो गया था. मुंह बोले चाचा भी चल बसे. सौतेले भाई से कुछ उम्मीद थी, लेकिन उनका रवैया गैरजिम्मेदाराना रहा.
मीर आगरा से दिल्ली रोज़गार के लिए गए, लेकिन सौतेले भाई के बर्ताव की वजह से मीर ؔ काफ़ी परेशान हुए. इसके बाद दिल्ली की गलियों में भटकते रहे. यहां ग़मों ने उन्हें दीवाना बना दिया. इसी दौर में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया था. जिसकी वजह से मीर और ज़्यादा परेशान हुए. दिल्ली के उजड़ जाने के बाद मीर लखनऊ आ गए. शायद यही वे वजहें रहीं जिनसे मीर की शायरी दर्द व ग़म से भर गई. मीर का दर्द व गम पढ़ने वाले को अपना दर्द व ग़म मालूम होने लगता है.
नवाब की महफिल से चले गए मीर : नवाब वंशज नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि जब मीर लखनऊ आए तो नवाब राजपूत दौला के दरबार में शरीक हुए. दरबार की महफिलों में मीर अपने अशआर सुनाया करते थे और नवाब के उस्ताद भी रहे. कहा जाता है कि एक बार शीश महल के तालाब में नवाब आसिफुद्दौला मछलियों का शिकार कर रहे थे. उसी दौरान मीर ने कई अशआर सुनाए. इस दौरान नवाब ने तंज कसा कि "ऐसे शेर तो हमारे शौचालय में मिलते हैं." इस पर मीर बेहद मायूस हुए और जवाब दिया "तो बदबू भी वहीं से आती होगी." यह कहकर वह महफिल से चले आए. इस वाकये का सदमा इतना गहरा था कि मीर बीमार पड़ गए. बाद में नवाब मीर के घर पहुंचे और उपहार स्वरूप कीमती पत्थर की नाग वाली अंगूठी भेंट की.
अंगूठी देखकर मीर ने शेर कहा था-
"दीवानापन हमारा आखिर को रंग लाया,
जो देखने को आया हाथों में संग लाया."
स्वस्थ होने के बाद मीर चौक क्षेत्र की एक दुकान पर बैठे थे, तभी बादशाह का शाही काफिला गुजरा. बादशाह खुद उतरकर मीर से मिलने आए, लेकिन मीर ने साफ शब्दों में कहा- "शरीफ लोग बाजारों में बातें नहीं किया करते... और फिर कभी दरबार का रुख नहीं किया.
इतिहासकार रोशन तकी बताते हैं कि मीर तकी मीर का देहांत लखनऊ में हुआ और सिटी स्टेशन के पास उन्हें दफनाया गया. कहा जाता है कि आज जहां रेलवे ट्रैक है, वहीं उनकी असली कब्र थी. उनकी याद में सिटी स्टेशन के बाहर एक छोटे पार्क में बड़ा पत्थर लगाया गया था, जिस पर निशान-ए-मीर लिखकर कलम-दवात की आकृति बनाई गई थी, मगर वक्त के साथ यह यादगार भी उजाड़ हो गई. अब वहां पेड़ और झाड़ियां उग आई हैं. गंदगी का अंबार है और ऐतिहासिक स्थान खंडहर जैसी दिखता है.
