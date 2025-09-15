जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में लापरवाही; सीएमओ ने लखनऊ के 15 निजी अस्पतालों को भेजा नोटिस
सीएमओ ने दी नागरिक पंजीकरण अधिनियम 1969 एवं अन्य प्रचलित नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की चेतावनी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 1:54 PM IST
लखनऊ : मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनबी सिंह ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही वाले शहर के 15 निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया है. आरोप है अस्पताल प्रबंधन की अनदेखी के कारण परिजनों को बार-बार अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ रहा है. ऐसे में बड़ी संख्या में फरियादी सीएमओ ऑफिस पहुंच रहे हैं. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नोटिस जारी करके अस्पताल व नर्सिंग होम संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने कहा है कि अगर समय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया तो नागरिक पंजीकरण अधिनियम 1969 एवं अन्य प्रचलित नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. नोटिस में कहा गया है कि शासन की ओर से सभी अस्पतालों को सीआरएस पोर्टल आईडी आवंटित की गई है. इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु की घटनाओं को ऑनलाइन दर्ज करना है. इसके बावजूद कई संस्थान निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं. समय से लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दे रहे हैं.
सीएमओ डॉ. एनबी सिंह ने मदर चाइल्ड केयर, कल्याण हॉस्पिटल, शिफा मेडिकल सेंटर, क्वीन मेडिकेयर, जावित्री टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, हयात नर्सिंग होम अब्दुल अजीज रोड, एरा मेडिकल कॉलेज हरदोई रोड, सद्भावना ट्रॉमा सेंटर, बंसल मैटरनिटी सेंटर ठाकुरगंज, जेडए हॉस्पिटल, न्यू निगार मेडिकल सेंटर, सरोज हॉस्पिटल, रेखा हॉस्पिटल, श्रीराम नर्सिंग होम, केयर हॉस्पिटल को नोटिस भेजा है.
यह भी पढ़ें : बिना NOC संचालित अस्पताल होंगे सील, सीएमओ ने निजी अस्पतालों को जारी किए नोटिस
यह भी पढ़ें : 11 निजी अस्पतालों में चिकित्सकीय कार्य बंद करने के आदेश, 19 होंगे सील