ETV Bharat / state

लखनऊ मेट्रो सेकंड फेज का काम नए साल में होगा शुरू, 12 स्टेशनों में 7 अंडरग्राउंड, सायल और एरियल सर्वे पूरा

UPMRC का कहना है कि सेकंड फेज के रूट पर घनी आबादी और ज्यादा ट्रैफिक की वजह से काम करना आसान नहीं होगा.

लखनऊ मेट्रो के सेकंड फेज का निर्माण जल्द होगा शुरू.
लखनऊ मेट्रो के सेकंड फेज का निर्माण जल्द होगा शुरू. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 5:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : राजधानी में मेट्रो फेज-2 के निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं. जनवरी या फरवरी 2026 से मेट्रो लाइन निर्माण का काम शुरू करने की तैयारी है. यूपीएमआरसी का कहना है कि पहले फेज की तुलना में सेकंड फेज में दिक्कतें ज्यादा हैं, इसलिए इसे लेकर विशेष रणनीति तैयार की जा रही है. घनी आबादी और ज्यादा ट्रैफिक की वजह से काम करना आसान नहीं होगा.

अगले पांच सालों में पुराने लखनऊ की नई तस्वीर शहरवासियों को देखने को मिलेगी. चारबाग से बसंतकुंज रूट पर 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं. सायल टेस्टिंग का काम पूरा हो गया है. एरियल सर्वे भी कर लिया गया है. अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन के निर्माण में किस तरह की दिक्कतें आएंगी, उसका भी खाका तैयार कर लिया गया है. रूट पर काम होने के दौरान सिक्योरिटी को लेकर भी स्ट्रेटजी बन रही है.

शहर की बड़ी आबादी को बड़ी राहत मिलेगी.
शहर की बड़ी आबादी को बड़ी राहत मिलेगी. (Photo Credit; ETV Bharat)

बजट मिलते ही शुरू होगा काम : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) के जॉइंट जनरल मैनेजर पंचानन मिश्रा का कहना है पुराने लखनऊ में आबादी ज्यादा है. चारबाग से बसंतकुंज के बीच चौक, अमीनाबाद जैसे घनी आबादी वाले इलाके हैं. मार्केट है और कई अस्पताल और कॉलेज हैं, ऐसे में मेट्रो में भीड़ ज्यादा रहेगी तो स्टेशनों पर सिक्योरिटी और भी ज्यादा पुख्ता की जाएगी.

इस रूट पर मेट्रो ट्रेनों की संख्या भी वर्तमान में संचालित हो रही मेट्रो रूट की मेट्रो से ज्यादा होगी. दूसरे फेज के काम को लेकर तैयारी शुरू हो गई है. सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है. बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा.

11.165 किलोमीटर होगी लंबाई : चारबाग से बसंतकुंज तक प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर रूट की कुल लंबाई 11.165 किलोमीटर है. इसमें एलिवेटेड सेक्शन 4.286 किलोमीटर और भूमिगत सेक्शन 6.879 किलोमीटर का होगा. इस कॉरिडोर में कुल स्टेशनों की संख्या 12 है, जिसमें सात अंडरग्राउंड और पांच एलिवेटेड स्टेशन हैं. कुल अनुमानित लागत 5801 करोड़ रुपए हैं. यह कोरिडोर लखनऊ मेट्रो के मौजूदा नार्थ-साउथ कोरिडोर के चारबाग मेट्रो स्टेशन से जुड़ेगा.

Photo Credit; ETV Bharat
लखनऊ मेट्रो के नये प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद (Photo Credit; ETV Bharat)

ये हैं दूसरे चरण के स्टेशन : चारबाग (अंडरग्राउंड), गौतम बुद्ध नगर (अंडरग्राउंड), अमीनाबाद (अंडरग्राउंड), पांडेयगंज (अंडरग्राउंड), सिटी रेलवे स्टेशन (अंडरग्राउंड), मेडिकल चौराहा (अंडरग्राउंड), चौक (अंडरग्राउंड), ठाकुरगंज, एलिवेटेड), बालागंज (एलिवेटेड), सरफराजगंज (एलिवेटेड), मूसाबाग (एलिवेटेड), बसंतकुंज (एलिवेटेड).

बढ़ गई आबादी, घट गए साधन : साल 2011 में जब जनगणना हुई थी तो लखनऊ की आबादी 45 लाख से कुछ ज्यादा थी. अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनगणना होने पर लखनऊ की आबादी 65 से 70 लाख के बीच होगी. आबादी के लिहाज से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था लखनऊ में नहीं है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होने की वजह से न चाहते हुए भी लोग अपने वाहनों के साथ सड़क पर उतारते हैं और फिर जाम की समस्या खड़ी होती है. पुराने लखनऊ में आबादी काफी घनी है और यहां पर व्यापार काफी ज्यादा है. लिहाजा, इस क्षेत्र में आने वाले लोगों की तादाद भी काफी ज्यादा रहती है. वर्तमान स्थिति यह है कि ई रिक्शा और अवैध वाहनों से दिक्कत काफी ज्यादा है. इस रूट पर यात्री मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ कर आसानी से पहुंच पाएंगे.

बसों की संख्या काफी कम : पुराने लखनऊ में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की करीब 140 सिटी बसें हैं. आवागमन के लिए ये काफी कम हैं. इनकी संख्या कम से कम एक हजार होनी चाहिए. शहर में सिटी बसों के 30 रूट हैं, जबकि 18 रूटों पर ही सिटी बस चल पा रही है. ऐसे में यात्रियों को और दिक्कत होती है. अब अनुबंध योजना के तहत शहर के 10 रूटों पर 100 बसें चलाने की तैयारी है, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा.

यह भी पढ़ें : नवरात्र 2025; इस बार 10 दिन होगी देवी की आराधना, हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, जानिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त-पूजन विधि

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW METRO SECOND PHASELUCKNOW METROLUCKNOW METRO NEW ROUTEलखनऊ मेट्रो के सेकंड फेज का कामLUCKNOW METRO SECOND PHASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.