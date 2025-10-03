ETV Bharat / state

महिलाओं में क्यों बढ़ रही एनीमिया की समस्या ?, क्या है वजह, जानिए

लखनऊ : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार देश में लगभग 58 प्रतिशत स्तनपान कराने वाली महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं. किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग (क्वीनमेरी) में भी बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं आ रही हैं. यह जानकारी क्वीनमेरी की प्रमुख डॉ. अंजू अग्रवाल ने मंगलवार को साझा की.





डॉ. अंजू अग्रवाल ने बताया इसकी प्रमुख वजह दो बच्चों के बीच उचित अंतराल न होना पाया गया है. इसके पीछे की वजह जागरूकता की कमी है. लिहाजा क्वीनमेरी की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसमें प्रसव बाद महिलाओं को गर्भ निरोधक साधनों के बारे में जानकारी दी जा रही है. जिससे उन्हें अनचाहे गर्भ से बचाया जा सके. गर्भावस्था के अलावा प्रसव के बाद छह महीनों तक आयरन और फोलिक एसिड की खुराक लेना जितना जरूरी है, गर्भनिरोधक का इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है.





डॉ. अंजू के मुताबिक अगर किसी महिला को पहले से ही एनीमिया है, तो उसे ठीक होने में समय लगता है. ऐसे में कम अंतराल पर या अनचाहा गर्भधारण जटिलताओं को बढ़ा देता है. ऐसे में दो बच्चों के बीच कम से कम तीन साल का अंतराल रखने से मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है. अनचाहे गर्भधारण को समाप्त करने या गर्भपात होने से अक्सर खून की कमी हो जाती है. जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर और कम हो जाता है. ऐसे में बार-बार गर्भधारण करने से न केवल महिला के शरीर पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि मातृ एवं शिशु मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है.

खून की कमी के प्रमुख कारण : सबसे प्रमुख कारण लौह तत्व वाली चीजों का उचित मात्रा में सेवन न करना. मलेरिया के बाद जिससे लाल रक्त करण नष्ट हो जाते हैं. किसी भी कारण रक्त में कमी.

