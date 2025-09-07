ETV Bharat / state

लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेला; हाथों से तैयार 1.5 इंच की श्रीमद भगवद् गीता, मोदी-योगी के कटआउट वाली नोटबुक ने भी ध्यान खींचा

लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेला ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 7, 2025 at 9:05 AM IST 4 Min Read

लखनऊः राजधानी के बलरामपुर गार्डन में 4 सितंबर से शुरू राष्ट्रीय पुस्तक मेला कई अनोखी किताबों को लेकर चर्चा में है. पुस्तक मेले में अहमदाबाद के अपूर्व शाह डेढ़ इंच की श्रीमद भगवद् गीता लेकर पहुंचे हैं. इसकी काफी डिमांड है. वहीं बच्चों के लिए वाशसेबल नोटबुक आकर्षण का केंद्र बना है. इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी, डॉ. आंबेडकर और योगी आदित्यनाथ के कटआउट के नोटबुक की भी अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है. दूसरी तरफ उर्दू शायरी और साहित्य को पसंद करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की ओर से स्टॉल लगा है. यहां उर्दू सीखने वाली किताब को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है. लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेला (Video Credit; ETV BHARAT) डेढ़ इंच की श्रीमद्भगवद्गीता सबसे अधिक डिमांड में: अहमदाबाद से राष्ट्रीय पुस्तक मेला में आए अपूर्ण शाह ने दो ऐसी श्रीमद भगवद् गीता तैयार की है, जो लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं. अपूर्व शाह बताते हैं कि इस डेढ़ इंच की श्रीमद भगवद् गीता में सारे अध्यायों को समायोजित किया गया है. उन्होंने बताया कि इसमें 400 पन्ने हैं. यह मशीन द्वारा नहीं तैयार की गई है. सभी को उन्होंने खुद एक-एक करके अपने हाथों से तैयार किया है. इसको बनाने के लिए काफी रिसर्च की और तकनीक को सीखा. इसके अलावा एक ढाई इंच की भी श्रीमद भगवद् गीता तैयार की है, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं. दोनों श्रीमद भगवद् गीता की कीमत क्रमश: ₹80 और ₹100 रखी है. बताया कि इन दोनों में कुल 400 पन्ने हैं. बताया कि लखनऊ वासियों ने हमारे इस प्रयास को काफी पसंद किया है और श्रीमद भगवद् गीता की बिक्री हुई है. इसे देखने आने वालों की भी तादाद काफी अधिक है.