ETV Bharat / state

अब अपने घर का मलबा उठवाएं, 'लखनऊ वन ऐप' से नगर निगम ने शुरू की नई सुविधा

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि निर्माण या ध्वंस कार्य से निकलने वाला कोई भी मलबा सड़क या खाली प्लॉट में न डालें.

Photo Credit: ETV Bharat
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने दी जानकारी (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: शहर में निर्माण और ध्वंस कार्य से निकलने वाले मलबे (Construction & Demolition Waste) के समुचित निस्तारण के लिए नगर निगम लखनऊ ने एक पहल की है. अब लोग अपने घर या निर्माण स्थल से निकले मलबे को आसानी से 'लखनऊ वन ऐप' के माध्यम से उठवा सकते हैं.

ऐप में कलेक्शन पॉइंट्स की जानकारी मिलेगी: नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम ने इस उद्देश्य के लिए शहर के 8 स्थानों पर सीएंडडी सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स विकसित किए हैं. ये स्थान ऐसे क्षेत्रों में चुने गए हैं, जहां से मलबा एकत्र कर आगे निस्तारण केंद्र तक भेजा जा सकेगा. लोग इन कलेक्शन पॉइंट्स की पूरी जानकारी लखनऊ वन ऐप में पा सकते हैं.

मलबा उठाने की व्यवस्था करेगी एजेंसी: यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है. उपयोगकर्ता ऐप डाउनलोड करके 'कंस्ट्रक्शन वेस्ट' श्रेणी में जाकर अपनी लोकेशन डाल सकते हैं. इसके बाद नगर निगम की अधिकृत एजेंसी वहां से मलबा उठाने की व्यवस्था करेगी. नगर आयुक्त ने बताया कि इस व्यवस्था से सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्थलों पर मलबा फेंकने की समस्या में कमी आएगी. साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक बेहतर किया जा सकेगा.

सड़क या खाली प्लॉट में न डालें मलबा: नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि यह कदम लखनऊ को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि निर्माण या ध्वंस कार्य से निकलने वाला कोई भी मलबा सड़कों या खाली प्लॉट में न डालें, बल्कि केवल निर्दिष्ट निपटान स्थल या ऐप आधारित सेवा का ही उपयोग करें.

नई सुविधा इस्तेमाल करने की अपील: नगर आयुक्त ने अपील की है कि नगर निगम लखनऊ ने सभी निवासियों से अनुरोध किया है कि वे स्वच्छता और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए इस नई सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और शहर को स्वच्छ, हरित और आकर्षक बनाए रखने में सहयोग करें.

ये भी पढ़ें- गोरखपुर वालों की इस दीपावली होगी 'चांदी'; CM योगी गरीबों को घर के साथ 100 करोड़ की योजनाओं का देंगे तोहफा

For All Latest Updates

TAGGED:

HOUSE DEBRIS REMOVED NOWLUCKNOW ONE APP FOR DEBRIS REMOVALCONSTRUCTION DEMOLITION WASTELUCKNOW NAGAR NIGAMLUCKNOW ONE APP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.