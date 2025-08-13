ETV Bharat / state

लखनऊ मेट्रो विस्तार ; दूसरे फेज में बदल जाएगी पुराने लखनऊ की तस्वीर, चारबाग से वसंत कुंज काॅरिडोर मंजूर - LUCKNOW METRO EXPANSION

लखनऊ में अभी अमौसी एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया के बीच 21 स्टेशनों के बीच मेट्रो की सेवा संचालित है.

लखनऊ मेट्रो फेज 2- चारबाग टू बसंजकुंज को हरी झंडी.
लखनऊ मेट्रो फेज 2- चारबाग टू बसंजकुंज को हरी झंडी. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 10:41 PM IST

लखनऊ : केंद्र सरकार की तरफ से लखनऊ मेट्रो के दूसरे फेज को मंजूरी दिए जाने के बाद लखनऊवासियों को जल्द ही नए मेट्रो काॅरिडोर (चारबाग से वसंत कुंज) की सौगात मिलने का रास्ता साफ हो गया है. आने वाले दिनों में पुराने लखनऊ की नई तस्वीर उभर कर सामने आएगी. नए मेट्रो काॅरिडोर के बनने से सड़कों पर जाम कम होगा. इससे अस्पताल, कॉलेज पहुंचना काफी आसान हो जाएगा. इससे व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी. साथ ही पर्यटन में भी इजाफा होने की उम्मीद है. साथ ही घाटे में चल रही लखनऊ मेट्रो को चारबाग से वसंत कुंज रूट से भरपाई की भी उम्मीद है.

लखनऊ मेट्रो विस्तार पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)






बता दें, वर्ष 2011 में जब जनगणना हुई थी तो लखनऊ की आबादी 45 लाख से कुछ ज्यादा थी. 14 साल हो गए हैं जनगणना नहीं हुई है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब अगर जनगणना होगी तो उसमें लखनऊ की आबादी 60 लाख से कहीं ज्यादा होगी. आबादी के लिहाज से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था लखनऊ में नहीं है. जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम होने की वजह से न चाहते हुए भी लोग अपने वाहनों के साथ सड़क पर उतारते हैं और फिर जाम की समस्या होती है.

लखनऊ मेट्रो विस्तार से सुविधा.
लखनऊ मेट्रो विस्तार से सुविधा. (Photo Credit : ETV Bharat)


ट्रांसपोर्ट की कमी से जूझ रहा शहर


पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की करीब 290 सिटी बसें संचालित हो रही हैं. जनसंख्या के लिहाज से यह काफी कम हैं. इनकी संख्या कम से कम 500 से 600 होनी चाहिए. वर्तमान में 290 सिटी बसों में 115 इलेक्ट्रिक बसें और 175 सिटी बस ही संचालित होती हैं. शहर में सिटी बसों के 30 रूट हैं. जबकि 18 रूटों पर ही सिटी बसें चल पा रही हैं. ऐसे में यात्रियों को दिक्कत होती है. इसके अलावा 4400 के करीब ऑटो और टेंपो हैं. ई-रिक्शा की संख्या 55 हजार से ज्यादा है. ई रिक्शा यात्रियों को यात्रा के लिए तो सुलभ होते हैं, लेकिन जाम की बड़ी समस्या पैदा करते हैं. मेट्रो के संचालन से शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी असुविधा समाप्त हो सकेगी.

छात्र-छात्राओं को होगी काफी सहूलियत.
छात्र-छात्राओं को होगी काफी सहूलियत. (Photo Credit : ETV Bharat)

चौक, लाटूश रोड, अमीनाबाद समेत कई क्षेत्रों की राह होगी आसान

दूसरे फेज में भीड़भाड़ वाला चौक इलाका भी मेट्रो से कवर हो जाएगा. लोग चौक मेट्रो स्टेशन उतरकर भूल भुलैया, क्लॉक टावर, इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, सतखंडा, कालीबाड़ी मंदिर लेते हुए हनुमान मंदिर आसानी से पहुंच सकेंगे. कारोबार की बात की जाए तो मेट्रो के संचालन से कारोबार को पंख लगेंगे. लाटूश रोड पर लोग बिजली का सामान खरीदने आसानी से बिना जाम के पहुंच सकेंगे. अमीनाबाद की मार्केट आसानी से कर सकेंगे. पांडेयगंज गल्ला मंडी में अनाज की खरीद कर सकेंगे. सिटी स्टेशन के पास रकाबगंज में मसाले से जुड़ी खरीदारी भी आसानी से हो जाएगी. चौक में चिकन के कपड़ों की खरीदारी करने वाले भी आसानी से मेट्रो से पहुंच सकेंगे. हजारों की संख्या में इन बाजारों में रोजाना लोग पहुंचते हैं.





उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार का कहना है कि 'चारबाग से वसंत कुंज' तक लखनऊ मेट्रो का कोरिडोर के बनने से मौजूदा 23 किमी लंबे उत्तर दक्षिण मेट्रो कोरिडोर के स्थानों को पूरी कनेक्टिविटी मिल जाएगी और लखनऊ शहर में मेट्रो का विस्तार 35 किमी का हो जाएगा. लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा के विस्तार से विस्तृत होते लखनऊ को पुराने शहर की संस्कृति, खान-पान, पर्यटन, रोजगार जैसे क्षेत्रों में सुगमता का फायदा मिलेगा. पूरी कोशिश होगी कि ईस्ट वेस्ट कोरिडोर को भी समय से तैयार कर लिया जाए. चारबाग से वसंतकुंज के बीच ईस्ट वेस्ट परियोजना को पूरा होने में लगभग पांच वर्षों का समय लगने का अनुमान है. इस कोरिडोर से जुड़ा ग्राउंडवर्क और रिसर्च डेटा पहले ही तैयार कर लिया गया है.

