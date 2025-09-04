ETV Bharat / state

लखनऊ मेट्रो ने पूरे किए 8 साल; 13 करोड़ यात्रियों ने किया सफर, सेकेंड फेज में चारबाग से बसंत कुंज तक संचालन - LUCKNOW METRO

फिलहाल चल रही हैं 20 मेट्रो, अमीनाबाद, चौक, ठाकुरगंज को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी.

लखनऊ मेट्रो ने पूरे किए 8 साल
लखनऊ मेट्रो ने पूरे किए 8 साल (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 10:51 AM IST

Updated : September 4, 2025 at 10:56 AM IST

5 Min Read

लखनऊ: आठ साल पहले सितंबर की ही वह 5 तारीख ही थी, जब नवाबों के शहर लखनऊ में पहली बार मेट्रो दौड़ी. पांच सितंबर 2017 को जब मेट्रो का संचालन शुरू हुआ तो इसका रूट ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग रेलवे स्टेशन तक ही था. 8.5 किलोमीटर के इस रूट पर यात्रियों को मेट्रो ने उनकी मंजिल तक पहुंचाना शुरू कर दिया. इसके दो साल बाद नौ मार्च 2019 को मेट्रो का दायरा और बढ़ गया. चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक संचालन शुरू किया गया.

लखनऊ की मेट्रो देश में सबसे तेज मेट्रो रेल प्रणाली बन गई. अब नई लाइन पर काम शुरू कराने की तैयारी है तो पुराने लखनऊ को भी मेट्रो की सौगात मिल जाएगी. इस आठ साल की अवधि में मेट्रो शहर वासियों की पसंदीदा साधन बन गई है. कल यानी शुक्रवार को मेट्रो डिपो में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें लखनऊ लाइफ लाइन बन रही मेट्रो के सफर को दर्शाया जाएगा.

मंजूरी के बाद निर्माण की तैयारी: पिछले माह केंद्र सरकार ने लखनऊ मेट्रो के सेकंड फेज के काम शुरू कराने पर मुहर लगा दी है. अब निर्माण कार्य का प्लान तैयार हो रहा है. अगले पांच साल में चारबाग से बसंत कुंज के लोगों को पहली बार मेट्रो की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी. अभी तक लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक 20 मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, जबकि सेकंड फेज का काम जब पूरा हो जाएगा और इस रूट पर जब मेट्रो उतरेगी तो आबादी के हिसाब से कम से कम 25 मेट्रो को पटरी पर उतारने का प्लान है. अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती जाएगी तो मेट्रो ट्रेनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी.

लखनऊ मेट्रो के सेकेंड फेज का जल्द शुरू होगा काम.
लखनऊ मेट्रो के सेकेंड फेज का जल्द शुरू होगा काम. (Photo Credit; ETV Bharat)

मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि वर्तमान में लखनऊ में संचालित हो रहीं दो मेट्रो के स्टेशन पहुंचने के बीच का समय पांच मिनट है, जबकि पुराने लखनऊ की तरफ जब मेट्रो चलेगी तो ऐसी उम्मीद है कि वहां पर आबादी ज्यादा है तो मेट्रो जल्दी फुल हो जाएगी. ऐसे में दो मेट्रो के बीच का समय तीन से चार मिनट किए जाने का प्लान रहेगा. यानी दो मेट्रो ट्रेनों के बीच वर्तमान मेट्रो की तुलना में एक से दो मिनट का समय कम लगेगा. तीन से चार मिनट के अंदर यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों पर सफर के लिए मेट्रो ट्रेनें उपलब्ध होंगी.

प्रतिदिन 90 हजार यात्रियों ने किया सफर: पिछले आठ साल से लखनऊ में चल रहीं मेट्रो ट्रेनों में वर्तमान में एनसीएमसी वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था नहीं है, जिसे अब जल्द लागू किया जाएगा. व्हाट्सएप से क्यूआर कोड के जरिए भी टिकट बन सकेंगे. ये व्यवस्थाएं कानपुर और आगरा मेट्रो में लागू हैं, जबकि लखनऊ मेट्रो में लागू नहीं है. इसे जल्द शुरू करने की तैयारी है. मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारी बताते हैं कि पिछले आठ साल में 13 करोड़ यात्रियों ने लखनऊ मेट्रो से सफर किया है. प्रतिदिन 90 हजार यात्रियों की औसत संख्या है, जबकि पुराने लखनऊ की तरफ चारबाग से बसंत कुंज पर जब मेट्रो चलेगी तो यह संख्या एक से डेढ़ लाख प्रतिदिन होने की उम्मीद है.

पांच सितंबर को होंगे ये कार्यक्रम : 05 सितंबर को मेट्रो के आठ साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर मेट्रो डिपो में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. साथ ही अब तक के मेट्रो के सफर को दर्शाया जाएगा. यात्रियों को मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से किस-किस तरह की सुविधा दी जा रही हैं और क्या-क्या सुविधाएं भविष्य में देने की योजना है, इसके बारे में भी प्रबंध निदेशक की तरफ से जानकारी दी जाएगी. परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव को सम्मानित किया जाएगा.

अगले पांच साल में 35 किलोमीटर हो जाएगा दायरा : लखनऊ मेट्रो का 'चारबाग से वसंत कुंज' तक ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पुराने लखनऊ के बेहद घने बसे स्थानों से गुजरेगा. अमीनाबाद, चौक, ठाकुरगंज को इस फेज से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. कोरिडोर से सिटी रेलवे स्टेशन और चौक स्थित केजीएमयू मेडिकल कॉलेज जुड़ेगा, जहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं. यह कोरिडोर विस्तृत हो रहे लखनऊ शहर को वसंतकुंज तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. लखनऊ के लिए इस बहुप्रतीक्षित कॉरिडोर के बनने से मौजूदा 23 किमी लंबे नॉर्थ साउथ मेट्रो कॉरिडोर के स्थानों को पूरी कनेक्टिविटी मिल जाएगी. लखनऊ शहर में मेट्रो का दायरा बढ़कर 35 किलोमीटर का हो जाएगा.

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के पीआरओ हितेश चांदना का कहना है कि पिछले आठ वर्षों में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने का पूरा प्रयास किया गया है. अन्य परिवहन साधनों की तुलना में अब यात्री मेट्रो से सफर करना पसंद कर रहे हैं. यही कारण है कि पिछले आठ साल में 13 करोड़ से ज्यादा यात्री मेट्रो को मनपसंद साधन के रूप में चुन चुके हैं. यात्रियों को तमाम तरह की सुविधा और ऑफर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिए हैं. भविष्य में भी वन नेशन वन कार्ड और क्यूआर कोड से टिकट बनाने की सुविधा लखनऊ में दी जाएगी. पांच सितंबर को कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में LDA की वरुण विहार हाउसिंग स्कीम; 5610 एकड़ में 15 हजार प्लॉट्स, गोल्फ कोर्स-सेंट्रल पार्क के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

लखनऊ: आठ साल पहले सितंबर की ही वह 5 तारीख ही थी, जब नवाबों के शहर लखनऊ में पहली बार मेट्रो दौड़ी. पांच सितंबर 2017 को जब मेट्रो का संचालन शुरू हुआ तो इसका रूट ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग रेलवे स्टेशन तक ही था. 8.5 किलोमीटर के इस रूट पर यात्रियों को मेट्रो ने उनकी मंजिल तक पहुंचाना शुरू कर दिया. इसके दो साल बाद नौ मार्च 2019 को मेट्रो का दायरा और बढ़ गया. चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक संचालन शुरू किया गया.

लखनऊ की मेट्रो देश में सबसे तेज मेट्रो रेल प्रणाली बन गई. अब नई लाइन पर काम शुरू कराने की तैयारी है तो पुराने लखनऊ को भी मेट्रो की सौगात मिल जाएगी. इस आठ साल की अवधि में मेट्रो शहर वासियों की पसंदीदा साधन बन गई है. कल यानी शुक्रवार को मेट्रो डिपो में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें लखनऊ लाइफ लाइन बन रही मेट्रो के सफर को दर्शाया जाएगा.

मंजूरी के बाद निर्माण की तैयारी: पिछले माह केंद्र सरकार ने लखनऊ मेट्रो के सेकंड फेज के काम शुरू कराने पर मुहर लगा दी है. अब निर्माण कार्य का प्लान तैयार हो रहा है. अगले पांच साल में चारबाग से बसंत कुंज के लोगों को पहली बार मेट्रो की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी. अभी तक लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक 20 मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, जबकि सेकंड फेज का काम जब पूरा हो जाएगा और इस रूट पर जब मेट्रो उतरेगी तो आबादी के हिसाब से कम से कम 25 मेट्रो को पटरी पर उतारने का प्लान है. अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती जाएगी तो मेट्रो ट्रेनों की संख्या भी बढ़ती जाएगी.

लखनऊ मेट्रो के सेकेंड फेज का जल्द शुरू होगा काम.
लखनऊ मेट्रो के सेकेंड फेज का जल्द शुरू होगा काम. (Photo Credit; ETV Bharat)

मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि वर्तमान में लखनऊ में संचालित हो रहीं दो मेट्रो के स्टेशन पहुंचने के बीच का समय पांच मिनट है, जबकि पुराने लखनऊ की तरफ जब मेट्रो चलेगी तो ऐसी उम्मीद है कि वहां पर आबादी ज्यादा है तो मेट्रो जल्दी फुल हो जाएगी. ऐसे में दो मेट्रो के बीच का समय तीन से चार मिनट किए जाने का प्लान रहेगा. यानी दो मेट्रो ट्रेनों के बीच वर्तमान मेट्रो की तुलना में एक से दो मिनट का समय कम लगेगा. तीन से चार मिनट के अंदर यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों पर सफर के लिए मेट्रो ट्रेनें उपलब्ध होंगी.

प्रतिदिन 90 हजार यात्रियों ने किया सफर: पिछले आठ साल से लखनऊ में चल रहीं मेट्रो ट्रेनों में वर्तमान में एनसीएमसी वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था नहीं है, जिसे अब जल्द लागू किया जाएगा. व्हाट्सएप से क्यूआर कोड के जरिए भी टिकट बन सकेंगे. ये व्यवस्थाएं कानपुर और आगरा मेट्रो में लागू हैं, जबकि लखनऊ मेट्रो में लागू नहीं है. इसे जल्द शुरू करने की तैयारी है. मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारी बताते हैं कि पिछले आठ साल में 13 करोड़ यात्रियों ने लखनऊ मेट्रो से सफर किया है. प्रतिदिन 90 हजार यात्रियों की औसत संख्या है, जबकि पुराने लखनऊ की तरफ चारबाग से बसंत कुंज पर जब मेट्रो चलेगी तो यह संख्या एक से डेढ़ लाख प्रतिदिन होने की उम्मीद है.

पांच सितंबर को होंगे ये कार्यक्रम : 05 सितंबर को मेट्रो के आठ साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर मेट्रो डिपो में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. साथ ही अब तक के मेट्रो के सफर को दर्शाया जाएगा. यात्रियों को मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से किस-किस तरह की सुविधा दी जा रही हैं और क्या-क्या सुविधाएं भविष्य में देने की योजना है, इसके बारे में भी प्रबंध निदेशक की तरफ से जानकारी दी जाएगी. परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव को सम्मानित किया जाएगा.

अगले पांच साल में 35 किलोमीटर हो जाएगा दायरा : लखनऊ मेट्रो का 'चारबाग से वसंत कुंज' तक ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पुराने लखनऊ के बेहद घने बसे स्थानों से गुजरेगा. अमीनाबाद, चौक, ठाकुरगंज को इस फेज से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. कोरिडोर से सिटी रेलवे स्टेशन और चौक स्थित केजीएमयू मेडिकल कॉलेज जुड़ेगा, जहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं. यह कोरिडोर विस्तृत हो रहे लखनऊ शहर को वसंतकुंज तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. लखनऊ के लिए इस बहुप्रतीक्षित कॉरिडोर के बनने से मौजूदा 23 किमी लंबे नॉर्थ साउथ मेट्रो कॉरिडोर के स्थानों को पूरी कनेक्टिविटी मिल जाएगी. लखनऊ शहर में मेट्रो का दायरा बढ़कर 35 किलोमीटर का हो जाएगा.

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के पीआरओ हितेश चांदना का कहना है कि पिछले आठ वर्षों में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने का पूरा प्रयास किया गया है. अन्य परिवहन साधनों की तुलना में अब यात्री मेट्रो से सफर करना पसंद कर रहे हैं. यही कारण है कि पिछले आठ साल में 13 करोड़ से ज्यादा यात्री मेट्रो को मनपसंद साधन के रूप में चुन चुके हैं. यात्रियों को तमाम तरह की सुविधा और ऑफर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिए हैं. भविष्य में भी वन नेशन वन कार्ड और क्यूआर कोड से टिकट बनाने की सुविधा लखनऊ में दी जाएगी. पांच सितंबर को कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में LDA की वरुण विहार हाउसिंग स्कीम; 5610 एकड़ में 15 हजार प्लॉट्स, गोल्फ कोर्स-सेंट्रल पार्क के साथ मिलेंगी ये सुविधाएं

Last Updated : September 4, 2025 at 10:56 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW METRO 8 YEARSLUCKNOW METRO 13 CRORE PASSENGERSLUCKNOW METRO 5 SEPTEMBER 2017लखनऊ मेट्रो ने पूरे किए 8 सालLUCKNOW METRO

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.