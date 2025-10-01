ETV Bharat / state

लखनऊ में सहारा शहर सील करने पहुंचे अफसर; फिर से टल गई कार्रवाई, लोगों को मिला 3 दिन का समय

सहारा शहर सील करने पहुंचे अफसर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 1, 2025 at 2:41 PM IST 3 Min Read