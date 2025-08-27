लखनऊ : नगर निगम लखनऊ ने संपत्ति कर न चुकाने वाले बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसते हुए मंगलवार को व्यापक अभियान चलाया. नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में निगम की टीमों ने विभिन्न जोनों में सघन अभियान चलाकर लगभग 11 लाख 44 हजार 715 रुपये की बकाया राशि वसूल की गई. इस दौरान चेतावनी और नोटिस देने के बाद भी कर न चुकाने वाले 24 भवनों को सील कर दिया गया.

नगर आयुक्त ने बताया कि इससे पहले भी करीब 30 घर सील किए गए थे. यह अभियान लगातार जारी है, जो लोग कर नहीं दे रहे हैं, उन पर यह कार्रवाई की जा रही है. पिछले कई महीनों से हाउस टैक्स जमा करने पर छूट भी थी, उसके बावजूद भी लोगों ने हाउस टैक्स जमा नहीं किया. अब बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई की जा रही है.

नगर निगम के अधिकारी संतोष ने बताया कि कमर्शियल बड़े भवन के बकायदारों में कई बड़े कमर्शियल भवन मौजूद हैं, जिन पर करोड़ों का बकाया है. उनका केस हाईकोर्ट में चल रहा है, कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.



जोनवार कार्रवाई का ब्यौरा



नगर निगम अधिकारी के मुताबिक, जोन-1 में मदन मोहन मालवीय मार्ग पर अवेज खान का भवन संख्या 22/016बी-CC सील किया गया. इसके अलावा अरुण पाण्डेय भवन संख्या 22/033 (27/004/1) सील किया गया. गोखले मार्ग पर भवन संख्या 23/032/1 (GIS) और भवन संख्या 23/068(GIS-H) सील किया गया.





इसके अलावा जोन-2 में भवन संख्या 278/017/KA-10 से ₹30,652, भवन संख्या 278/017KA-90 से 30,652 रुपये की बकाया राशि वसूली गई. वहीं भवन संख्या 278/017KA/11-3-4 को सील करने की कार्रवाई की गई.





इसके अलावा जोन-3 में फैजाबाद रोड स्थित भवन संख्या 498/006A/2CC पर बड़े लाल शर्मा से 30 हजार रुपये, मोहसिनगंज में भवन संख्या 493/108,109 (37बी) पर 25 हजार रुपये गृहकर की बकाया राशि वसूली गई. वहीं मुंशीगंज स्थित भवन संख्या 491/051 (64) पर सीलिंग की कार्रवाई की गई. इसके साथ ही लकड़ीमंडी में भवन संख्या 488/307/FF, लकड़ी मंडी गोल्डन प्लाजा, सीतापुर ब्रान्च रोड पर भवन संख्या 486/126/SF-023,24, लकड़ी मंडी में भवन संख्या 488/307/UGF-8, लकड़ी मंडी में भवन संख्या 488/307(UGF-10) और भवन संख्या 488/403(057) पर सीलिंग की कार्रवाई की गई.

जोन-4 में फैजाबाद रोड स्थित भवन संख्या 539A/100A/02-सीसी पर बकाया ₹99,194, भवन संख्या बी-45-सीसी, विभूति खंड पर 25 हजार रुपये, भवन संख्या बी-2/72-सीसी, विभूतिखंड ₹2,34,750, भवन संख्या बी-17-सीसी, विभूति खंड 40 हजार रुपये, भवन संख्या बी-45-सीसी, विभूति खंड ₹1,22,849 पर बकाया राशि की वसूली की गई. इसके अलावा भवन संख्या बी-95-सीसी पर सीलिंग की कार्रवाई की गई.





जोन-5 में भवन संख्या 552/635, चंदर नगर में 40 हजार रुपये, भवन संख्या 552/650, चंदर नगर में 77,778 रुपये, भवन संख्या 551क/ओएम-413, मधुबन नगर में 44,627 रुपये, भवन संख्या 551क/ओएम/463/1, मधुबन नगर में 51,298 रुपये बकाया राशि की वसूली की गई. गीतापल्ली में भवन संख्या 568ख/338 पर सीलिंग की कार्रवाई की गई.



जोन-6 में भवन संख्या CCA23 पर 25 हजार रुपये, भवन संख्या 544D/151N, कन्हैया माधवपुर द्वितीय पर 20 हजार रुपये की बकाया राशि की वसूली की गई. भवन संख्या 608JH/058, भवन संख्या ECC, कन्हैया माधवपुर द्वितीय में भवन संख्या 602/002/01, भवन संख्या 602/001/08, भवन संख्या 602/087, भवन संख्या 602/071/1, भवन संख्या 602/069 पर सीलिंग की कार्रवाई की गई.





जोन-7 के खुर्रम नगर में भवन संख्या 529A/0606CC(GIS) पर 10,511 रुपये, भवन संख्या 529A/0750CC (GIS) पर 10 हजार रुपये, कमला नेहरू नगर के भवन संख्या 529C/275CC (GIS) पर 41,431 रुपये, भवन संख्या 529C/034-CC पर 95,973 रुपये, विकास नगर के सेक्टर 11 में भवन संख्या 11-0002 (GIS) पर 90 हजार रुपये की बकाया राशि की वसूली की गई. वहीं खुर्रम नगर स्थित भवन संख्या 529।/1691 (092) समेत तीन अन्य पर सीलिंग की कार्रवाई की गई.





नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि नगर निगम बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन साथ ही हम लोगों को कर जमा करने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहते हैं. इसी उद्देश्य से 31 अगस्त तक एकमुश्त यूजर चार्ज जमा करने पर गृहकर में 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. वहीं, व्यावसायिक भवन मालिकों को भी 31 अगस्त तक कर जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है. उन्होंने शहरवासियों से अपील कि है कि इस अवसर का लाभ उठाकर समय से अपना गृहकर जमा करें. छूट की अवधि समाप्त होने के बाद नगर निगम को और सख्त कदम उठाने होंगे.

