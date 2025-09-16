ETV Bharat / state

SGPGI 29वां फाउंडेशन डे: 17 चिकित्सक व रेजिडेंट हुए सम्मानित, राज्यपाल ने डिजिलॉकर में अपलोड कीं 415 डिग्रियां

लखनऊ: लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मंगलवार को 29वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है. इस दौरान मुख्य अतिथि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं विशिष्ट अतिथि चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री व उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद हैं. कार्यक्रम के दौरान सराहनीय काम करने वाले 17 डॉक्टर और रेजिडेंट को सम्मानित किया गया. वहीं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएचडी, डीएम, एमसीएच, एमडी, बीएससी और एमएससी नर्सिंग समेत दूसरे कोर्सों के उत्तीर्ण 415 स्टूडेंट्स की डिग्री डिजिलॉकर में अपलोड की.