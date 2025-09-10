सदन में गदा लेकर बैठती हैं UP की ये महापौर; कर्मचारी करते हैं रखवाली, पढ़िए 60 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प कहानी
लखनऊ नगर निगम की अनोखी परंपरा, गाउन और गदा संभाल कर रखते हैं कर्मी, राष्ट्रपति के आगमन पर सौंपी जाती है चांदी की चाबी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 4:46 PM IST
लखनऊ : नगर निगम में सदन की कार्यवाही के दौरान महापौर गदा लेकर बैठती हैं. वह खास तरह का गाउन भी पहनती हैं. अगर कोई इस गदा को उठा ले तो बैठक भंग मानी जाती है. लिहाजा कर्मी इस गदा की रखवाली करते रहते हैं. 60 साल से इस अनोखी परंपरा का निर्वहन होता चला आ रहा है. महापौर समेत सभी कर्मचारी इसका सख्ती से पालन करते हैं. इसके अलावा राष्ट्रपति के लखनऊ आने पर नगर निगम की ओर से उन्हें चांदी की बड़ी चाबी सौंपने की भी परंपरा है.
लखनऊ नगर निगम की स्थापना 1959 में नगर महापालिका के रूप में की गई थी. इसके बाद साल 1994 इसे नगर निगम बना दिया गया. साल 1964 में नगर निगम में कुछ अनोखी परंपराओं की शुरुआत कर दी गई. महापौर सदन की कार्यवाही के दौरान गदा लेकर बैठने लगे. वह खास तरह का गाउन भी पहनने थे. तब से लेकर आज तक जो भी महापौर बना वह इन परंपराओं का हिस्सा रहा. मौजूदा महापौर सुषमा खर्कवाल भी इसका पालन कर रहीं हैं.
कैसे शुरू हुई परंपरा, क्यों है गदा की इतनी अहमियत : नगर निगम की इस अनोखी परंपरा की शुरुआत के पीछे की वजह क्या थी?, नगर निगम के कर्मचारियों और अफसरों को भी इसकी जानकारी नहीं है. न ही यह परंपरा किसी नियमावली में ही दर्ज है. इसके बावजूद इसका पालन किया जा रहा है. महापौर के सामने ही इस गदा को रखा जाता है. इसे राजदंड भी कहते हैं. इसकी अहमियत इतनी है कि यदि सदन की कार्यवाही के दौरान कोई भी पार्षद इसे उठा ले तो मान लिया जाता है कि सदन अब भंग हो चुका है.
कर्मचारी गदा की करते हैं रखवाली : जितने भी दिन या जितने भी समय तक सदन की कार्यवाही चलती है, उतने समय तक नगर निगम के कर्मचारी गदा की रखवाली करते रहते हैं. महापौर से थोड़ी दूरी पर रहकर वे गदा को देखते रहते हैं. अगर कोई पार्षद गदा की ओर बढ़ने की कोशिश करता है तो तत्काल कर्मचारी सक्रिय हो जाते हैं. वे उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं. इसके बाद उसे समझाकर वापस भेज देते हैं.
विशेष तिजोरी में रखा जाता है गदा, ये है खासियत : सदन की कार्यवाही के बाद गदा को अलमारी के अंदर खास तरह की तिजोरी के अंदर रख दिया जाता है. गाउन भी अलमारी में ही रखा जाता है. गदा और गाउन दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है. निगम कर्मी अनूप 40 साल से इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. अनूप बताते हैं कि गदा का वजन लगभग छह किलो है. इस पर चांदी की परत चढ़ी हुई है. इसमें बारीक नक्काशी की गई है. अंदरूनी बनावट किसी अन्य धातु की है. इसे संगोल या राजदंड भी कहते हैं.
महापौर बोलीं- परंपरा कई दशक पुरानी : अनूप बताते हैं कि नगर निगम की नियमावली में कहीं भी गदा का उल्लेख नहीं है. बस परंपरा मानकर इसका निर्वाह किया जा रहा है. नगर निगम की स्थापना के समय से ही गाउन और गदा को सदन की कार्यवाही का अहम हिस्सा माना जाता है. वहीं महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि यह परंपरा कई साल पुरानी है. हम इसका निर्वहन करते चले आ रहे हैं. इसकी शुरुआत के पीछे की वजह क्या थी, क्यों ऐसा किया जाता है, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है.
राष्ट्रपति को चांदी की चाबी सौंपने की भी है परंपरा : गदा के अलावा नगर निगम की चांदी की चाबी वाली भी एक परंपरा है. यह भी काफी पुरानी है. नगर निगम चांदी की एक बड़ी प्रतीकात्मक चाबी बनवाता है. इसके बाद जब भी देश के राष्ट्रपति लखनऊ में आते हैं तो उन्हें यह चाबी सौंप दी जाती है. लखनऊ की प्रथम नागरिक यानी महापौर की ओर से इसे राष्ट्रपति को सौंपा जाता है. इस प्रतीकात्मक चाबी के जरिए राष्ट्रपति का अनोखा स्वागत किया जाता है.
