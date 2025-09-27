लखनऊ नगर निगम का बड़ा एक्शन; गोमती नगर में वापस ली 130 एकड़ भूमि, 2024 में खत्म हुई थी लीज
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि पुलिस बल की उपस्थिति में भूमि पर कब्जा वापस लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 11:30 PM IST|
Updated : September 28, 2025 at 12:05 AM IST
लखनऊ : नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को प्रतिष्ठित संस्थान से गोमती नगर में 130 एकड़ भूमि वापस ले ली है. नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, जांच में पाया गया कि लीज की अवधि 2024 में खत्म हो गई थी.
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि जांच समिति की संस्तुति और विधिक अभिमत के आधार पर नगर निगम की ओर से आवासीय एवं व्यावसायिक के लिये दी गई 130 एकड़ भूमि के लाइसेंस एग्रीमेंट को निरस्त किया गया है. साथ ही पूर्व में ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिये ली गई 40 एकड़ भूमि की लीज डीड को भी निरस्त कर दिया गया है.
उन्होंने बताया कि इसके उपरान्त नगर निगम की सम्पत्ति विभाग की टीम ने तहसीलदार एवं पर्याप्त पुलिस बल की उपस्थिति में उक्त भूमि पर कब्जा वापस कर भूमि को संरक्षित और सुरक्षित किया है. यह कदम नगर निगम की संपत्ति की सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है.
उन्होंने कहा कि नगर निगम लखनऊ का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि शहर की शासकीय संपत्ति की सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके. यह कार्रवाई नगर निगम की संपत्ति की सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.
नगर निगम लखनऊ की टीम आगे भी इसी तरह के अभियान चलाएगी, ताकि शहर की संपत्ति की सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके. साथ ही, नगर निगम लखनऊ की टीम शहर के विकास के लिए भी काम करेगी, ताकि शहर के निवासियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.
यह भी पढ़ें : सहारा समूह से वापस ली गई 75 एकड़ भूमि पर LDA बनाएगा गोमती बायोडायवर्सिटी पार्क