अभिनय की पाठशाला; जर्मनी की सैंड्रा फिंगर से रंगमंच की बारीकियां सीख रहे भारतेन्दु नाट्य अकादमी के छात्र
भारतेंदु नाट्य अकादमी में अतिथि शिक्षक के रूप में ऑस्ट्रेलिया के नामचीन डिजाइनर पीटर कुक के बाद अभिनेता गोविन्द नामदेव भी ले रहे मास्टर क्लास.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2025 at 8:56 AM IST
लखनऊ : भारतेन्दु नाट्य अकादमी (बीएनए) अपने छात्रों को रंगमंच की बारीकियां समझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ ही बॉलीवुड के विशेषज्ञों को भी बुला रहा है. इसे छात्रों को न केवल अपने के क्षेत्र की बारीकियां सीखने को मिल रही हैं, बल्कि देश के फिल्म इंडस्ट्री के साथ देश के फिल्म इंडस्ट्री और वहां के अभिनय की बारीकियां सीखने का भी मौका मिल रहा है.
बीएनए में ऑस्ट्रेलिया के नामचीन डिजाइनर पीटर कुक के बाद जर्मनी की सैंड्रा फिंगर प्रशिक्षण देने के लिए भारतेन्दु नाट्य अकादमी (भातखंडे) पहुंच चुकी हैं. इसके अलावा बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोविंद नामदेव, सत्यव्रत राउत और प्रियंका ठाकुर जैसे कलाकार भी छात्रों को अभिनय के गुण सीखने के लिए भातखंडे पहुंच रहे हैं. जर्मनी की एक्टिंग कोच सैंड्रा फिंगर रोज 4 से 5 घंटे की क्लास ले रही हैं. सैंड्रा फिंगर की टीचिंग से रंग प्रशिक्षु भी प्रभावित हैं. सैंड्रा फिंगर बीएनए के पोस्टग्रेजुएट छात्रों सैनफोर्ड मीजनर तकनीक की बारीकियों की जानकारी दे रही हैं.
सैंड्रा फिंगर ने बताया कि मीजनर दृष्टिकोण का लक्ष्य यह है कि अभिनेता स्वयं पर ध्यान केंद्रित न करके, अपने आस-पास के परिवेश में अन्य अभिनेताओं पर ध्यान केंद्रित करे. इस उद्देश्य से मीजनर तकनीक के कुछ अभ्यास दोहराव पर आधारित होते हैं ताकि अंतर्निहित भावना की तुलना में शब्दों को महत्वहीन समझा जाए. मीज़नर तकनीक में व्यक्ति के आंतरिक विचारों या चरित्र से जुड़ी भावनाओं के बजाय दूसरे अभिनेता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है.
भारतेन्दु नाट्य अकादमी के निदेशक बिपिन कुमार ने बताया कि बीएनए में इन दिनों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अतिथि शिक्षक आ रहे हैं. जो अभिनय के विविध पहलुओं पर रंग प्रशिक्षुओं को सशक्त बना रहे हैं. इसी कड़ी में बर्लिन जर्मनी की रहने वाली सैंड्रा फिंगर भी अकादमी में अपने अनुभव साझा कर रही हैं. सैंड्रा पांच दिनों तक अकादमी प्रशिक्षुओं को सैनफोर्ड मीजनर की अभिनय तकनीक सिखा रही हैं. सैंड्रा से पूर्व आस्ट्रेलिया के रंगमंच कलाकार पीटर कुक भी छात्रों को प्रशिक्षण दे चुके हैं. अभिनेता गोविन्द नामदेव ने 29 सितम्बर से अतिथि शिक्षक के रूप में बीएनए रंग प्रशिक्षुओं की कक्षाएं लेनी शुरू कर दी हैं. हमारा उद्देश्य है कि छात्रों को रंगमंच की विभिन्न बारीकियां और तकनीकि सीखने का अवसर मिले.
