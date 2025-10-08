अब अपने घर का मलबा उठवाएं, 'लखनऊ वन ऐप' से नगर निगम ने शुरू की नई सुविधा
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि निर्माण या ध्वंस कार्य से निकलने वाला कोई भी मलबा सड़क या खाली प्लॉट में न डालें.
लखनऊ: शहर में निर्माण और ध्वंस कार्य से निकलने वाले मलबे (Construction & Demolition Waste) के समुचित निस्तारण के लिए नगर निगम लखनऊ ने एक पहल की है. अब लोग अपने घर या निर्माण स्थल से निकले मलबे को आसानी से 'लखनऊ वन ऐप' के माध्यम से उठवा सकते हैं.
ऐप में कलेक्शन पॉइंट्स की जानकारी मिलेगी: नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम ने इस उद्देश्य के लिए शहर के 8 स्थानों पर सीएंडडी सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स विकसित किए हैं. ये स्थान ऐसे क्षेत्रों में चुने गए हैं, जहां से मलबा एकत्र कर आगे निस्तारण केंद्र तक भेजा जा सकेगा. लोग इन कलेक्शन पॉइंट्स की पूरी जानकारी लखनऊ वन ऐप में पा सकते हैं.
मलबा उठाने की व्यवस्था करेगी एजेंसी: यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है. उपयोगकर्ता ऐप डाउनलोड करके 'कंस्ट्रक्शन वेस्ट' श्रेणी में जाकर अपनी लोकेशन डाल सकते हैं. इसके बाद नगर निगम की अधिकृत एजेंसी वहां से मलबा उठाने की व्यवस्था करेगी. नगर आयुक्त ने बताया कि इस व्यवस्था से सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्थलों पर मलबा फेंकने की समस्या में कमी आएगी. साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक बेहतर किया जा सकेगा.
सड़क या खाली प्लॉट में न डालें मलबा: नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि यह कदम लखनऊ को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि निर्माण या ध्वंस कार्य से निकलने वाला कोई भी मलबा सड़कों या खाली प्लॉट में न डालें, बल्कि केवल निर्दिष्ट निपटान स्थल या ऐप आधारित सेवा का ही उपयोग करें.
नई सुविधा इस्तेमाल करने की अपील: नगर आयुक्त ने अपील की है कि नगर निगम लखनऊ ने सभी निवासियों से अनुरोध किया है कि वे स्वच्छता और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए इस नई सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और शहर को स्वच्छ, हरित और आकर्षक बनाए रखने में सहयोग करें.
