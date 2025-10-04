ETV Bharat / state

लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध; हल्दी में दो कवक जनित रोग जनकों की पहचान, जानिए पूरी डिटेल

प्रोफेसर अमृतेश चंद्र शुक्ल के मार्गदर्शन में पीएचडी करने वाले डॉ. रामानंद यादव ने किया रिसर्च.

लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध
लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध (Photo credit: Dr. Ramanand Yadav)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 7:14 PM IST

लखनऊ : हल्दी को लंबे समय से औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन नए शोध ने इस बहुमूल्य फसल के लिए छिपे खतरों का खुलासा किया है. हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर अमृतेश चंद्र शुक्ल के मार्गदर्शन में पीएचडी करने वाले डॉ. रामानंद यादव ने अपने शोध ग्रंथ में हल्दी में दो ऐसे कवक (फंगस) जनित रोग जनकों की पहचान की है. जिनके बारे में पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुई है.

डॉ. रामानंद यादव बताते हैं कि साल 2023 में कोलेटोट्राइकम सियामेसे से पत्ती धब्बा रोग उत्पन्न करने वाला अध्ययन ब्रिटिश सोसाइटी फॉर प्लांट पैथोलॉजी की प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'न्यू डिजीज रिपोर्ट्स' में प्रकाशित हुआ था. वह बताते हैं कि एक अन्य कवक, फ्यूजेरियम प्रोलिफेरेटिव हल्दी के प्रकंद सड़न के लिए जिम्मेदार है, जो उपज और गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली एक गंभीर बीमारी है. यह शोध पत्र ऑस्ट्रेलेशियन जर्नल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में प्रकाशित होने वाला है. जिसे ऑस्ट्रेलेशियन प्लांट पैथोलॉजी सोसाइटी की ओर से स्प्रिंगर नेचर द्वारा प्रकाशित किया जायेगा. यह पहली बार है जब इन कवकों को हल्दी की खेती से जोड़ा गया है.




डॉ. रामानंद यादव ने बताया कि वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हमने दोनों रोगजनकों के जीनोमिक अनुक्रमों को नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन (एनसीबीआई) जेन बैंक डेटाबेस में जमा किया है. जिसका प्राप्ति क्रमांक (Acession Number), कोलेटोट्राइकम सियामेन्से के विभिन्न जीन अनुक्रमों के लिए इस प्रकार है.

वह बताते हैं कि आईटीएस (OQ086954) और जीएपीडीएच (OQ991912) तथा फ्यूजेरियम प्रोलिफेरेटम के विभिन्न जीनों का प्राप्ति क्रमांक 18S rRNA (OP679873), आईटीएस (PQ725671) और बीटा ट्यूबिलिन (PV131043) है. इसके अलावा शुद्ध कल्चर को राष्ट्रीय कवक संवर्धन बैंक 'राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव संवर्धन संग्रह (NAIMCC) ICAR-राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव ब्यूरो (ICAR-NBAIM), मऊ, उत्तर प्रदेश में जमा किया.

वह बताते हैं कि उसके बाद इस संस्थान ने दोनों कवकों के लिए परिग्रहण संख्या (Acession Number): NAIMCC-F-04638 (कोलेटोट्राइकम स्यामेंस) और NAIMCC-F-04637 (फ्यूजेरियम प्रोलिफेरेटम) प्रदान किया. उन्होंने बताया कि ऐसे कदमों से वैज्ञानिकों को प्रभावी निदान और नियंत्रण उपाय विकसित करने में मदद मिलेगी.

प्रोफेसर अमृतेश शुक्ला ने कहा कि अपने पीएचडी अध्ययन के दौरान डॉ. रामानंद यादव ने प्लांट मेटाबोलाइट्स-आधारित फॉर्मूलेशन का उपयोग करके इन दोनों रोगजनकों को इन-विट्रो के साथ-साथ ग्रीनहाउस स्थितियों में भी प्रबंधित किया, जो हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा को बेहतर बनाने और सिंथेटिक कीटनाशकों के नकारात्मक प्रभाव से निपटने में मदद करेगा.

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है. विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है. भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, 2023-24 के दौरान 226.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की 1.62 लाख टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात किया गया. यह खोज एक महत्वपूर्ण क्षण पर हुई है.

भारत सरकार ने हाल ही में हल्दी अनुसंधान, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है. विशेषज्ञों का मानना है कि डॉ. रामानंद यादव का कार्य इन राष्ट्रीय प्रयासों का पूरक होगा और हल्दी की खेती को उभरते रोगों से बचाने के लिए वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा.

