एसजीपीजीआई में भर्ती; साक्षात्कार से पहले होगी स्क्रीनिंग, अगस्त में निकाला गया था विज्ञापन

लखनऊ : संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में अब शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार से पहले स्क्रीनिंग होगी. यह फैसला संस्थान ने अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने के चलते किया है. ऐसा पहली बार होगा कि साक्षात्कार से पहले ही स्क्रीनिंग की जाएगी. इस बाबत पीजीआई के निदेशक प्रो. आरके धीमान की ओर से आदेश में जारी किया गया है.





पीजीआई में हाल ही में कई नए विभाग शुरू किए गए हैं. इनमें पीडियाट्रिक यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, सलोनी हार्ट सेंटर, टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य, सिर और गर्दन की सर्जरी विभाग, संक्रामक रोग और ऑर्थोपेडिक विभाग शामिल हैं. इन विभागों में 220 पदों पर भर्ती का विज्ञापन अगस्त महीने में निकाला गया था. इनमें प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं.





पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आरके धीमान ने कहा है कि कई विभाग में वरिष्ठ चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को इलाज मिलने में देरी हो रही है. जिसमें पीडियाट्रिक, एंडोक्राइन, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग जैसे कई विभाग अन्य शामिल हैं. इन विभागों में दिखाने वाले मरीजों की संख्या बहुत अधिक रहती है. ऐसे में एक चिकित्सक के ऊपर कई मरीजों का भार रहता है. मौजूदा समय में चिकित्सकों की कमी के कारण सर्जरी के लिए भी मरीज को लंबा समय दिया जा रहा है. अब जब इन चिकित्सकों की विभागों में तैनाती हो जाएगी. इसके बाद ओपीडी में आने वाले मरीजों को राहत मिलेगी और साथ ही जिन मरीजों को ऑपरेशन के लिए कई महीनों का समय दिया जा रहा था. उनका भी जल्द से जल्द ऑपरेशन हो सकेगा.

