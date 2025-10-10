ETV Bharat / state

रांची में लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की कार्रवाई, आर्मी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार

पुलिस के शिकंजे में ठगी के आरोपी ( Etv Bharat )

रांचीः आर्मी सहित कई केंद्रीय दफ्तर में नौकरी का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को रांची से गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस और रांची पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है.

क्या है पूरा मामला

राजधानी रांची में एक बड़ा गिरोह आर्मी (MES), रेलव, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी के नाम पर ठगी को अंजाम दे रहा था. इस मामले की तफ्तीश कर रही लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस को जानकारी मिली कि यह सारा नेटवर्क झारखंड की राजधानी रांची से चल रहा है.

इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आर्मी इंटेलिजेंस के अफसरों ने रांची पुलिस से संपर्क किया. जिसके बाद लखनऊ आर्मी इंटेलिजेंस और रांची पुलिस के संयुक्त अभियान में ठगी में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. रांची पुलिस के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार इस मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है. जिनमें चंदन कुमार सिंह, गौतम कुमार और विनोद कुमार शामिल है.

रांची के युवक से 37 लाख की ठगी