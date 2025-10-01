लखनऊ में सहारा शहर सील करने पहुंचे अफसर; फिर से टल गई कार्रवाई, लोगों को मिला 3 दिन का समय
5 ताले और 5 जंजीर लेकर पहुंची नगर निगम की टीम, नगर आयुक्त बोले- अब दशहरे के बाद होगी सीलिंग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2025 at 2:41 PM IST
लखनऊ : नगर निगम की टीम बुधवार को सहारा शहर सील करने पहुंच गई. इस दौरान पुलिस फोर्स भी उनके साथ मौजूद थी. टीम ने कई ताले और चेन भी ले रखे थे. इस दौरान सहारा शहर में रहने वाले लोगों ने त्यौहारों का हवाला देकर 3 दिन का समय मांगा. कहा कि इसके बाद वे शहर को खाली कर देंगे. उनके अनुरोध के बाद टीम ने उन्हें वक्त दे दिया. इसके बाद टीम लौट गई.
लखनऊ नगर निगम की टीम 5 ताले और 5 जंजीर अपने साथ लेकर सहारा शहर पर कब्जा जमाने पहुंची. गेट की सीलिंग करने की तैयारी हो ही रही थी कि शहर के प्रतिनिधियों से वार्ता शुरू हो गई. शहर के अंदर रहने वाले लोगों ने दलील दी कि इस समय त्यौहारों का समय चल रहा है. उन्हें 3 दिन का वक्त और दे दिया जाए. इसके बाद वे शहर को खाली कर चले जाएंगे.
मंगलवार को भी पहुंची थी टीम : इसके बाद नगर निगम ने उन्हें 3 दिन का समय और दे दिया. नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि सीलिंग की कार्रवाई दशहरा के बाद पूरी की जाएगी. अभी नगर निगम की टीम चेतावनी देने के लिए गई थी. इससे पहले मंगलवार को भी टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी, लेकिन उस दौरान भी सीलिंग टल गई थी. लोग कल भी समय मांग रहे थे, लेकिन समय देने पर फैसला नहीं हो पाया था.
नगर निगम ने 30 साल के लिए दी थी जमीन : बता दें कि नगर निगम ने सहारा इंडिया से 170 एकड़ भूमि वापस ली है. नगर निगम ने इसे सहारा इंडिया को लीज रेंट पर 30 साल के लिए दिया था. यहां पर रेजिडेंशियल के साथ ही कॉमर्शियल डेवलपमेंट होना था, लेकिन सहारा इंडिया ने शर्तों का उल्लंघन किया. इसके बाद से नगर निगम सीलिंग की तैयारी कर ली.
कंपनी ने किया शर्तों का उल्लंघन : नगर आयुक्त गौरव ने बताया कि साल 1994 में नगर निगम ने आवासीय योजना डेवलप करने के लिए सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड को यह जमीन दी थी. इसमें आवासीय प्लाट पर मकान बनाकर कॉलोनी विकसित की जानी थी. कंपनी ने शर्तों का उल्लंघन किया. इसके बाद साल 1997 में लाइसेंस डीड निरस्त करने का नोटिस भी जारी किया गया था. इसके बावजूद कंपनी ने आम लोगों के लिए आवासीय योजना विकसित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. ऐसे में अब लीज का समय पूरा होते ही नगर निगम अपना कब्जा लेने के तैयारी कर चुका है. कोर्ट के आदेश के बाद ही नगर निगम यह कार्रवाई कर रहा है.
