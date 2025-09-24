ETV Bharat / state

अधिक टेंशन से खराब हो रहा लोगों का इम्यून सिस्टम; KGMU के रिसर्च में हुआ खुलासा, जानें कैसे दूर होगा तनाव

जीएमयू के मनोरोग विभाग के प्रो. सुजीत ने कहा, रिसर्च में पाया गया कि काउंसलिंग से मरीज के तनाव को ठीक किया जा सकता है.

केजीएमयू हॉस्पिटल लखनऊ
September 24, 2025

लखनऊ: स्ट्रेस (तनाव) अंदर ही अंदर लोगों को मार रहा है. आज के समय में हर कोई स्ट्रेस ले रहा है. तनाव के कारण कई बीमारियां तो होती ही है, लेकिन साथ ही इम्यून सिस्टम पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है. इम्यून सिस्टम खराब होने से मरीज को काफी दिक्कत होती है. बड़ी आसानी के साथ उन्हें कोई भी संक्रमण अपनी गिरफ्त में ले लेता है.

अधिक स्ट्रेस लेने वाले मरीज कई बीमारियों के शिकार: केजीएमयू के मनोरोग विभाग और मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों ने एक संयुक्त अध्ययन किया. इसमें यह पाया गया कि अधिक स्ट्रेस लेने वाले मरीज को एक नहीं, बल्कि कई बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती हैं. इन बीमारियों का इलाज सिर्फ काउंसलिंग होता है. काउंसलिंग से ही व्यक्ति के तनाव को ठीक किया जा सकता है.

तनाव के कारण कई बीमारियां हो रहीं

केजीएमयू में 260 मरीजों पर किया गया रिसर्च: केजीएमयू के मनोरोग विभाग के प्रो. सुजीत करने बताया कि हाल ही में मनोरोग विभाग और मेडिसिन विभाग ने साथ मिलकर एक अध्ययन किया. यह अध्ययन करीब 260 मरीजों पर किया गया. इसमें पुरुषों की संख्या 151 थी, जिनकी उम्र 25 से 40 वर्ष थी. वहीं महिलाओं की संख्या 109 थी. यह सभी वर्किंग कर्मचारी हैं, जो किसी न किसी सरकारी या निजी संस्थान में काम कर रहे हैं.

काम के तनाव के कारण इम्यूनिटी कम हुई: काम के अधिक प्रेशर के कारण इनकी इम्यूनिटी पर बुरा प्रभाव पड़ा है. नतीजा यह है कि आज इन्हें आए दिन कभी पेट से संबंधित दिक्कतें तो कभी सीजनल बीमारी बनी रहती हैं. प्रो. सुजीत ने कहा कि सीजनल बीमारी हर व्यक्ति को मौसम जब परिवर्तन होता है, उस समय होती है. कुछ समय के बाद वह ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसे मरीजों में जल्दी मौसमी बीमारी वायरल, जुकाम बुखार भी दूर नहीं होता है.

काउंसलिंग से स्ट्रेस ठीक हो सकता है.

लाइफ स्टाइल तेजी से बदली, वर्क प्रेशर बढ़ा: केजीएमयू के मेडिसिन विभाग के प्रो. नरसिंह वर्मा ने कहा कि पहले और अब में बहुत बदलाव आया है. वर्तमान में लोगों की लाइफ स्टाइल तेजी से बदली है. साथ ही वर्क प्रेशर भी बढ़ा है. लाइफस्टाइल बदलने के कारण बहुत सारी चीजों जैसे कि हमारा रहन-सहन, खानपान व दिनचर्या में भी बदलाव हुआ है. जब लाइफस्टाइल में बदलाव आता है, तो शारीरिक तौर पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है. अगर लाइफस्टाइल सही है तो कोई दिक्कत नहीं होती है. लेकिन, लाइफस्टाइल में किसी चीज का कोई निर्धारित समय नहीं है.

वर्कआउट के लिए समय नहीं मिलता: वर्कआउट के लिए समय नहीं मिलता है या खानपान का समय निर्धारित नहीं है तो इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है. इसके चलते लोग कम उम्र में ही कई बीमारियों के साथ जीना शुरू करते हैं. इसमें आमतौर पर डायबिटीज, थायराइड, बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी (चिंता) जैसी बीमारियां शामिल है. प्रो. नरसिंह वर्मा ने कहा, स्ट्रेस के कारण इम्यूनिटी कमजोर होती है और जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो कोई भी संख्या बड़ी ही आसानी से व्यक्ति को अपने चपेट में ले लेती हैं. इसमें वायरल बुखार, डेंगू, मलेरिया, पेट से संबंधित दिक्कतें खास तौर पर होती है.

अध्ययन 260 मरीजों पर किया गया.

बदलती लाइफस्टाइल में खानपान पर दें ध्यान: प्रो. नरसिंह वर्मा ने कहा कि बदलती लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज शामिल होती है. इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य व्यक्ति का खानपान होता है. खानपान में जब परिवर्तन होता है तो शरीर में आयरन, जिंक, फायबर्स, कैल्शियम, विटामिन इत्यादि की कमी होती है. जब शरीर में मल्टीविटामिन या आयरन कैल्शियम फायबर्स की कमी होती है तो अलग-अलग बीमारियां होने लगती है. जैसे हड्डियों में दर्द विटामिन डी की कमी से होता है.

फास्ट-फूड से हो रहा मोटापा: इस समय पूरा-पूरा दिन लोग चाइनीज खाकर ही बिता देते हैं. फास्ट फूड में न तो आयरन, कैल्शियम, जिंक, फाइबर्स और न ही विटामिन होते हैं. लेकिन हां एक चीज जरूर होती है कार्बोहाइड्रेट. जिसका शरीर को अत्यधिक आवश्यकता नहीं होती है. लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड्स खा रहे हैं. इसका शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है. इसके चलते बहुत से लोग मोटापे की शिकार हो रहे हैं. शरीर में विभिन्न विटामिन की कमी बनी रहती है.

वर्क प्रेशर बढ़ने से लोग परेशान

इम्यूनिटी भी हुई है पहले से खराब: प्रो. नरसिंह वर्मा ने बताया कि पहले और अब में बहुत कुछ बदलाव आ गया है. पहले मोटे अनाज का चलन था. मोटे अनाज के बहुत फायदे भी होते थे. लोग ज्वार, बाजरा, मक्का, चने के आटे की रोटी लोग खाते थे. यह स्वाद में भी अच्छी होती थी और स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छी होती थी.

हरी साग सब्जियों का सेवन जरूरी: हरी साग सब्जियों का सेवन करते थे और मौसमी फलों को खाते थे. लेकिन वर्तमान में लोग गेहूं के आटे और मैदा युक्त चपाती खाते हैं. अब पहले वाली चीजें नहीं रह गई है. कोई भी चीज शुद्ध नहीं आ रही है. बाजार में भी सारी चीज मिलावटी उपलब्ध है. खानपान में बदलाव के कारण इम्यूनिटी पर बुरा प्रभाव पड़ा है. इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण वायरस तेजी से शरीर में एंट्री करते हैं.

इम्यून सिस्टम पर स्ट्रेस से बुरा असर

सहनशक्ति भी हुई दूर: प्रो. नरसिंह वर्मा ने कहा कि लाइफस्टाइल में रहन-सहन, खानपान और दिनचर्या शामिल है. पहले लोगों का खानपान और दिनचर्या अच्छी थी जिसके चलते उनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी थी. लोग सात दिन तक बुखार उतारने का इंतजार करते थे. फिर उसके बाद विशेषज्ञ से मिलते थे. लेकिन अब लोगों की सहनशक्ति भी कम हुई है. दो घंटे किसी को बुखार आता है तो अगले तीसरे घंटे में वह विशेषज्ञ डॉक्टर के पास चले जाते हैं.

नहीं तो खुद ही डॉक्टर बनकर कोई पेन रिलीफ या एंटीबायोटिक दवा का सेवन कर लेते हैं. दवाओं का लगातार सेवन करने से भी शरीर कमजोर होता है. शरीर के अंग कमजोर होने लगते हैं और दवाओं का असर शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ता है. इसलिए अपने खान-पान पर लोगों को ध्यान देना चाहिए. अगर खान-पान और दिनचर्या अच्छी है, तो सहनशक्ति भी व्यक्ति में होगी.

इन बातों का रखें ख्याल:

  • रात में जल्दी खाना खाने की आदत डालें. खाना पचने में कम से कम 8-10 घंटे का समय लगता है. अगर जल्दी खाना खाएंगे, तो खाना पचाने का समय मिलेगा. अगली सुबह ब्रेकफास्ट सही समय पर करेंगे.
  • खाना खाते समय भरपेट खाना न खाएं, सिर्फ 50 प्रतिशत ही खाना खाएं. ताकि पाचन क्रिया होने में दिक्कत न हो क्योंकि जब व्यक्ति घर पेट खाना खा लेता है, तो पाचन क्रिया नहीं हो पाती है. सही पाचन क्रिया नहीं होने के चलते कई बार लोगों को उल्टियां शुरू हो जाती हैं.
  • वर्कआउट के लिए कम से कम आधे से एक घंटे का समय निकालें. इसमें फिजिकल एक्टिविटीज करें. योग और व्यायाम को भी शामिल करें.
  • खाने में 90 प्रतिशत सलाद, दाल, सब्जी, सूप, दूध, दही और रायता रखें, जबकि सिर्फ 10 प्रतिशत ही रोटी और चावल लें.
  • जितना हो सके उतना खाने को चबा-चबा कर खाएं. इसके कई फायदे होते हैं. जब चबा-चबा कर खाना खाते हैं, तो उसमें लार बनता है और लार से शरीर को काफी फायदा होता है.

