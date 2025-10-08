लखनऊ की छात्रा से नोएडा में रेप; ब्वाॅयफ्रेंड के माता-पिता और भाइयों पर पिटाई का आरोप, केस दर्ज
काकोरी थाना क्षेत्र की रहने वाली है छात्रा और आरोपी ब्वाॅयफ्रेंड. पुलिस ने छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 1:43 PM IST
लखनऊ : काकोरी थाना क्षेत्र की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को नोएडा ले जाकर रेप करने और वापस आने पर ब्वाॅयफ्रेंड के माता-पिता और भाइयों द्वारा मारपीट कर रेलवे लाइन पर फेंकने की सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई है. पुलिस ने छात्रा और उसके परिजनों की तहरीर के आधार पर नामजद केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
इंस्पेक्टर काकोरी सतीश चंद्र राठौर के अनुसार क्षेत्र की रहने वाली छात्रा का आरोप है कि उसका बॉयफ्रेंड सुजीत यादव 18 जुलाई को बहला-फुसलाकर उसे नोएडा ले गया था. जहां एक किराए के कमरे में रखा. इस दौरान सुजीत ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. किसी तरह उसने परिजनों को सूचना दी. इसके बाद परिजनों की सूचना पर पुलिस टीम बीते 4 अक्टूबर को छात्रा को काकोरी थाने लाई थी. यहां आने के बाद छात्रा ने बॉयफ्रेंड के खिलाफ अपना बयान बदल दिया था. इसके बाद उसे परिजनों के हवाले कर घर भेज दिया गया था.
इंस्पेक्टर काकोरी के मुताबिक बीते मंगलवार को छात्रा थाने पहुंची थी. छात्रा का आरोप है कि बीते मंगलवार को बॉयफ्रेंड सुजीत के परिवारवालों और संबंधियों ने उसे मारपीट कर नौबस्ता रेलवे लाइन पर फेंक दिया था. राहगीरों द्वारा शोर मचाने पर आरोपी भाग गए थे. इस मामले में छात्रा के बयान दर्ज कर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है. मामले में छात्रा ने सुजीत के माता-पिता, दो भाइयों और कुछ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है. घटना की जांच की जा रही है. जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
