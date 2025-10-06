लखनऊ में सहारा सिटी पूरी तरह सील, 75 एकड़ में बना है आलीशान साम्रज्य, जानिए क्या-क्या हैं सुविधाएं?
लखनऊ नगर निगम से भूमि 1994 में लीज पर ली गई थी, लीज की अवधि खत्म होने के बाद की गई कार्रवाई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 3:11 PM IST
लखनऊ: गोमती नगर स्थित सहारा सिटी को लखनऊ नगर निगम ने आज पूरी तरह से सील कर दिया है. कुछ दिन पहले नगर निगम ने सहारा सिटी के बाहर नोटिस बोर्ड लगाया था, जिसमें स्पष्ट लिखा गया था कि 'यह भूमि लखनऊ नगर निगम' की है. इस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या कब्जा करना दंडनीय अपराध है.
नगर निगम की टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए सहारा सिटी के मुख्य द्वार पर चार बड़े ताले जड़ दिए. जबकि अंदर मौजूद कर्मचारियों को अपना सामान लेकर बाहर निकलने की अनुमति दी गई. सहारा कर्मचारी साहुन खान के अनुसार, यहां रहने वाले अधिकारी पहले ही परिसर खाली कर चुके थे. जबकि सहारा परिवार से जुड़े लोग भी अब पूरी तरह से यहां से जा चुके हैं.
सहन खान ने बताया कि वह पिछले 25 साल से यहां नौकरी कर रहा था, अब इसे खाली करना बेहद दुखद और चिंताजनक है. उन्होंने बताया कि सहारा सिटी के अंदर अत्याधुनिक हेल्थ केयर सेंटर, सिनेमाघर, करीब 6000 सीटों वाला ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, विशाल लॉन और एक क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है. 2007 में भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों ने यहीं ठहरकर इसी मैदान में नेट प्रैक्टिस की थी.
लखनऊ नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि यह भूमि 1994 में लखनऊ नगर निगम से लीज पर ली गई थी, जिसकी अवधि 2024 में समाप्त हो चुकी है. लीज की अवधि पूरी होने के बाद नगर निगम ने 75 एकड़ भूमि पर पुनः कब्जा ले लिया है. अब सहारा सिटी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है.
