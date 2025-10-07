ETV Bharat / state

एनसीआरबी की रिपोर्ट; 2017 से अब तक यूपी में एक भी दंगा नहीं, अपहरण-फिरौती लगभग शून्य

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने जारी की 2025 की रिपोर्ट. कानून-व्यवस्था में चमत्कारिक सुधार का दावा.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2025.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2025.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 7:38 AM IST

3 Min Read
लखनऊ : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2025 की जारी रिपोर्ट में यूपी की कानून व्यवस्था में 'योगी मॉडल' से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने का दावा किया गया है. आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से अब तक यूपी में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ. दलितों के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से कम हुए हैं.

यूपी में अपराधों की संख्या घटी.
यूपी में अपराधों की संख्या घटी.




पूर्व डीजीपी डीएस चौहान का कहना है कि अब यूपी में प्रॉसिक्यूशन विभाग सख्ती से काम करता है. कई मामलों में 15 दिन के भीतर सजा तक दिलाई गई है. इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार हुआ है. नए थाने, चौकियां, पुलिस लाइन्स, फॉरेंसिक लैब्स और एविडेंस कलेक्शन वैन से जांच प्रक्रिया तेज हुई है. अब यूपी में अपराध को लॉ एंड ऑर्डर के हिस्से के रूप में देखा जाता है.

यूपी में हत्या दर घटने का दावा.
यूपी में हत्या दर घटने का दावा.


पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का कहना है कि एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट यूपी की अपराध नियंत्रण यात्रा का प्रमाण है. कभी 'क्राइम कैपिटल' कहे जाने वाले यूपी में अपराध में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई है. हत्या के मामले में राष्ट्रीय औसत 2.1 प्रति लाख है जबकि यूपी में यह 1.4 प्रति लाख है. अपहरण-फिरौती लगभग शून्य है. पहले जहां एक जिले में 73 डकैतियां होती थीं, आज पूरे प्रदेश में सालभर में 73 होती हैं. तुलना 'प्रति लाख जनसंख्या' के आधार पर होनी चाहिए, न कि अपराध के आंकड़ों से.

एनसीआरबी की रिपोर्ट 2025
एनसीआरबी की रिपोर्ट 2025


पूर्व डीजीपी ने कहा कि अब पुलिस 'ईको सिस्टम' में काम करती है. जहां शीर्ष नेतृत्व खुद अपराधियों से लाभ नहीं उठाता. अब अपराधियों की कोई सुनने वाला नहीं है. यूपी पुलिस को जो स्वायत्ता आज मिली है, वह पहले कभी नहीं मिली थी. उन्होंने 112 रिस्पॉन्स टाइम, न्यूनतम बल के प्रयोग और जनता में बढ़ते विश्वास को सबसे बड़ा संकेतक बताया. अगर महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो यही सबसे बड़ी कसौटी है कि पुलिस सफल हुई है. आज फोर्स वही है, अधिकारी वही हैं, बदला है तो सिर्फ ईको सिस्टम और जीरो टॉलरेंस की नीति.



उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश में लागू जीरो टॉलरेंस नीति, मिशन शक्ति और ऑपरेशन कनविक्शन जैसी पहलों ने न केवल अपराधों में कमी लाई है. एनसीआरबी आंकड़े दर्शाते हैं कि यूपी में जीरो टॉलरेंस नीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. प्रदेश की करीब 25 करोड़ की आबादी और लगभग 12 करोड़ महिलाओं के बावजूद, अपराध दर के आधार पर यूपी का प्रदर्शन उल्लेखनीय है.




NCRB UP, NCRB REPORT UP, LAW AND ORDER IN UP, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB REPORT 2025

