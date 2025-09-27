ETV Bharat / state

पॉलीटेक्निक के प्रभात ने बनाया खास सॉफ्टवेयर; किसी भी भाषा में पूछें सवाल, जवाब हिंदी में मिलेगा

राजकीय पॉलीटेक्निक में इंजीनियरिंग के छात्र प्रभात तिवारी ने विकसित किया एआई आधारित जीपी बोट सॉफ्टवेयर.

पॉलीटेक्निक के छात्र ने बनाया खास साफ्टवेयर.
पॉलीटेक्निक के छात्र ने बनाया खास साफ्टवेयर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 8:36 AM IST

2 Min Read
लखनऊ : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की नई तकनीक से अब किसी भी विषय की जानकारी हिंदी में मिलेगी. सॉफ्टवेयर को बोलकर या लिखकर अपने सवाल दीजिए नई तकनीक से उसका जवाब तुरंत हिंदी में देगा. ऐसा राजकीय पॉलीटेक्निक में अध्ययनरत छात्र प्रभात तिवारी की एआई आधारित जीपी बोट के नाम से विकसित किए नए सॉफ्टवेयर से संभव हो सकेगा.

छात्र प्रभात तिवारी और शिक्षक राजीव कुमार से ईटीवी भारत की खास बातचीत. (Video Credit : ETV Bharat)

यह पहला मौका है जब प्रदेश के किसी भी पॉलीटेक्निक में कोई छात्र आधुनिक टेक्नोलॉजी को लेकर बेहतर काम कर रहे हैं. प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा परिषद की तरफ से पॉलीटेक्निक में नए कोर्स शुरू किए गए थे. इसी का परिणाम है कि अब पॉलीटेक्निक के भी छात्रों ने नई टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया है. पॉलीटेक्निक के छात्रों ने भी चैट जीबीटी जैसी टेक्नोलॉजी के आधार पर खुद का चैट बोर्ड बना रहे हैं.



मूलरूप से कुशीनगर के रहने वाले प्रभात राजधानी के राजकीय पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा इन इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं. प्रभात ने बताया कि शिक्षक राजीव के मार्गदर्शन में एआई आधारित खास सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है. यह सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है. इसमें आपका सवाल अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में हो, जवाब हिंदी में ही मिलेगा. इस तकनीक से संबंधित विषय को समझने में आसानी होगी.


शिक्षक राजीव कुमार ने बताया कि प्रादेशिक शिक्षा परिषद अब प्रदेश के पॉलिटेक्निक में भी इनक्यूबेशन और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहा है. इसी कड़ी में राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ में भी छात्रों को इनोवेशन और स्टार्टअप की तरफ ले जाया जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में छात्रों को इनोवेशन और स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इसी कड़ी में प्रभात ने अपना आईडिया इन्नोवेशन सेंटर में डिस्कस किया था. इसके बाद प्रभात ने खुद का जीपी बोट तैयार किया है. हमने इसे पेटेंट कराने के लिए आवेदन कर दिया है. यह हमारे प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक में पहले बार होगा जब किसी छात्र ने इस तरह का कोई ऐप तैयार किया है. इस ऐप को हम प्रदेश लेवल पर होने वाले कंपटीशन में भी भेजेंगे.

