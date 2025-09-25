ETV Bharat / state

लखनऊ के छात्र ने पैगंबर मोहम्मद पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, समाज के लोगों का फूटा गुस्सा, थाने का किया घेराव

स्कूल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से 11वीं के छात्र को किया निष्कासित, काकोरी पुलिस मामले की कर रही जांच

काकोरी थाने पर मौजूद लोग. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 4:32 PM IST

लखनऊः सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर एक छात्र द्वारा की गई आपत्तिजनक पोस्ट के बाद मलीहाबाद और काकोरी में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. इस घटना से नाराज़ मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकत्र होकर कोतवाली पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. स्थिति बिगड़ती देख स्कूल प्रशासन ने छात्र को तत्काल निष्कासित कर दिया, जबकि पुलिस ने छात्र के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़का गुस्साः दरअसल, मलीहाबाद के निजी स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं के एक छात्र ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. छात्र का यह पोस्ट पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा, जिसे देख मुस्लिम समुदाय के लोगों में गुस्सा भड़का दिया. नाराज़ स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर कोतवाली पहुंच गए और आरोपी छात्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे.

पुलिस के आश्वासन पर माने लोगः कोतवाली पर इतनी भारी भीड़ जुटने की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया और उन्हें आश्वासन दिया कि आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने वाले आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के आश्वासन के बाद ही लोग शांत हुए. हालांकि स्थिति की गंभीरता और किसी भी संभावित हंगामे को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा के मद्देनज़र भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

स्कूल प्रशासन की तत्काल कार्रवाईः वहीं, स्कूल प्रशासन ने भी इस पर तत्काल कार्रवाई की. स्कूल प्रशासन ने कोतवाली को एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपते हुए बताया कि यह शिक्षा का मंदिर है और यहाँ किसी भी तरह की "खुराफात" बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रशासन ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले छात्र को तत्काल प्रभाव से निष्कासित (निलंबित) कर दिया है. स्कूल ने स्पष्ट किया कि स्कूल परिसर में मोबाइल फोन लाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जिसका सख्ती से पालन करवाया जाता है. एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि आरोपी छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

