ETV Bharat / state

एसजीपीजीआई में भर्ती; साक्षात्कार से पहले होगी स्क्रीनिंग, अगस्त में निकाला गया था विज्ञापन

अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के चलते लिया गया निर्णय. पीजीआई के निदेशक प्रो. आरके धीमान ने जारी किया आदेश.

एसजीपीजीआई में भर्ती.
एसजीपीजीआई में भर्ती. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 9:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में अब शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार से पहले स्क्रीनिंग होगी. यह फैसला संस्थान ने अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने के चलते किया है. ऐसा पहली बार होगा कि साक्षात्कार से पहले ही स्क्रीनिंग की जाएगी. इस बाबत पीजीआई के निदेशक प्रो. आरके धीमान की ओर से आदेश में जारी किया गया है.

पीजीआई में हाल ही में कई नए विभाग शुरू किए गए हैं. इनमें पीडियाट्रिक यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, सलोनी हार्ट सेंटर, टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य, सिर और गर्दन की सर्जरी विभाग, संक्रामक रोग और ऑर्थोपेडिक विभाग शामिल हैं. इन विभागों में 220 पदों पर भर्ती का विज्ञापन अगस्त महीने में निकाला गया था. इनमें प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं.



पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आरके धीमान ने कहा है कि कई विभाग में वरिष्ठ चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को इलाज मिलने में देरी हो रही है. जिसमें पीडियाट्रिक, एंडोक्राइन, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग जैसे कई विभाग अन्य शामिल हैं. इन विभागों में दिखाने वाले मरीजों की संख्या बहुत अधिक रहती है. ऐसे में एक चिकित्सक के ऊपर कई मरीजों का भार रहता है. मौजूदा समय में चिकित्सकों की कमी के कारण सर्जरी के लिए भी मरीज को लंबा समय दिया जा रहा है. अब जब इन चिकित्सकों की विभागों में तैनाती हो जाएगी. इसके बाद ओपीडी में आने वाले मरीजों को राहत मिलेगी और साथ ही जिन मरीजों को ऑपरेशन के लिए कई महीनों का समय दिया जा रहा था. उनका भी जल्द से जल्द ऑपरेशन हो सकेगा.


गामा नाइफ के लिए विशेष नियुक्ति : एसजीपीजीआई में न्यूरोसर्जरी के आधुनिक उपकरण गामा नाइफ की खरीद की गई है. गामा नाइफ में बिना चीरा सिर्फ लेजर के माध्यम से सिर के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जा सकता है. इसके संचालन के लिए दो विशेषज्ञों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है.

यह भी पढ़ें : यूपी में निकली डॉक्टरों की भर्ती; SGPGI के 23 विभागों में कल होगा वॉक इन इंटरव्यू, तुरंत मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर

यह भी पढ़ें : एसजीपीजीआई ने 905 नर्सिंग ऑफिसर के पदों के लिए निकाली भर्ती, आज से कर सकेंगे आवेदन

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW MEDICAL NEWSSGPGITEACHER RECRUITMENT IN SGPGIएसजीपीजीआई में भर्तीRECRUITMENT IN SGPGI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.