यूपी सरकार का फैसला; एससी/एसटी आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा
एससी-एसटी आयोग में दो उपाध्यक्ष और 16 सदस्य हैं. निर्णय अनुसूचित जाति को भाजपा से जोड़ने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 7:35 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है. आयोग में अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष सहित 16 सदस्य शामिल हैं. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि कार्यकाल का एक साल पूरा होने के बाद सरकार ने मंगलवार को आयोग का सेवाकाल बढ़ाने का फैसला किया है.
उत्तर प्रदेश में एससी-एसटी आयोग का पिछले साल 27 सितंबर को गठन हुआ था. बैजनाथ रावत को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था. बेचन राम और जीत सिंह खरवार को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था. SC-ST आयोग में कुल 16 सदस्य नामित हैं. बाराबंकी के बैजनाथ रावत अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं. भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान है. बैजनाथ रावत तीन बार विधायक, एक बार सांसद और यूपी सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं. एक बार फिर इस आयोग का कार्यकाल बढ़ाए जाने से अनुसूचित जाति को बीजेपी से जोड़ने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है.
गोरखपुर के पूर्व विधायक बेचन राम और सोनभद्र के रहने वाले जीत सिंह खरवार वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं. मेरठ के हरेंद्र जाटव और नरेंद्र सिंह खजूरी, बरेली के संजय सिंह और उमेश कठेरिया, कौशाम्बी के जितेंद्र कुमार, लखनऊ के रमेश कुमार तूफानी, मऊ के विनय राम, गोंडा की अनिता गौतम, भदोही के मिठाई लाल, सहारनपुर के महिपाल वाल्मीकि, कानपुर के रमेश चंद्र, हमीरपुर के शिव नारायण सोनकर, औरेया की नीरज गौतम, आगरा के दिनेश भारत, आजमगढ़ के तीजाराम और अंबेडकरनगर की अनिता कमल आयोग में सदस्य हैं.
यह भी पढ़ें : यूपी एससी-एसटी आयोग के अध्यक्ष बने बैजनाथ रावत, उपाध्यक्षों और 16 सदस्यों की लिस्ट हुई जारी - UP SC ST COMMISSION CHAIRMAN
यह भी पढ़ें : यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने जसवंत सैनी