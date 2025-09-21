ETV Bharat / state

नशामुक्त भारत के लिए नमो रन; मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी, कहा-युवाओं के सपनों को उड़ान देगी जीएसटी में छूट

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के उपहार के रूप में हर देश और प्रदेशवासियों को जीएसटी रिफॉर्म का गिफ्ट दिया है. इससे जहां एक ओर जरूरी चीजें छात्रों के लिए शिक्षण सामग्री, दूध, दही, घी, पनीर, खाने की वस्तुओं में भारी छूट दी गई है. वहीं दूसरी ओर नशे और फिजूलखर्ची पर भारी टैक्स लगाया गया है. युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए बाइक, कार, घर, घर पर लगने वाले स्टील, सीमेंट आदि पर भी छूट दी गई है. जिसे 22 सितंबर से पूरे देश में लागू किया जा रहा है.

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने आवास से नशामुक्त भारत के लिए नमो युवा रन का शुभारंभ किया. नमो मैराथन कालिदास मार्ग से शुरू होकर 1090 चौराहे तक पहुंची. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत माता की जय के जयकारों से युवाओं का हौसला बढ़ाया.

सीएम ने कहा कि विजयदशमी पर हर गांव, हर कस्बे और हर जिले में युवाओं को बुराई के प्रतीक पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय और नशे का पुतला जलाना होगा. जीएसटी रिफॉर्म से हर व्यक्ति की खरीद की क्षमता बढ़ेगी, बाज़ार की ताकत बढ़ेगी, नए रोज़गार का सृजन होगा, व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और रोज़गार के नये अवसर पर भी मिलेंगे.

युवाओं के बीच सीएम योगी. (Photo Credit : ETV Bharat)

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से दो अक्टूबर (राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती) तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में 'सेवा पखवाड़ा' मना रही है. प्रधानमंत्री का स्पष्ट मानना है कि यदि नारी स्वस्थ होगी तो परिवार सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा और राष्ट्र भी सशक्त बनेगा. इसी सोच के आधार पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. युवा शक्ति सेवा पखवाड़ा के तहत 'नमो मैराथन' से जुड़ रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है. अगर यह सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी, लेकिन यदि नशे की ओर मुड़ेगी तो उसका पतन निश्चित है. ‘नमो मैराथन’ के जरिए युवाओं से नशामुक्ति का आह्वान भी किया जा रहा है. 17 सितंबर से दो अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती और दो अक्टूबर को महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर विशेष आयोजन होंगे. इस बार संयोग से दो अक्टूबर को ही विजयादशमी भी है. यह अवसर बुराइयों को समाप्त कर एक सशक्त और समर्थ भारत की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रतीक होगा.



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ के अवसर पर देशवासियों से “विकसित भारत” का संकल्प लेने और पंच प्रण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया था. पीएम ने कहा था कि गुलामी के अंशों को समाप्त करना होगा, अपनी विरासत का सम्मान करना होगा, सेना व वर्दीधारी बलों के प्रति आदर रखना होगा, सामाजिक समता के निर्माण के लिए कार्य करना होगा और अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा. इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, मेयर सुषमा खर्कवाल, विधायक योगेश शुक्ला, डॉ. नीरज बोरा और ओपी श्रीवास्तव मौजूद रहे.

