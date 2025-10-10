ETV Bharat / state

रांची में लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की कार्रवाई, आर्मी में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरफ्तार

रांची में ठगी के तीन आरोपी को रांची पुलिस और लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है.

Lucknow Military Intelligence takes action in Ranchi in fraud case
पुलिस के शिकंजे में ठगी के आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 6:16 PM IST

2 Min Read
रांचीः आर्मी सहित कई केंद्रीय दफ्तर में नौकरी का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को रांची से गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस और रांची पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से की गई है.

क्या है पूरा मामला

राजधानी रांची में एक बड़ा गिरोह आर्मी (MES), रेलव, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी के नाम पर ठगी को अंजाम दे रहा था. इस मामले की तफ्तीश कर रही लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस को जानकारी मिली कि यह सारा नेटवर्क झारखंड की राजधानी रांची से चल रहा है.

इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए आर्मी इंटेलिजेंस के अफसरों ने रांची पुलिस से संपर्क किया. जिसके बाद लखनऊ आर्मी इंटेलिजेंस और रांची पुलिस के संयुक्त अभियान में ठगी में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. रांची पुलिस के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार इस मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है. जिनमें चंदन कुमार सिंह, गौतम कुमार और विनोद कुमार शामिल है.

रांची के युवक से 37 लाख की ठगी

रांची पुलिस के अनुसार गिरोह के द्वारा रांची के बरियातू के रहने वाले अभिषेक कुमार से 37 लाख रुपये की ठगी की गई. जांच में अब तक गिरोह के द्वारा लगभग 1.2 करोड़ की ठगी की बात सामने आई है. गिरफ्तार अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे Military Engineering Service (MES), Indian Railway और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अब तक कई लोगों से लगभग 1.2 करोड़ रुपये की ठगी कर चुके हैं.

