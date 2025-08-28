लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध निर्देशक न बनाये जाने को लेकर कुलपति प्रो. मनुका खन्ना और लुआक्टा के पदाधिकारियों के बीच वार्ता विफल हो गई है. इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा) ने गुरुवार को विश्वविद्यालय के सरस्वती प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस धरना-प्रदर्शन में लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंध सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर, लखनऊ और हरदोई के सरकारी डिग्री कॉलेज के शिक्षक शामिल हैं. वहीं, लुआक्टा ने गुरुवार को सामूहिक अवकाश लेकर धरना देने और राजभवन तक मार्च करने का ऐलान किया है.

लुआक्टा के अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडेय, महामंत्री डॉ. आंशुकेडिया और कोषाध्यक्ष डॉ. कीर्ति तिवारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने कुलपति प्रो. मनुका खन्ना से कहा कि विश्वविद्यलाय यूजीसी रेगुलेशन 2022 की मनमानी व्याख्या कर रहा है. इसके चलते विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अध्यापन करने वाले शिक्षकों को शोध निर्देशक बनाए जाने से वंचित किया जा रहा है.

लखनऊ विश्वविद्यालय में नारेबाजी करते शिक्षक. (ETV Bharat)

डॉ. मनोज पांडेय ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा पारित अध्यादेश यूजीसी रेगुलेशन के विपरीत है. इस रेगुलेशन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में अध्यादेश जारी किया जा चुका है तो अब इस पर नया अध्यादेश बनाये जाने की क्या आवश्यकता है. यूजीसी रेगुलेशन कहीं भी स्नातक स्तर के शिक्षकों को शोध अधिकार से वंचित नहीं करता है. कुलपति प्रो. मनुका खन्ना ने लुआक्टा पदाधिकारियों से वादा किया कि आकस्मिक कार्य परिषद की एजेंडे में शोध अध्यादेश पारित नहीं किया जायेगा. जब विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक कुलपति आएंगे तभी इस विषय पर निर्णय होगा. साथ ही यह भी कहा कि विद्या परिषद में इस अध्यादेश को लेकर आपत्तियां आई है. इसके आधार पर शोध अध्यादेश में संशोधन किया जा रहा है.



डॉ. मनोज ने कहा कि जब अल्पकालिक कुलपति द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, तो ऐसे विद्या परिषद से पास कराने की क्या आवश्यकता थी? डॉ. मनोज और डॉ. अंशु केडिया ने बताया कि लेकिन कुलपति प्रो. मनुका खन्ना ने ये कहते हुए वार्ता में किए गए वायदे को लिखित रूप में देने से इनकार कर दिया कि क्या हमारी बात पर आपको भरोसा नहीं है. इसके बाद संगठन के पदाधिकारी मंथन हाल से बाहर आ गए. उन्होंने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार घोषणा की कि लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर के शिक्षक आज सामूहिक अवकाश पर रहते हुए राजभवन तक मार्च करेंगे.

