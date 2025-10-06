ETV Bharat / state

लखनऊ में सहारा सिटी पूरी तरह सील, 75 एकड़ में बना है आलीशान साम्रज्य, जानिए क्या-क्या हैं सुविधाएं?

सहारा सिटी सील. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 6, 2025 at 3:11 PM IST 2 Min Read

लखनऊ: गोमती नगर स्थित सहारा सिटी को लखनऊ नगर निगम ने आज पूरी तरह से सील कर दिया है. कुछ दिन पहले नगर निगम ने सहारा सिटी के बाहर नोटिस बोर्ड लगाया था, जिसमें स्पष्ट लिखा गया था कि 'यह भूमि लखनऊ नगर निगम' की है. इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या कब्जा करना दंडनीय अपराध है. नगर निगम की टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए सहारा सिटी के मुख्य द्वार पर चार बड़े ताले जड़ दिए. जबकि अंदर मौजूद कर्मचारियों को अपना सामान लेकर बाहर निकलने की अनुमति दी गई. सहारा कर्मचारी साहुन खान के अनुसार, यहां रहने वाले अधिकारी पहले ही परिसर खाली कर चुके थे. जबकि सहारा परिवार से जुड़े लोग भी अब पूरी तरह से यहां से जा चुके हैं.