लखनऊ विश्वविद्यालय ; 2026 से डिग्री कॉलेजों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में पीएचडी पर ब्रेक, पढ़िए वजह - PHD FROM LUCKNOW UNIVERSITY

विश्वविद्यालय के इस आदेश से एलयू से जुड़े डिग्री कॉलेजों के करीब 600 शिक्षकों को नुकसान. हर साल करीब 125 सीटें कम हो जाएंगी.

लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यादेश से संकट.
लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यादेश से संकट. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 8:23 AM IST

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय 2026 में शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से पीएचडी के नए ऑर्डिनेंस को लागू करने जा रहा है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीते सप्ताह पीएचडी के नए ऑर्डिनेंस को एकेडमिक काउंसिल से मंजूरी दे दी है. 15 अगस्त के बाद आयोजित होने वाली कार्य परिषद की बैठक में इसे पास कर नए ऑर्डिनेंस को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा. नए ऑर्डिनेंस के अनुसार विश्वविद्यालय ने डिग्री कॉलेज से पीएचडी करने को लेकर नया निगम लागू कर दिया है. इसका लखनऊ विश्वविद्यालय सम्बद्ध डिग्री कॉलेज शिक्षक संघ (लुआक्टा) ने विरोध शुरू किया है. इसमें पीएचडी अध्यादेश के खिलाफ 13 अगस्त को लुआक्टा की कार्यकारिणी की बैठक हुई. जिसमें डिग्री कॉलेज के शिक्षकों ने 26 अगस्त को राज भवन तक मार्च निकालने तथा गिरफ्तारी देने की रूपरेखा तय की. इस दिन महाविद्यालय के सभी शिक्षक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे. शिक्षक लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में एकत्र होने के बाद मार्च करते हुए राजभवन तक जाएंगे.

नए अध्यादेश से झंझट.
नए अध्यादेश से झंझट. (Photo Credit : ETV Bharat)





लुआक्टा के अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडे का कहना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने 4 साल पहले डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को पीएचडी करने की सहमति देते हुए अध्यादेश लागू किया था. उस समय विश्वविद्यालय ने सभी राजकीय व सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे शिक्षकों को पीएचडी गाइड बनाने की अनुमति दी थी. इसके बावजूद पिछली एकेडमिक काउंसिल में पीएचडी का नया अध्यादेश लाया गया है. इसके तहत ऐसे डिग्री कॉलेज और कोर्स जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का संचालन नहीं होता है, उन डिग्री कॉलेज और कोर्सेज में पढ़ने वाले शिक्षकों को अब पीएचडी गाइड बनने का मौका नहीं दिया जाएगा.

पीएचडी के नए ऑर्डिनेंस के विरोध की रणनीति तैयार करते शिक्षक.
पीएचडी के नए ऑर्डिनेंस के विरोध की रणनीति तैयार करते शिक्षक. (Photo Credit : ETV Bharat)

डॉ. मनोज पांडेय का कहना है कि मौजूदा समय में लखनऊ विश्वविद्यालय के करीब 134 राजकीय व सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज है. इनमें पढ़ रहे करीब 600 से अधिक शिक्षकों को इस अध्यादेश के लागू होने के बाद पीएचडी गाइड बनने के मौके से वंचित कर दिया जाएगा. इसका सीधा नुकसान शिक्षकों के प्रमोशन और उनके कॅरियर एडवांस स्क्रीन पर पड़ेगा.


डॉ. मनोज पांडे का कहना है कि कई डिग्री कॉलेज में जो कोर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ाया जा रहे हैं उनके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की सम्बद्धता ही नहीं है. जैसे किसी कॉलेज में बीए हिंदी पढ़ाया जाती है तो वहां पर एमए हिंदी नहीं है. बीकॉम पढ़ाया जा रहा है तो वहां एमकॉम नहीं है. केवल कुछ ही कोर्सेज में ही पोस्ट ग्रेजुएट विषयों की मान्यता है. ऐसे में केवल गिने चुने शिक्षकों को ही पीएचडी का मौका डिग्री कॉलेज में मिलेगा. जबकि यहां पढ़ा रहे 600 से अधिक प्रोफेसर गाइड बनने के योग्य नहीं रह जाएंगे.




डॉ. मनोज पांडेय ने बताया कि सभी शिक्षक इसको लेकर संघर्ष करने का निर्णय लिया है. इसके तहत 26 अगस्त को राजभवन तक पैदल मार्च किया जाएगा. इस दौरान सभी जिलों के जन प्रतिनिधियों को सौंपा ज्ञापन जाएगा. इसके अतिरिक्त 5 सितम्बर को काला दिवस तथा 10 सितम्बर को दीक्षांत समारोह के विरोध में काला दिवस तथा साथी अपने अपने महा विद्यालयों में धरना देंगे. इसके बाद भी यदि शोध अध्यादेश वापस नहीं हुआ तो आगामी परीक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा.

