प्रसूताओं की हीमोग्लोबिन जांच का रोस्टर तैयार, स्वास्थ्य महानिदेशक ने सीएमओ को दिए दिशा निर्देश
प्रसव के 24 से 48 घंटे के भीतर और फिर डेढ़, ढाई और साढ़े तीन माह पर सभी प्रसूताओं की हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 7:45 AM IST
लखनऊ : यूपी में अब प्रसव के 24 से 48 घंटे के भीतर और फिर डेढ़, ढाई और साढ़े तीन माह पर सभी प्रसूताओं की हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट का ब्योरा मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड पर दर्ज किया जाएगा. यह कवायद महिलाओं को एनीमिया से बचाने के लिए हो रही है. इसके लिए परिवार कल्याण महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण ने सभी सीएमओ को निर्देश दिए हैं.
महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने कहा है कि प्रसव के बाद महिलाओं की सेहत की लगातार निगरानी होनी चाहिए. प्रदेश की करीब 58 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से ग्रसित हैं. इसे देखते हुए टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति अपनानी होगी. प्रसव के बाद हीमोग्लोबिन की नियमित जांच से उपचार में आसानी होगी. प्रसव बाद होने वाली तीन फॉलोअप जांचें आशा कार्यकर्ता सुनिश्चित करेंगी. प्रसव के बाद महिलाओं को 180 आयरन (आईएफए) और 360 कैल्शियम की गोलियां दी जाएंगी. महानिदेशक ने ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर भी महिलाओं की हीमोग्लोबिन जांच और परिवार नियोजन पर काउंसिलिंग के निर्देश दिए हैं.
एनीमिया के लक्षण : कमजोरी, थकान, चक्कर आना. मानसिक तनाव और गर्भावस्था में बच्चे की वृद्धि और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर.
बचाव के उपाय : आयरन और कैल्शियम की गोलियों का नियमित सेवन. खूब हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चना व दाल खाएं. सब्जियां लोहे की कढ़ाई में बनाएं.
निजी अस्पतालों में भी होगी जांच : महानिदेशक ने कहा कि किसी भी महिला को छूटने नहीं दिया जाएगा. यदि प्रसव निजी अस्पताल में हुआ है तो संबंधित आशा कार्यकर्ता घर जाकर उसकी जांच कर स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करेंगी. गंभीर एनीमिया के मामलों में महिलाओं को उच्च केंद्र पर भेजने के लिए 102 एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. सभी स्वास्थ्य इकाइयों एवं एएनएम के पास डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर उपलब्ध हैं. जिससे जांच में पारदर्शिता और त्वरित परिणाम मिलेंगे.
यह भी पढ़ें : Medical News : झलकारी बाई अस्पताल के गेट पर हुआ प्रसव, सीएमएस ने कही यह बात
यह भी पढ़ें : केएमसी विश्वविद्यालय में एनीमिया शिविर का किया गया आयोजन