केजीएमयू में अध्ययन; मानसिक स्थिति से प्रभावित होती है अस्थमा की गंभीरता, चिकित्सकों से जानें बचाव के उपाय
अध्ययन जनवरी 2006 से सितंबर 2023 के बीच इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का उपयोग करके नवीनतम साहित्य के अध्ययन के आधार पर किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 9:51 AM IST
लखनऊ : मरीज की मानसिक स्थिति से अस्थमा की गंभीरता भी प्रभावित होती है. ऐसे में योग, व्यायाम और श्वसन चिकित्सा अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी में काफी राहत दे सकते हैं. किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में हुए एक अध्ययन के निष्कर्षों में यह दावा किया गया है. मोनाल्डी आर्काइव्स फॉर चेस्ट डिसीजेस जर्नल के अगस्त के अंक में यह शोध प्रकाशित हुआ है.
बता दें, यह अध्ययन जनवरी 2006 से सितंबर 2023 के बीच इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस का उपयोग करके नवीनतम साहित्य के अध्ययन के आधार पर किया गया. इसके लिए अस्थमा के साथ ही तनाव, विकार, अवसाद, चिंता, मनोविकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया. देखा गया कि अस्थमा का संबंध तनाव और चिंता के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है. यदि इन समस्याओं पर काबू पाया जाए तो अस्थमा पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है. अध्ययन में डॉ. अजय कुमार वर्मा, डॉ. श्रेया त्रिपाठी, डॉ. आदर्श त्रिपाठी, डॉ. सारिका गुप्ता, डॉ. ए. सिंह, डॉ. प्रांजल त्रिपाठी, डॉ. ज्योति बाजपेयी और डॉ. सूर्यकांत शामिल रहे.
महिलाओं को समस्या ज्यादा : केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रो. सूर्यकांत के मुताबिक अस्थमा गैर संचारी रोगों में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है. देश में इस समय करीब पांच फीसदी अस्थमा पीड़ित हैं. अस्थमा पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा होता है. ग्लोबल बर्डन ऑफ अस्थमा रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग तीन करोड़ लोग दमा से पीड़ित हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 50 लाख से अधिक है. दो तिहाई से अधिक लोगों में अस्थमा बचपन से ही शुरू हो जाता है.
यह भी पढ़ें : हेपेटाइटिस-ई वायरस खतरनाक, गर्भपात के साथ जा सकती है जान
यह भी पढ़ें : केजीएमयू में शोध : पेट के कीड़ों की वजह से भी होता है माइग्रेन, मस्तिष्क में कैलशिफाइड डॉट बढ़ा देते हैं सीवियर्टी