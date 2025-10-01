ETV Bharat / state

विधान परिषद स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की नई मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू, जानें कैसे शामिल होंगे नाम

लखनऊ : भारत निर्वाचन आयोग ने 12 सितंबर 2025 को जारी अपने आदेश के तहत उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 खण्ड स्नातक एवं 6 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली नए सिरे से तैयार कराने की घोषणा की थी. कारण है कि इन निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है.

निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 30 सितम्बर 2025 को मण्डलायुक्त स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया गया है. यह नोटिस समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ. साथ ही आवेदन फार्म जमा करने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है.





कार्यक्रम की प्रमुख तिथियां



30 सितंबर 2025 : सार्वजनिक नोटिस.

15 अक्टूबर 2025 : समाचार पत्रों में नोटिस का प्रथम पुनर्प्रकाशन.

25 अक्टूबर 2025 : समाचार पत्रों में नोटिस का द्वितीय पुनर्प्रकाशन.

06 नवंबर से 20 नवम्बर 2025 : फार्म 18 और 19 में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि.

25 नवंबर से 10 दिसम्बर 2025 : दावे व आपत्तियों की अवधि.

25 दिसंबर 2025 : दावे व आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तिथि.

30 दिसंबर 2025 : निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन.







क्षेत्रवार विस्तार :



स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (5) – लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा और इलाहाबाद-झांसी.

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (6) – लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद.





पात्रता शर्तें



स्नातक निर्वाचन क्षेत्र : 01 नवंबर 2025 की अर्हता तिथि से कम-से-कम तीन वर्ष पूर्व भारत के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष योग्यता. आवेदन हेतु फार्म-18 अनिवार्य.



शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र : 01 नवंबर 2025 से पहले विगत छह वर्षों में से न्यूनतम तीन वर्ष तक राज्य के मान्यता प्राप्त माध्यमिक या उच्चतर संस्थानों में अध्यापन का अनुभव. आवेदन हेतु फार्म-19 आवश्यक.







