सीएम योगी बोले- UP में हो रही सरकारी-प्राइवेट नौकरियों की बौछार, पहले की सरकारों में पैसा लिया जाता था

सीएम ने कहा कि बीमारू राज्य के लेवल को उखाड़कर भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में सफलता प्राप्त की. 25 करोड़ की आबादी, जनप्रतिनिधियों, सरकार से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और डबल इंजन सरकार ने मिलकर प्रयास किया तब यह परिणाम सामने आए. आज यूपी सबसे तेज गति से अग्रसर प्रदेशों में गिना जाता है. देश में विकास की दर यूपी की सर्वाधिक है. हर क्षेत्र में यूपी अग्रणी स्थानों में है. 2017 के पहले जो प्रदेश बॉटम पांच में था, वह आज देश के अंदर अधिकांश स्कीम में नंबर एक पर है, जहां एक पर नहीं है, वहां टॉप थ्री में यूपी को कोई नहीं हटा सकता.

पहले यूपी पर लगा था बीमारू राज्य का लेवल : सीएम ने आगे कहा कि 8 वर्ष पहले आपने अनुभव किया होगा कि यूपी के साथ 2 बातें चस्पा थीं. पहला यूपी का नौजवान-नागरिक प्रदेश के बाहर जाता था तो उसके सामने पहचान का संकट होता था. लोग हेय दृष्टि से देखते थे. दूसरा हमारे ऊपर बीमारू राज्य का लेवल लगा दिया गया था. यानी देश के विकास का बैरियर, जबकि यह राज्य संसाधनों से भरपूर था. राज्य में ईश्वर को भी किसी न किसी अवतार के रूप में बार-बार आना पड़ा. ऐसा राज्य बीमारू हो जाए, कोई खुद को सुरक्षित महसूस न कर सके उस राज्य को पिछले आठ वर्ष के अंदर हम लोगों ने नंबर-2 की अर्थव्यवस्था बनने में सफलता हासिल की.

8 साल में साढ़े आठ लाख नौजवानों को मिली नौकरी : सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन रोजगार से अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का संकल्प लिया है. हम सभी उसमें सहभागी बन सकें, इसके लिए यूपी में पिछले आठ वर्ष के दौरान साढ़े आठ लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने में सफलता मिली है. हर माह किसी न किसी आयोग-बोर्ड के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया है. सख्ती की गई, उसका परिणाम है कि निष्पक्ष भर्ती के तहत चयनित युवाओं को ईमानदारी के साथ सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है.

ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोकभवन में कही. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से नवचयनित 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र बांटने के बाद वह कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. सीएम ने आगे कहा कि साल 2017 के पहले सरकार में बैठे लोगों ने ऐसी स्थिति कर दी थी, जिससे यूपी का नौजवान हताश और निराश था. जब नौजवान हताश और निराश होगा तो अर्थव्यवस्था नीचे गिरेगी ही, लेकिन पिछले साढ़े आठ साल में सामूहिक प्रयास हुए तो सरकारी व निजी क्षेत्र में नौकरी के साथ रोजगार के भी अवसर हैं. यूपी में अब नौकरियों की बौछार है.

लखनऊ : ' आठ वर्ष पहले नियुक्ति पत्र वितरण के ऐसे इवेंट नहीं कर पाते थे. पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती थी. हर प्रक्रिया में कोई न कोई ऐसा व्यवधान होता था. इससे न्यायालय रोक लगा देता था. शिक्षक, पुलिस, अनुदेशक की भर्ती हो या किसी अन्य विभाग की, इतना पैसा ले लिया जाता था कि वे किसी अभ्यर्थी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते थे. जब व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो उसका नैतिक पतन हो जाता है'.

ईमानदारी से छात्रों को गाइड करें अनुदेशक : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चयनित अनुदेशकों को सिफारिश की नौबत नहीं आई होगी जिसने तैयारी की, उसका चयन हुआ. जिसने नहीं की होगी, तैयारी करेगा, उसका आने वाले समय में होगा. अब नौकरियों की बौछार हो रही है. कानून व्यवस्था के माध्यम से सुरक्षा का माहौल तैयार किया गया है. आठ वर्ष में 60 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिली. इसमें 14 लाख ऐसे नौजवान हैं, जिन्होंने यूपी कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण लिया. सीएम ने नियुक्ति पाने वाले युवाओं से कहा कि आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र मिलने तक सिफारिश या लेन-देन नहीं हुआ, इसलिए सरकार की भी अपेक्षा है कि जब अपनी आईटीआई में जाएं तो ईमानदारी के साथ छात्रों को गाइड करें.

यूपी में 60 नए आईटीआई खुले : सीएम ने आगे कहा कि पिछले दिनों लखनऊ में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था. आईटीआई पास, यूपी स्किल मिशन के माध्यम से उनका चयन हुआ. चयन करने वाली कंपनी उन्हें एक लाख, 75 हजार, 50 हजार दे रही थी. किसी भी नौजवान का चयन 35 हजार से कम में नहीं हुआ. सीएम ने कहा कि आठ वर्ष पहले, जो उद्योग और आईटीआई थे, वह भी बंद हो रहे थे, लेकिन अब सरकार 300 से अधिक आईटीआई चला रही है. आठ वर्ष में सरकार के स्तर पर 60 नए आईटीआई बनाए गए, निजी क्षेत्र में भी 3000 से अधिक आईटीआई बने हैं. वर्तमान में 100 ऐसे ट्रेड चल रहे हैं, जो ग्लोबल मार्केट की आवश्यक्ताओं की पूर्ति करने के लिए स्किल मैन पॉवर की आपूर्ति कर सकें. अगर इलेक्ट्रिशियन व प्लंबरिंग का ट्रेड है तो ऑर्टिफिशियल, रोबोटिक व ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी है.

400 साल पहले यूपी सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था : योगी ने कहा कि आठ वर्ष पहले यूपी में परंपरागत उद्यम के कलस्टर भी बंदी के कगार पर थे. 400 वर्ष पहले की बात करेंगे तो यूपी देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक था. यहां विदेशी आक्रांताओं के हमले भी हुए, अंग्रेजों ने भी लूटा. देश जब 1947 में स्वतंत्र हुआ, तब भी यूपी भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी. 1960 तक यूपी का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में 14 फीसदी था, लेकिन 1960 के बाद इसमें गिरावट प्रारंभ हुई. 2016 आते-आते यूपी का योगदान महज आठ फीसदी के आसपास रह गया. इन लोगों के कारनामों ने नंबर एक से नंबर आठ तक पहुंचा दिया. जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ और वोटबैंक की चिंता करके, परिवार के हितों के संरक्षण को लेकर बनाई जाती हैं तो वह दुर्गति की तरफ से लेकर जाती हैं.

मई से लेकर सितंबर तक हजारों युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र : 7 सितंबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न व्यवसाय के लिए नवचयनित 1,510 अनुदेशकों के सीएम ने नियुक्ति पत्र दिए थे. 6 सितंबर को परिवहन विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत तीन महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र सौंपा था. 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर 9 सहायक खेल प्रशिक्षकों को मुख्यमंत्री के हाथों मिला नियुक्ति पत्र मिला था.

28 अगस्त को रोजगार महाकुंभ की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने 15 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया था. तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में कुल 16897 युवाओं का विभिन्न कंपनियों एवं संस्थानों में चयन हुआ. 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 2,425 मुख्य सेविकाओं एवं 13 फार्मासिस्टों को सीएम ने नियुक्ति पत्र वितरित किया था. 6 अगस्त को बरेली में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने रोजगार मेले के माध्यम से चयनित 6000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे.

इसी तरह 15 जून को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 60,244 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे. 17 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर यूपी में 20,997 युवाओं को ऑफर लेटर मिले थे. सभी 75 जनपदों में रोजगार मेले लगाए गए थे. 8 मई को सीएम ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत चयनित 494 सहायक अध्यापक और 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र दिया था.

