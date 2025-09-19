ETV Bharat / state

UP का टॉप सरकारी न्यूरो सर्जरी विभाग, जो भारत में एम्स के बाद दूसरे नंबर पर, जानिए यहां कैसे कराएं निशुल्क इलाज

प्रतिष्ठित एडुरैंक एजेंसी ने जारी की है ग्लोबल रैंकिंग, SGPGI के न्यूरो सर्जरी विभाग को पूरे विश्व में मिली है 65वीं रैंक.

एसजीपीजीआई लखनऊ में कैसे कराएं इलाज, जानिए.
एसजीपीजीआई लखनऊ में कैसे कराएं इलाज, जानिए. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 2:11 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 2:51 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : एसजीपीजीआई (Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow) के न्यूरोसर्जरी विभाग को प्रतिष्ठित एडुरैंक एजेंसी ने भारत के दूसरे सर्वश्रेष्ठ न्यूरो सर्जिकल विभाग का दर्जा दिया है. एजेंसी ने विभाग को एशियाई महाद्वीप का 9वां सर्वश्रेष्ठ विभाग बताया है. साथ ही दुनिया में पूरे विश्व में 65वीं रैंकिंग दी है. इस क्रम में दिल्ली स्थित एम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग को देश में पहली और विश्व में 11वीं रैंक मिली है. चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का आंकलन करने वाली एजेंसी ने बीते बृहस्पतिवार को ही इस साल की ग्लोबल रैंकिंग जारी की. एजेंसी ने 183 देशों के 14,131 चिकित्सा यूनिवर्सिटीज और संस्थानों का मूल्यांकन किया है, जिसके बाद यह रैंकिंग जारी की गई है.

खास बात यह कि यहां इलाज तकरीबन निशुल्क है. रोगियों को किसी न किसी स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है. हालांकि, विभाग में इलाज करवाने के लिए रोगी को पर्चा बनवाना पड़ता है. आइए जानते हैं, देश-प्रदेश में अग्रणी इस संस्थान में स्वास्थ्य लाभ की क्या हैं सुविधाएं, कैसे मरीजों को मिलेगा लाभ, आने वाले दिनों में कौन सी अत्याधुनिक सेवाएं होने वाली हैं शुरू और किस तरह की यहां होती है जांच....

एसजीपीजीआई लखनऊ में सस्ता इलाज.
एसजीपीजीआई लखनऊ में सस्ता इलाज. (Photo Credit; ETV BHARAT)

न्यूरोसर्जरी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर कुंतल कांति दास ने बताया कि यह रैंकिंग रोगी देखभाल की गुणवत्ता, विभाग द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों के शोध प्रभाव की पुष्टि है. यह उत्तर प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है. लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई का न्यूरो सर्जरी विभाग हमेशा से उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वश्रेष्ठ न्यूरो सर्जरी विभाग रहा है और यह नई उपलब्धि राज्य सरकार के उस उद्देश्य के अनुरूप है, जिसके तहत इसे सभी पहलुओं में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाएगा.

कई क्षेत्रों में अग्रणी: प्रो. कुंतल कांति दास ने इस उपलब्धि पर कहा कि इस विभाग को देश में एम्स, नई दिल्ली के न्यूरो सर्जरी विभाग के बाद दूसरे स्थान पर रखा गया है. राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान ने दिखाया है कि कड़ी मेहनत और गुणवत्ता हमेशा सफलता और प्रतिष्ठा दिलाती है. कहा कि यह विभाग वर्तमान में स्कलबेस सर्जरी, क्रेनियोवर्टेब्रल जंक्शन, एंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जरी और न्यूरो ऑन्कोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में अग्रणी है.

एसजीपीजीआई लखनऊ में सस्ता इलाज.
एसजीपीजीआई लखनऊ में इलाज के लिए लगी भीड़. (Photo Credit; ETV BHARAT)

यह उपलब्धि भी: बताया कि, एपेक्स ट्रॉमा सेंटर की न्यूरो सर्जरी सेवाओं को हाल ही में न्यूरो ट्रॉमा सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता दी गई है और इस वर्ष देश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया. निकट भविष्य में गामा नाइफ रेडियो सर्जरी सुविधा के जुड़ने के साथ विभाग आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है.

कैसे लें सकते हैं इलाज की सुविधा : SGPGI के न्यूरो सर्जरी विभाग में प्रदेश ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी मरीज इलाज करने के लिए आते हैं. रोजाना यहां 120 से अधिक मरीजों को ओपीडी में चिकित्सक देखते हैं. प्रदेश सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनके जरिए मरीज को इलाज मिलता है. एसजीपीजीआई के किसी भी विभाग में इलाज के लिए मरीज से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है. मरीज को किसी न किसी योजना से जोड़ते हुए इलाज दिया जाता है.

पांच दिन चलती है ओपीडी : कुंतल कांति दास ने बताया कि सोमवार से शुक्रवार तक न्यूरो सर्जरी विभाग की ओपीडी संचालित होती है. इनमें रोजाना नए और पुराने सभी मरीजों को मिलाकर 120 या 130 मरीजों को लगभग देखा जाता है. बताया कि विभाग में विभिन्न तरीके के न्यूरो से संबंधित मरीज इलाज करने के लिए आते हैं, जिसमें एक्सीडेंट केस, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व में दिक्कत, ट्यूमर, इंडोस्कोपी सर्जरी, पार्किनसन्स डिजीज इत्यादि से पीड़ित मरीज होते हैं. मानव शरीर का पूरा संचालन मस्तिष्क से होता है, ऐसे में नसों की कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले फिजिशियन मरीज को न्यूरोसर्जरी विभाग ही दिखाने के लिए भेजते हैं. यहां सारे स्पेक्ट्रम का इलाज होता है.

एसजीपीजीआई लखनऊ में सस्ता इलाज.
एसजीपीजीआई लखनऊ में सस्ता इलाज. (Photo Credit; ETV BHARAT)

जल्द शुरू होगा लेजर लेजर ट्रीटमेंट : बताया कि एसजीपीजीआई में जल्द ही गामानेफ रेडियोथेरेपी शुरू होगी. इसके तहत बगैर किसी सर्जिकल ऑपरेशन के मरीज का इलाज लेजर ट्रीटमेंट के तहत हो सकेगा. उत्तर प्रदेश में अभी यह सुविधा फिलहाल कहीं भी नहीं है. इसको लेकर काम तेजी से चल रहा है. 2026 तक गामानेफ रेडियोथेरेपी शुरू हो जाएगी. इससे चिकित्सा जगत में बदलाव होगा. मरीज को बगैर किसी तकलीफ के ट्रीटमेंट मिल सकेगा.

इन जगहों से आते हैं मरीज: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एसजीपीजीआई है. ऐसे में प्रदेश के सभी जिलों से मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं. लेकिन इसके अलावा बिहार, एमपी, उत्तराखंड, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट कोलकाता इत्यादि राज्यों से भी मरीज यहां आते हैं. कभी-कभी दूसरे देशों से भी मरीज आते हैं. जिनमें ज्यादातर मीडिल ईस्ट से होते हैं.

इन योजनाओं के तहत होता है इलाज: प्रो. कुंतल कांति दास ने बताया कि एसजीपीजीआई एक केंद्रीय संस्थान है. सरकारी संस्थान होने के कारण यहां पर किसी भी प्रकार की ओपीडी का शुल्क या ऑपरेशन शुल्क नहीं लगता है. इसके अलावा दवा भी अंदर मेडिकल स्टोर से मिलती है. 90 प्रतिशत मरीज आयुष्मान कार्ड सुविधा से कवर हो जाते हैं. मरीज के महज चार से पांच हजार रुपये लगते हैं. क्योंकि यहां सारी सुविधाएं बिल्कुल निशुल्क हैं. इसके अलावा आयुष्मान कॉर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, कामधेनु स्कीम (पीजीआई की स्कीम), एमएलए, एमएलसी स्कीम चलती है, जिसके तहत मरीज का इलाज पूरा निशुल्क होता है. वहीं, ट्रामा सेंटर में 24 घंटे मरीज का इलाज बिल्कुल निशुल्क है.

विभाग में जांच सुविधाएं : बताया कि न्यूरोलॉजी ऑटोलॉजी लैब, बेयरिंग लैब, इंडोस्कोपी लैब, रेडियोलॉजी इंवेस्टिगेशन के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं. पीपीपी मॉडल के तहत एमआरआई मशीन इमरजेंसी में लगी है. 24 घंटे की सुविधा है. अब मरीजों को जांच के लिए लंबा समय नहीं लगता.

  • स्पाइनल सर्जरी: रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों, जैसे डिस्क प्रोलैप्स, स्पोंडिलोसिस, स्पाइनल ट्यूमर और स्पाइनल विकृति सुधार का इलाज.
  • स्टीरियोटैक्सी: मस्तिष्क के अंदर सटीक लक्ष्यीकरण के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है.
  • इलेक्ट्रोमायोग्राफी (ईएमजी): यह एक तंत्रिका परीक्षण है, जो मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की विद्युत गतिविधि का आंकलन करता है.
  • न्यूराऑटोलॉजी: कान, संतुलन और संबंधित तंत्रिका संबंधी बीमारियों का उपचार किया जाता है.
  • ब्रेन ट्यूमर और स्कल बेस सर्जरी: मस्तिष्क ट्यूमर और खोपड़ी के आधार से संबंधित जटिल समस्याओं का इलाज किया जाता है.

वैस्कुलर न्यूरोसर्जरी: रक्त वाहिकाओं से संबंधित तंत्रिका संबंधी समस्याओं, जैसे मस्तिष्क में रक्तस्राव या रुकावट का उपचार किया जाता है.

एसजीपीजीआई के न्यूरोसर्जरी विभाग में 13 रेगुलर फैकल्टी, आठ फैकल्टी बॉण्ड में हैं. यानी कुल 21 फैकल्टी मेंबर्स विभाग में हैं. इसके अलावा सभी प्रकार की सर्जरी को मिलाकर विभाग में हर साल करीब चार से साढ़े चार हजार सर्जरी होती है. न्यूरोसर्जरी विभाग को बेस्ट न्यूरोलॉजी सर्जरी विभाग इन इंडिया फॉर ट्रामा केयर से भी सम्मानित किया गया है.

यह भी पढ़ें: यूपी के इस पौराणिक मंदिर के पास मिला खजाना; 100 साल से ज्यादा पुराना, क्या है रहस्य जानिए

Last Updated : September 19, 2025 at 2:51 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SGPGI LUCKNOW FREE TREATMENTSGPGI NEURO SURGERY DEPARTMENTEDURANK AGENCY SGPGI RANKINGHOW TO GET TREATMENT LUCKNOW PGISGPGI LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.