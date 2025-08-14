ETV Bharat / state

यूपी के 1249 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी होंगे सम्मानित, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर को मिला सेवा पदक - INDEPENDENCE DAY 2025

गृह मंत्रालय की ओर से अति उत्कृष्ट और उत्कृष्ट सेवा पदक दिए जाएंगे. स्वतंत्रता दिवस पर यह मेडल प्रदान किए जाएंगे.

यूपी पुलिस हेड क्वार्टर.
यूपी पुलिस हेड क्वार्टर. (Photo Credit; ETV Bharat)
August 14, 2025

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के 1249 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सेवा अभिलेख के आधार पर अति उत्कृष्ट सेवा और उसके सेवा पदक से नवाजा जाएगा.

यह मेडल पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान किए जाएंगे. अति उत्कृष्ट सेवा पदक पाने वाले मुख्य लोगों में एडीजी साइबर क्राइम विनोद कुमार सिंह, एडीजी लखनऊ जोन सुजीत पांडेय, एडीजी पीएसआर अशोक कुमार सिंह के अलावा 763 पुलिसकर्मियों को यह पदक मिलेगा.

486 अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा सेवा पदक : सेवा पदक पाने वाले अफसर में पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डिजु एसबी शिरोडकर, एडीजी ट्रेनिंग राजीव सभरवाल, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर, कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, डीआईजी विजिलेंस रामकिशुन के साथ 486 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का नाम शामिल है. दो ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी उत्कृष्ट सेवा पदक दिया जाएगा. जिसमें लखनऊ ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर वेंकटेश्वर सिंह और शैलेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए चुना गया है.

प्रशंसा चिन्ह से किए जाएंगे सम्मानित : उत्तर प्रदेश पुलिस के 715 पुलिसकर्मियों को डीजीपी की ओर से बेहतर सेवा के लिए सम्मान और सराहनीय सेवा सम्मान के अलावा प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा. इसमें एटीएस के निरीक्षक राम सिंह, लखनऊ के इंस्पेक्टर आलोक राव, 32वीं वाहिनी पीएसी के दलनायक चंद्र मोहन मिश्रा, इंस्पेक्टर जैनुद्दीन अंसारी, भर्ती बोर्ड लखनऊ के हरिचरण लाल, एसटीएफ के एसआईस जावेद आलम सिद्दीकी, फायर विभाग के अवधेश सिंह यादव का नाम शामिल है.

