69000 शिक्षक भर्ती : सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष न रखने से नाराज अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास घेरा, नारेबाजी - 69000 TEACHER RECRUITMENT

लखनऊ : 69000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को एक बार फिर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव कर दिया. बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69000 शिक्षक भर्ती में व्यापक स्तर पर अनियमितता हुई. जिससे आरक्षित वर्ग के हजारों अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित हो गए हैं. अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है.









धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल का कहना है कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले की लंबी सुनवाई हाई कोर्ट में हुई और फैसला उनके पक्ष में आया. इसके बावजूद सरकार की लापरवाही के कारण फैसले का अनुपालन नहीं हो सका. इसके बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है. फिलवक्त सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी पक्ष रखने से पीछे हट रही है. हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करे और जल्द इस मामले का निस्तारण कराए. कोर्ट में 20 से अधिक तारीख लग चुकी हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी.

अमरेंद्र पटेल के मुताबिक वर्ष 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी. जब परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया और उन्हें नौकरी से वंचित कर दिया गया. एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद 13 अगस्त को लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया और नियमों का पालन करते हुए तीन महीने के अंदर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया. इसके बावजूद सरकार इस प्रकरण में हीलाहवाली करती रही और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया. सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार लापरवाही कर रही है. जिससे आज हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा. हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारी मजबूत पैरवी करे और हमें जल्द न्याय दिलाए.







