विपरीत परिस्थितियों में लखनऊ के इंजीनियरों ने किया कमाल, तब जम्मू और मिजोरम में दौड़ पाई ट्रेन

उत्तर रेलवे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे एसके सपरा: एसके सपरा अपना अनुभव शेयर करते हुए बताते हैं कि उस समय उत्तर रेलवे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे. सीआरपीएफ कैंप में अपनी पत्नी और दो साल के बच्चे को छोड़कर अपने काम को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ा. श्रीनगर के लाल चौक में उसी वक्त आतंकी हमला हो गया था. मेरी पत्नी बाल बाल बच गई थीं. मेरी ख्वाहिश थी कि विश्व के सबसे कठिन क्षेत्र में ट्रेन दौड़ाने का सपना पूरा कर देशवासियों की उम्मीद पर खरा उतर सकूं.

इंजीनियरों की कारीगरी के लोग कायल हुए: वहां पर रेलवे अधिकारी पीके क्षत्रिय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. सैकड़ों पुलों में से एक पुल दिल्ली की कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है. इंजीनियरों की इस हैरतअंगेज कारीगरी के लोग कायल हो रहे हैं. वर्तमान में आरडीएसओ के प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश कुमार सपरा ने उधमपुर-श्रीनगर- बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. इस काम को करने में उन्हें कई जोखिम भी उठाने पड़े.

प्रधानमंत्री ने मिजोरम में रेल लाइन का उद्घाटन किया: रेलवे से जुड़े लखनऊ के इन दो इंजीनियरों ने ऐसा अद्भुत काम किया है जो वाकई काबिले तारीफ है. इनमें से एक हैं आरडीएसओ में तैनात रेलवे अधिकारी सुरेश कुमार सपरा, तो दूसरे हैं रिटायर्ड रेल अधिकारी पीके क्षत्रिय. एसके सपरा ने उधमपुर-श्रीनगर- बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट को पूरा किया तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने मिजोरम में जिस रेल लाइन का उद्घाटन किया है.

लखनऊ: देश में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है. यह दिवस महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वसरैया के जन्मदिवस के मौके पर इंजीनियर धूमधाम से मनाते हैं. देश के डेवलपमेंट में इंजीनियरों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है. इन्हीं इंजीनियरों की वजह से ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट सफल हुए हैं जिनको देखकर ही हम हैरान रह जाते हैं. रेलवे के इंजीनियरों ने तो ऐसा कमाल कर दिखाया है कि लोग उनके काम को देखकर दांतों तले उंगली ही दबाने को मजबूर हो जाते हैं.

काजीगुंड बारामुला क्षेत्र का शिलान्यास हुआ: उनका कहना है कि प्रोजेक्ट के शिलान्यास से लेकर धरातल पर उतरने तक मेरी तैनाती इस प्रोजेक्ट में रही. साल 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री हरदनहल्ली डोड़ेगौड़ा देवगौड़ा ने इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया था. दिल्ली से निकालकर मैं उधमपुर पहुंचा था. उसी साल अप्रैल माह में देश में बदलाव हुआ और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन गए. उन्होंने काजीगुंड बारामुला क्षेत्र का शिलान्यास किया.

मौसम काम के लिए बेहद प्रतिकूल था: वरिष्ठ रेलवे अधिकारी सुरेश कुमार सपरा बताते हैं कि 12 जुलाई 1997 को तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संदीप गुप्ता ने मुझे 13 तकनीकी टीमों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी थी. जब उधमपुर से 13 किलोमीटर दूर सर्वे के लिए खोदाई चल रही थी उसी समय लैंडस्लाइड हो गई. 48 घंटे के लिए नेशनल हाईवे भी बंद कर दिया गया था. मौसम की परिस्थितियां बहुत ही विपरीत थीं. आतंकवादी घटनाओं का भी जोखिम हमेशा ही बना रहता था.

काजीकुंड बारामूला सर्वे की रिपोर्ट हुई तैयार: 12 नवंबर 1997 को सर्वे टीम में शामिल दो अधिकारी, तीन अवर अभियंता और छह सहायक भारी बर्फबारी में नौगांव में फंस गए थे इन विपरीत परिस्थितियों में भी टोपोग्राफी सीट का अध्ययन कर एलाइनमेंट की डिजाइन तैयार की. पहली बार बड़ी 27 नवंबर 1997 को ही 15 दिसंबर तक इसके बाद सर्वे का काम हो गया था फिर अगले साल अप्रैल में यह काम प्रारंभ हो पाया था 31 अक्टूबर 1998 तक काजीकुंड बारामूला सर्वे की रिपोर्ट तैयार हुई थी.

बडगाम से काकापुरा तक ट्रायल रन हुआ था: साल 2008 में बडगाम से काकापुरा तक पहले ट्रायल रन शुरू किया गया था हिंदू मुस्लिम और सिख धर्म गुरुओं ने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गत से ट्रेन चलाने से पहले विशेष प्रार्थना का आयोजन किया था साल 2009 में काजीकुंड बारामूला क्षेत्र 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन के रन ट्रायल के साथ कमीशंड हो गया था.

एरियल फोटोग्राफी त्रिकोणीय सर्वे कराया: रेलवे अधिकारी एसके सपरा बताते हैं कि कश्मीर घाटी में पीर पंजाल से कटरा के बीच सर्वे के लिए मॉडर्न सर्वे सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था. एरियल फोटोग्राफी टोटल स्टेशन से त्रिकोणीय सर्वे और फाइनल लोकेशन सर्वे किया गया. नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर, जियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के विशेषज्ञों ने सर्वे में सहायता की थी.

सायरंग रेलवे स्टेशन से बैराबी तक रेल ट्रैक बना: रेलवे के इतिहास में सबसे टफ प्रोजेक्टस में से एक मिजोरम की राजधानी आइजॉल के सायरंग रेलवे स्टेशन से बैराबी तक कुल 51.38 किलोमीटर लंबी रेललाइन तैयार करने में रेलवे अधिकारी पीके क्षत्रिय ने भी महत्वपूर्व भूमिका निभाई. भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा के 1987 बैच के अधिकारी पीके क्षत्रिय अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन (आरडीएसओ) के एडीजी के पद से कुछ माह पहले ही रिटायर हुए हैं.

रेल पुल की ऊंचाई कुतुबमीनार से 42 मीटर ज्यादा: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 नवंबर 2014 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था और 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेल लाइन का उद्घाटन किया. सायरंग में ही 114 मीटर ऊंचा रेलवे पुल नंबर 196 बनाया गया. इसकी ऊंचाई कुतुबमीनार की ऊंचाई से 42 मीटर ज्यादा है. इंजीनियर पीके क्षत्रिय जनवरी 2023 से जनवरी 2025 तक इस प्रोजेक्ट से रेलवे निर्माण संगठन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में जुड़े थे.

