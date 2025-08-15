ETV Bharat / state

महाभारत सर्किट ; हस्तिनापुर-परीक्षितगढ़ के ऋषि आश्रम बनेंगे पर्यटन केंद्र, तीन करोड़ का बजट मंजूर - MAHABHARAT CIRCUIT

मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना के तहत पर्यटन विभाग ने मेरठ में महाभारत सर्किट परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपये की स्वीकृत प्रदान की है.

महाभारत सर्किट का विकास.
महाभारत सर्किट का विकास. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 7:36 AM IST

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने महाभारत काल से जुड़े ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में पहल की है. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना के तहत पर्यटन विभाग ने मेरठ जनपद में ‘महाभारत सर्किट’ परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपये की स्वीकृत प्रदान की है. इस राशि से हस्तिनापुर और परीक्षितगढ़ स्थित शृंगी ऋषि आश्रम का समेकित विकास किया जाएगा.

यह जानकारी उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने साझा की है. उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग धार्मिक क्षेत्रों में पर्यटक विकास को प्राथमिकता दे रहा है. हस्तिनापुर के विकास के लिए 01 करोड़ का बजट और परीक्षितगढ़ स्थित शृंगी ऋषि आश्रम के पर्यटन विकास के लिए 2 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है. इस प्रकार के पहल से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक धरोहरों को नई पहचान मिलेगी. साथ ही श्रद्धालु और पर्यटक भी आकर्षित होंगे.

पर्यटन मंत्री ने जयवीर सिंह ने बताया कि महाभारत सर्किट प्रदेश की गौरवशाली महाभारतकालीन विरासत को न सिर्फ जीवंत रूप देगी, बल्कि हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़ और आसपास के पौराणिक स्थलों को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से जोड़कर इन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाएगी. यह परियोजना हमारी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं और कारीगरों के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगी. प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम ने कहा महाभारत सर्किट उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को नई पहचान देने का महत्वपूर्ण प्रयास है. हस्तिनापुर और परीक्षितगढ़ में अवसंरचना सुधार, बेहतर सुविधाएं, स्वच्छता, डिजिटल सूचना एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास कराया जाएगा.

ETV Bharat Logo

