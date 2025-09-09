ETV Bharat / state

केजीएमयू फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स को मिलेगा पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का प्रशिक्षण

केजीएमयू कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने की घोषणा. छात्रों को दो सप्ताह फेफड़े की फिजियोथेरेपी की बारीकियां सिखाई जाएंगी.

केजीएमयू फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स.
केजीएमयू फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 8:49 AM IST

लखनऊ : केजीएमयू में फिजियोथेरेपी के छात्रों को रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग में विशेष प्रशिक्षण मिलेगा. पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. छात्रों को दो सप्ताह फेफड़े की फिजियोथेरेपी की बारीकियां सिखाई जाएंगी. यह घोषणा केजीएमयू कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद की है. वह सोमवार को रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग में फिजियोथेरेपी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं.

कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने कहा कि फिजियोथेरेपी की पढ़ाई के दौरान फेफड़ों को मजबूत बनाने का तौर-तरीके सिखाए जाएंगे. विभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत ने कहा कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है. रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग में प्रदेश का पहला पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर संचालित हो रहा है. जहां सांस के मरीजों की फिजियोथेरेपी कराई जाती है. फिजियोथेरेपी से मरीज के फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है. जिससे मरीज दैनिक कार्य बिना सांस फूले कर सकते हैं.

डॉ. सूर्यकांत ने बताया कि यह सेंटर सांस के मरीजों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराता है. इस सेंटर पर अब तक 2000 से अधिक मरीजों को निशुल्क उपचार प्रदान किया जा चुका है. मरीजों की सुविधा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. यह सुविधा निशुल्क है. पैरामेडिकल के डीन डॉ. केके सिंह ने बताया कि जल्द ही फिजियोथेरेपी को पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा. कार्यक्रम में लोहिया संस्थान में पल्मोनरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. अजय वर्मा, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर के सह-प्रभारी डॉ. अंकित कुमार, डॉ. पूनम तिवारी, डॉ. शिवम श्रीवास्तव, डॉ. प्रकृति मिश्रा, दिव्यानी गुप्ता एवं पवन कुमार पाण्डेय, डॉ. आरएएस कुशवाहा, डॉ. दर्शन के बाजाज, डॉ. आनंद श्रीवास्तव, डॉ. ज्योति बाजपेयी, डॉ. मिनाक्षी तिवारी व डॉ. बंदना चक्रवर्ती उपस्थित रहीं.



नौ अक्टूबर से शुरू होगा केजीएमयू का सालाना जलसा

केजीएमयू का तीन दिवसीय सालाना जलसा रैप्सोडी 2025 का आगाज नौ अक्टूबर से होगा. इस वर्ष आयोजन की जिम्मेदारी एमबीबीएस और बीडीएस 2022 बैच के छात्र-छात्राओं की है. रैप्सोडी की थीम रॉयल रिगल अफेयर है. कार्यक्रम के मुख्य कोर्डिनेटर उदित सिंह ने बताया कि रैप्सोडी सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि वह मंच है जहां परंपरा और नवाचार एक साथ झलकते हैं. यह महोत्सव केजीएमयू की ऐतिहासिक विरासत को जीवंत करता है. छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देता है. इस वर्ष के आयोजन में तीन दिनों तक कला, संस्कृति, ज्ञान और मनोरंजन का संगम देखने को मिलेगा. रैप्सोडी में 15 हजार से अधिक छात्र, डॉक्टर और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल होंगे.

केजीएमयू के चिकित्सक ने बनाई खास डिवाइस, ऑपरेशन के दौरान साबित होगी उपयोगी

केजीएमयू के डॉ. तन्मय तिवारी ने बनाई खास डिवाइस.
केजीएमयू के डॉ. तन्मय तिवारी ने बनाई खास डिवाइस.

केजीएमयू एनस्थीसिया विभाग के डॉ. तन्मय तिवारी ने खास उपकरण तैयार किया है. भारत सरकार ने एंटी रेडियल डिविएशन डिवाइस फॉर सेफ लैरेन्गोस्कोपी के डिजाइन को पेटेंट प्रदान किया है. इस उपकरण से डॉक्टर की कलाई पूरी तरह से नियंत्रण में रहेगी. जिससे मरीज को चोट लगने की आशंका कम होगी.


केजीएमयू एनस्थीसिया विभाग के डॉ. तन्मय तिवारी ने बताया कि ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोशी दी जाती है. ऐसे में मरीज को कृत्रिम सांस की नली मुंह के जरिए डाली जाती है. डॉ. तन्मय ने बताया कि उपकरण से नली मरीज में सांस की नली डाली जाती है. करीब 25 प्रतिशत मामलों में डॉक्टर की कलाई का नियंत्रण गड़बड़ाने से मरीज के मुंह में चोट आ जाती है. ये चोट उन मरीजों में एयरवे मैनेजमेंट के दौरान लग सकती है जिनमें बड़े दांत, मुंह कम खुलता हो या जिनमे लैरिंगोस्कोपी मुश्किल होती है.


चोट की वजह से मरीज को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ती है. सुरक्षित सांस की नली डालने के लिए एंटी रेडियल डिविएशन डिवाइस फॉर सेफ लैरेन्गोस्कोप डिजाइन किया है. यह अभिनव उपकरण एनेस्थीसिया के क्षेत्र विशेषकर एयरवे मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण प्रगति है. इसका मकसद लैरेन्गोस्कोपी के दौरान रेडियल डिविएशन को कम करना है. जिससे डॉक्टरों के लिए एर्गोनॉमिक्स में सुधार होता है. मरीजों की सुरक्षा बढ़ती है. कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद व एनस्थीसिया विभाग की अध्यक्ष डॉ. मोनिका कोहली ने बधाई दी.

