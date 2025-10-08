ETV Bharat / state

अब अपने घर का मलबा उठवाएं, 'लखनऊ वन ऐप' से नगर निगम ने शुरू की नई सुविधा

लखनऊ: शहर में निर्माण और ध्वंस कार्य से निकलने वाले मलबे (Construction & Demolition Waste) के समुचित निस्तारण के लिए नगर निगम लखनऊ ने एक पहल की है. अब लोग अपने घर या निर्माण स्थल से निकले मलबे को आसानी से 'लखनऊ वन ऐप' के माध्यम से उठवा सकते हैं.

ऐप में कलेक्शन पॉइंट्स की जानकारी मिलेगी: नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि नगर निगम ने इस उद्देश्य के लिए शहर के 8 स्थानों पर सीएंडडी सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स विकसित किए हैं. ये स्थान ऐसे क्षेत्रों में चुने गए हैं, जहां से मलबा एकत्र कर आगे निस्तारण केंद्र तक भेजा जा सकेगा. लोग इन कलेक्शन पॉइंट्स की पूरी जानकारी लखनऊ वन ऐप में पा सकते हैं.

मलबा उठाने की व्यवस्था करेगी एजेंसी: यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है. उपयोगकर्ता ऐप डाउनलोड करके 'कंस्ट्रक्शन वेस्ट' श्रेणी में जाकर अपनी लोकेशन डाल सकते हैं. इसके बाद नगर निगम की अधिकृत एजेंसी वहां से मलबा उठाने की व्यवस्था करेगी. नगर आयुक्त ने बताया कि इस व्यवस्था से सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्थलों पर मलबा फेंकने की समस्या में कमी आएगी. साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक बेहतर किया जा सकेगा.