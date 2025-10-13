आरएसएस शताब्दी वर्ष; लखनऊ में आयोजित कार्यक्रमों में स्वयंसेवकों ने पथ संचलन से कराया एकता का अहसास
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वक्ताओं ने संगठन की गतिविधियों, इतिहास, उद्देश्यों और सामाजिक अभियानों के बारे में जानकारी साझा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 13, 2025 at 8:21 AM IST
लखनऊ : संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से राजाजीपुरम समेत लखनऊ के कई इलाकों में विजयदशमी उत्सव और पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. शिवम बस्ती में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों ने पथ संचलन कर एकता का अहसास कराया. साथ ही देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संदेश दिया.
राजाजीपुरम में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में सुनील, सह कुटुंब प्रबोधन पश्चिम भाग ने स्वयंसेवकों और मातृशक्ति को संबोधित किया. उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंच परिवर्तन के बारे में विस्तार से जानकारी दी. साथ ही शताब्दी वर्ष के आयोजन के उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए कार्यक्रमों में शिरकत करने का आह्वान किया. कार्यक्रम के अध्यक्ष रामचन्द्र ने कहा कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास व समाज को सही दिशा देने जरूरत है. शताब्दी वर्ष में बस्ती उत्सव कराने के पीछे यही उद्देश्य है. इस मौके पर उन्होंने समाज व्यवस्था प्रमुख राजेश, शाखा कार्यवाहक विजय के कार्य की सराहना भी की.
