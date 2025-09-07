ETV Bharat / state

लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेला; हाथों से तैयार 1.5 इंच की श्रीमद भगवद् गीता, मोदी-योगी के कटआउट वाली नोटबुक ने भी ध्यान खींचा

उर्दू सीखने की किताब बढ़ा रही रौनक, बच्चों के लिए वाशेबल वर्कबुक बनी आकर्षण का केंद्र.

लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेला
लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेला (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 9:05 AM IST

लखनऊः राजधानी के बलरामपुर गार्डन में 4 सितंबर से शुरू राष्ट्रीय पुस्तक मेला कई अनोखी किताबों को लेकर चर्चा में है. पुस्तक मेले में अहमदाबाद के अपूर्व शाह डेढ़ इंच की श्रीमद भगवद् गीता लेकर पहुंचे हैं. इसकी काफी डिमांड है. वहीं बच्चों के लिए वाशसेबल नोटबुक आकर्षण का केंद्र बना है. इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी, डॉ. आंबेडकर और योगी आदित्यनाथ के कटआउट के नोटबुक की भी अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है. दूसरी तरफ उर्दू शायरी और साहित्य को पसंद करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की ओर से स्टॉल लगा है. यहां उर्दू सीखने वाली किताब को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है.

लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेला (Video Credit; ETV BHARAT)

डेढ़ इंच की श्रीमद्भगवद्गीता सबसे अधिक डिमांड में: अहमदाबाद से राष्ट्रीय पुस्तक मेला में आए अपूर्ण शाह ने दो ऐसी श्रीमद भगवद् गीता तैयार की है, जो लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं. अपूर्व शाह बताते हैं कि इस डेढ़ इंच की श्रीमद भगवद् गीता में सारे अध्यायों को समायोजित किया गया है. उन्होंने बताया कि इसमें 400 पन्ने हैं. यह मशीन द्वारा नहीं तैयार की गई है. सभी को उन्होंने खुद एक-एक करके अपने हाथों से तैयार किया है. इसको बनाने के लिए काफी रिसर्च की और तकनीक को सीखा. इसके अलावा एक ढाई इंच की भी श्रीमद भगवद् गीता तैयार की है, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं. दोनों श्रीमद भगवद् गीता की कीमत क्रमश: ₹80 और ₹100 रखी है. बताया कि इन दोनों में कुल 400 पन्ने हैं. बताया कि लखनऊ वासियों ने हमारे इस प्रयास को काफी पसंद किया है और श्रीमद भगवद् गीता की बिक्री हुई है. इसे देखने आने वालों की भी तादाद काफी अधिक है.

लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेला (Video Credit; ETV BHARAT)

कटआउट वाली खास नोटबुक: उन्होंने बताया कि उनके पास प्रिंटिंग का कोई भी अनुभव नहीं है, पर कुछ अलग करने का जुनून और जज्बा ने उन्हें इस प्रोफेश में ले आया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो की कटआउट के डिजाइन में एक किताब तैयार की है, जिसमें पीएम मोदी के अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में बताया गया है. वही, स्टॉल पर योगी आदित्यनाथ, बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की फोटो वाली एक विशेष नोटबुक तैयार की गई है. इसे काफी पसंद किया जा रहा है.

लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेला
लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेला (Photo Credit; ETV Bharat)

उर्दू अकादमी की दो किताबें ज्यादा पसंद: वहीं, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की ओर से इस पुस्तक मेले में एक स्टॉल लगाया गया है. इस स्टाल में उर्दू अकादमी की ओर से प्रकाशित होने वाले सभी किताबें रखी गई हैं. विशेष तौर पर उर्दू सिखाने वाली किताब लोग काफी अधिक पसंद कर रहे हैं. बीते दो दिनों में इनकी 50 से अधिक प्रतियां बिक गई हैं. बताया कि इस बार युवा विशेष कर उर्दू सीखने के लिए इसे खरीद रहे हैं.

वॉशेबल नोटबुक पेरेंट्स के बीच लोकप्रिय: राष्ट्रीय पुस्तक मेले में दिल्ली की एक कंपनी ने बच्चों को ध्यान में रखकर कुछ विशेष गैजेट्स प्रदर्शित किए हैं. बच्चों के लिए वॉशेबल नोटबुक, वॉशेबल वर्कबुक सबसे अधिक पसंद की जा रही है. कंपनी के कर्मचारी आशीष ने बताया कि हमारे पास करीब एक दर्जन वॉशेबल नोटबुक और वर्कबुक हैं, जिसमें प्लेन नोटबुक से लेकर हिंदी-अंग्रेजी वर्णमाला, अक्षर वर्णमाला है. इन वॉशेबल टेक्सबुक और वर्कबुक की खासियत यह है कि यह न तो भीगने से खराब होंगी, न ही बच्चे इसे आसानी से फाड़ सकते हैं. वर्कबुक पर जितना भी काम करें, खींचातानी यह जल्दी खराब नहीं होगा.

