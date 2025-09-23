ETV Bharat / state

यूपी के 5 राज्य विश्वविद्यालयों में नए कुलसचिवों की नियुक्ति, राकेश कुमार मिश्र बने कानपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा के डिप्टी रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रार पद पर प्रमोशन पाने वाले 11 शिक्षा अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में तैनाती दी गई है. इनमें से पांच शिक्षा अधिकारियों को विभिन्न विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद पर तैनाती दी गई है. 6 अधिकारियों को परीक्षा नियंत्रक के पद पर तैनाती दी गई है. इस संबंध में विशेष सचिव उच्च शिक्षा गिरिजेश त्यागी की ओर से तैनाती के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं.







उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पद पर राकेश कुमार मिश्रा को तैनात किया गया है. ज्ञानेंद्र कुमार को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, कमल कृष्ण को मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर, हरिश्चंद्र को महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली और केश लाल को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का कुलसचिव बनाया गया है.

ऐसे ही विकास को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक नियुक्त किया गया है. दिनेश कुमार मौर्य को मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर, दीनानाथ यादव को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर, अमृतलाल को गुरु जम्बभेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, आनंद कुमार मौर्य को महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ और दिनेश कुमार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है.