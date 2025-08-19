ETV Bharat / state

बिजली समस्याओं का समाधान होगा आसान ; टोल फ्री नंबर 1912 की लाइनें होंगी दोगुनी, अक्टूबर से मिलेगी सुविधा

पाॅवर काॅरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने समीक्षा के बैठक के दौरान अफसरों को दिए दिशा निर्देश.

बैठक करते पाॅवर काॅरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल.
बैठक करते पाॅवर काॅरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल. (Photo Credit : ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

August 19, 2025

लखनऊ : उपभोक्ताओं की दिक्कतें आसानी से और समय पर निस्तारित हों इसके लिए उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन प्रबंधन ने उपभोक्ता केयर सेंटर के टोल फ्री नम्बर 1912 को और बेहतर बनाने का फैसला लिया है. इसके लिए फोन लाइनों को बढ़ाकर उनकी क्षमता लगभग दोगुनी की जाएगी. इससे कॉल ड्रॉप में और कमी आएगी. कॉल रिसीव में बढ़ोतरी होगी. अभी तक इनकमिंग 350 लाइनें हैं, जिन्हें बढ़ाकर 650 किया जाएगा है. कुल 950 लाइनें होंगी जिनमें 300 लाइनें आउटगोइंग रहेंगी. जरूरत पड़ने पर घटाया-बढ़ाया भी जा सकेगा. अक्टूबर से यह सभी सुधार लागू हो जाएंगे. पाॅवर काॅरपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने सोमवार को टोल फ्री नम्बर 1912 की समीक्षा की.


इन माध्यम से कर सकते हैं शिकायत.
इन माध्यम से कर सकते हैं शिकायत. (Photo Credit : ETV Bharat)

पाॅवर कॉरपोरेशन चेयरमैन आशीष गोयल ने निर्देशित किया है कि उपभोक्ता केयर सेंटर की मॉनीटरिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई जाए जो रेग्यूलर मॉनीटरिंग करे, साथ ही कॉल सेंटर के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की रेग्यूलर व्यवस्था की जाए. जिससे उपभोक्ताओं से अच्छे व्यवहार के साथ सही जानकारी दे सकें.

चेयरमैन आशीष गोयल ने कहा कि उपभोक्ता सेवाओं को और बेहतर बनाया जाए. इसके लिये लगातार सजगता बरती जाए. उपभोक्ता विद्युत संबंधी समस्याओं के लिए 1912 पर फोन करता है उसकी कॉल रिसीव हो, कॉल ड्राप न हो यह सुनिश्चित किया जाए. अध्यक्ष ने कहा कि सभी प्रबंध निदेशक अपने डिस्कॉम में कॉल सेंटर 1912 की रेग्यूलर समीक्षा करें. सभी कॉल सेंटर पर कर्मचारी उपभोक्ताओं से बेहतर व्यवहार करें. अधिकारी भी 1912 से संपर्क में रहें और प्राप्त सूचनाओं पर कार्रवाई करें. साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि टोल फ्री नंबर उठे और उपभोक्ता की समस्या हल होने तक उसके संपर्क में रहें. शिकायतों के लिए चैटबॉट बहुत लोकप्रिय हो रहा है. इस पर सूचना देना आसान है. इंतजार नहीं करना पड़ता है, कॉल ड्राप की संभावना भी नहीं है.

