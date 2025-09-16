SGPGI 29वां फाउंडेशन डे: 17 चिकित्सक व रेजिडेंट हुए सम्मानित, राज्यपाल ने डिजिलॉकर में अपलोड कीं 415 डिग्रियां
लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक.
Published : September 16, 2025 at 12:11 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 12:25 PM IST
लखनऊ: लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मंगलवार को 29वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है. इस दौरान मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं विशिष्ट अतिथि चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री व उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद हैं. कार्यक्रम के दौरान सराहनीय काम करने वाले 17 डॉक्टर और रेजिडेंट को सम्मानित किया गया. वहीं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएचडी, डीएम, एमसीएच, एमडी, बीएससी और एमएससी नर्सिंग समेत दूसरे कोर्सों के उत्तीर्ण 415 स्टूडेंट्स की डिग्री डिजिलॉकर में अपलोड की.
किसे कौन सा अवार्ड मिला
- पद्मश्री डॉ. एसएस सरकार गोल्ड मेडल (2024) रेडियोडायग्नोसिस विभाग के डॉ. मयंक कुमार (एमडी) को मिला.
- प्रो. एसएस अग्रवाल अवॉर्ड फॉर एक्सीलेंस इन रिसर्च 2023-24 के लिए एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की अर्चना तिवारी (पीएच.डी. स्कॉलर) को दिया गया. वहीं, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी विभाग के डॉ. स्वप्निल सुरेश जगताप (डीएम) और 2024-25 के लिए यह अवार्ड हीमेटोलॉजी के सूरज कुमार सिंह (पीएच.डी. स्कॉलर) को दिया गया.
- प्रो. एसआर नाइक अवॉर्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन्वेस्टीगेटर अवार्ड 2023-24 के लिए क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रुमेटोलॉजी विभाग के एडिशनल प्रो. डॉ. दुर्गा प्रसन्न मिश्र और 2024-25 के लिए हीमेटोलॉजी के एडिशनल प्रो. डॉ. चंद्र प्रकाश चतुर्वेदी को दिया गया.
- प्रो. आरके शर्मा अवॉर्ड फॉर बेस्ट डीएम 2024 के लिए क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी एंड रुमेटोलॉजी विभाग की डॉ. लक्ष्मी एमआर (डीएम) को दिया गया.
- प्रो. आरके शर्मा अवॉर्ड फॉर बेस्ट एमसीएच 2024 के लिए एंडोक्राइन सर्जरी विभाग की डॉ. स्पंदना (एमसीएच) को दिया गया.
- मैक्सिमम एक्स्ट्राम्यूरल ग्रांट (2023-24) मेडिकल जेनेटिक्स विभाग की एसोसिएट प्रो. डॉ. अंशिका श्रीवास्तव को, एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रो. डॉ. रोहित ए. सिन्हा को मिला.
- मैक्सिमम इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट (2023-24) हीमेटोलॉजी विभाग के प्रो. राजेश कश्यप को, मैक्सिमम इंट्राम्यूरल प्रोजेक्ट (2024-25) हेपेटोलॉजी विभाग के प्रो. अमित गोयल को दिया गया.
- मैक्सिमम पेटेंट अवार्ड (2023-24) पैथोलॉजी विभाग की प्रो. विनिता अग्रवाल, एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के प्रो. देवेंद्र गुप्ता, क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के प्रो. मोहन गुर्जर, एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रो. डॉ. आशीष कुमार कनौजिया, मैक्सिमम पेटेंट अवार्ड (2024-25) इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रो. डॉ. तन्मय घटक को दिया गया.
