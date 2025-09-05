लखनऊ : पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने जानकारी दी है कि बख्शी का तालाब के खदरी में और चांदगंज से निरालानगर की रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाए जाएंगे. जल्द ही सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा. अंडरपास बनने से लोगों की परेशानियों में कमी आएगी और आवाजाही आसान हो जाएगी.
लखनऊ की उत्तर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉ. नीरज बोरा ने रक्षामंत्री व लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम गौरव अग्रवाल को पत्र लिखे थे. इस पर गुरुवार को डीआरएम की ओर से विधायक को जवाब दिया गया है. विधायक डॉ. नीरज बोरा की पहल पर रेलवे और लोक निर्माण विभाग अंडरपास के लिए संयुक्त सर्वेक्षण करेगा.
विधायक डॉ. नीरज बोरा ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय का नवीन परिसर जानकीपुरम में है. छात्र-छात्राओं और जानकीपुरम क्षेत्रवासियों को सीतापुर रोड से आने-जाने पर काफी घूमकर आना पड़ता है. परिसर की बाउंड्री व राष्ट्रीय राजमार्ग सीतापुर रोड के बीच केवल रेललाइन की पटरी है. खदरी के पास रेलवे अंडरपास बनने से भिठौली क्राॅसिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा और टेढ़ी पुलिया चौराहा पर यातायात का दबाव कम होगा. साथ ही बड़ी आबादी को राहत हो जाएगी.
आईटी चौराहा से अलीगंज की ओर आने-जाने वालों का दबाव रहता है. ऐसे में निरालानगर से चांदगंज गार्डेन अलीगंज के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास से लोगों की आवाजाही आसान हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इन दो अंडरपास के निर्माण के लिए सांसद व रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखे गए थे. विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीती 13 अगस्त को भी ये मुद्दा उठाया गया था. पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम गौरव अग्रवाल के निर्देश पर आगे की कार्रवाई हो रही है. लोक निर्माण विभाग और रेल प्रशासन संयुक्त रूप से सर्वेक्षण शुरू करेगा.
सेमी हाईस्पीड ट्रेन संचालित करने की मांग : विधायक डॉ. नीरज बोरा की ओर से लखनऊ से दिल्ली जाने वाली कुछ ट्रेनों का संचालन मोहिबुल्लापुर, बख्शी का तालाब और सीतापुर के रास्ते करने की भी डिमांड की गई है. लखनऊ से इंदौर तक अमृत भारत व लखनऊ से प्रयागराज और लखनऊ से काशी के रास्ते गया के लिए सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत चलाने की मांग भी की है. इसके अलावा उन्होंने मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जानकीपुरम रेलवे स्टेशन करने की मांग की है.
