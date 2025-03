ETV Bharat / state

लखनऊ शौर्य वाटिका ओपन एयर म्यूजियम में नौसेना के दो सेवामुक्त विमान संग्रहालय में रखे जायेंगे - LUCKNOW SHAURYA VATIKA

लखनऊ: लखनऊ स्थित शौर्य वाटिका ओपन एयर म्यूजियम में भारतीय नौसेना के पराक्रम को प्रदर्शित करने वाले दो सेवामुक्त नौसेना विमानों को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और आने वाले लोगों को भारतीय नौसेना की गौरवशाली उपलब्धियों से अवगत कराना है, जिससे यह म्यूजियम एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण के रूप में विकसित हो सके.

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि शौर्य वाटिका ओपन एयर म्यूजियम में दो नौसेना विमान संग्रहालय के रूप में जोड़े जाने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही यह भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करेगा. यह परियोजना लखनऊ को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो भारत की सैन्य विरासत के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा.



उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने एक अनूठी पहल के तहत टीयू-142एम विमान और एसके-42बी हेलीकॉप्टर को संग्रहालय के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है. इन विमानों को चेन्नई के पास स्थित आईएनएस राजाली एयरबेस (चेन्नई) में अलग किए जाएंगे. इसके बाद इन्हें लखनऊ लाकर शौर्य वाटिका ओपन एयर म्यूजियम में दोबारा असेंबल किया जाएगा. इस परियोजना के अंतर्गत विमानों के नवीनीकरण और मरम्मत का कार्य किया जाएगा. संग्रहालय का संचालन और रखरखाव अगले पांच वर्षों तक सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके.



