अभिनय की पाठशाला; जर्मनी की सैंड्रा फिंगर से रंगमंच की बारीकियां सीख रहे भारतेन्दु नाट्य अकादमी के छात्र

भारतेंदु नाट्य अकादमी में अभिनय के गुर सिखातीं सैंड्रा फिंगर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 30, 2025 at 8:56 AM IST 2 Min Read