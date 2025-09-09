ETV Bharat / state

केजीएमयू फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स को मिलेगा पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का प्रशिक्षण

लखनऊ : केजीएमयू में फिजियोथेरेपी के छात्रों को रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग में विशेष प्रशिक्षण मिलेगा. पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. छात्रों को दो सप्ताह फेफड़े की फिजियोथेरेपी की बारीकियां सिखाई जाएंगी. यह घोषणा केजीएमयू कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद की है. वह सोमवार को रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग में फिजियोथेरेपी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं.

कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने कहा कि फिजियोथेरेपी की पढ़ाई के दौरान फेफड़ों को मजबूत बनाने का तौर-तरीके सिखाए जाएंगे. विभाग के अध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत ने कहा कि फिजियोथेरेपी के माध्यम से फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है. रेस्पीरेटरी मेडिसिन विभाग में प्रदेश का पहला पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर संचालित हो रहा है. जहां सांस के मरीजों की फिजियोथेरेपी कराई जाती है. फिजियोथेरेपी से मरीज के फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है. जिससे मरीज दैनिक कार्य बिना सांस फूले कर सकते हैं.

डॉ. सूर्यकांत ने बताया कि यह सेंटर सांस के मरीजों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराता है. इस सेंटर पर अब तक 2000 से अधिक मरीजों को निशुल्क उपचार प्रदान किया जा चुका है. मरीजों की सुविधा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. यह सुविधा निशुल्क है. पैरामेडिकल के डीन डॉ. केके सिंह ने बताया कि जल्द ही फिजियोथेरेपी को पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा. कार्यक्रम में लोहिया संस्थान में पल्मोनरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. अजय वर्मा, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन सेंटर के सह-प्रभारी डॉ. अंकित कुमार, डॉ. पूनम तिवारी, डॉ. शिवम श्रीवास्तव, डॉ. प्रकृति मिश्रा, दिव्यानी गुप्ता एवं पवन कुमार पाण्डेय, डॉ. आरएएस कुशवाहा, डॉ. दर्शन के बाजाज, डॉ. आनंद श्रीवास्तव, डॉ. ज्योति बाजपेयी, डॉ. मिनाक्षी तिवारी व डॉ. बंदना चक्रवर्ती उपस्थित रहीं.







