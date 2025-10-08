ETV Bharat / state

लखनऊ की छात्रा से नोएडा में रेप; ब्वाॅयफ्रेंड के माता-पिता और भाइयों पर पिटाई का आरोप, केस दर्ज

काकोरी थाना क्षेत्र की रहने वाली है छात्रा और आरोपी ब्वाॅयफ्रेंड. पुलिस ने छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा.

लखनऊ की छात्रा से नोएडा में रेप.
लखनऊ की छात्रा से नोएडा में रेप. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : काकोरी थाना क्षेत्र की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को नोएडा ले जाकर रेप करने और वापस आने पर ब्वाॅयफ्रेंड के माता-पिता और भाइयों द्वारा मारपीट कर रेलवे लाइन पर फेंकने की सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई है. पुलिस ने छात्रा और उसके परिजनों की तहरीर के आधार पर नामजद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.


इंस्पेक्टर काकोरी सतीश चंद्र राठौर के अनुसार क्षेत्र की रहने वाली छात्रा का आरोप है कि उसका बॉयफ्रेंड सुजीत यादव 18 जुलाई को बहला-फुसलाकर उसे नोएडा ले गया था. जहां एक किराए के कमरे में रखा. इस दौरान सुजीत ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. किसी तरह उसने परिजनों को सूचना दी. इसके बाद परिजनों की सूचना पर पुलिस टीम बीते 4 अक्टूबर को छात्रा को काकोरी थाने लाई थी. यहां आने के बाद छात्रा ने बॉयफ्रेंड के खिलाफ अपना बयान बदल दिया था. इसके बाद उसे परिजनों के हवाले कर घर भेज दिया गया था.




इंस्पेक्टर काकोरी के मुताबिक बीते मंगलवार को छात्रा थाने पहुंची थी. छात्रा का आरोप है कि बीते मंगलवार को बॉयफ्रेंड सुजीत के परिवारवालों और संबंधियों ने उसे मारपीट कर नौबस्ता रेलवे लाइन पर फेंक दिया था. राहगीरों द्वारा शोर मचाने पर आरोपी भाग गए थे. इस मामले में छात्रा के बयान दर्ज कर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है. मामले में छात्रा ने सुजीत के माता-पिता, दो भाइयों और कुछ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है. घटना की जांच की जा रही है. जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

STUDENT RAPED IN NOIDAGIRL STUDENT RAPEDKAKORI CRIMEBOYFRIEND ACCUSED OF RAPEGIRL STUDENT RAPED IN NOIDA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.