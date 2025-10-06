केजीएमयू प्रशासन ने पुलिस की मौजदूगी में खाली कराई अपनी जमीन, पहले तीन बार भेजा था नोटिस
क्वीन मैरी महिला अस्पताल के पीछे वाली जमीन पर कुछ लोगों ने बना ली थी बस्ती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 2:39 PM IST
लखनऊ : किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के क्वीन मैरी महिला अस्पताल के ठीक पीछे अतिक्रमण को हटाने के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में टीम पहुंची. यह जमीन केजीएमयू की है, लेकिन यहां पर कुछ अराजकतत्वों ने अतिक्रमण कर रखा था. केजीएमयू प्रशासन के द्वारा कई बार नोटिस भेजने के बावजूद उन्होंने जगह खाली नहीं की. जिसके बाद शुक्रवार को प्रशासन ने जमीन खाली करने के लिए पुलिस का सहारा लिया.
थाना वजीरगंज क्षेत्र में शिक्षा भवन के पीछे मलिन बस्ती पर सोमवार को बुलडोजर चलाया गया. केजीएमयू ने मलिन बस्ती को करने को लेकर तीन बार नोटिस जारी किया था. नोटिस के बाद भी लोग अवैध कब्जे हटाने को राजी नहीं थे. इसके चलते केजीएमयू प्रशासन के पैनल लॉयर अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह, अधिवक्ता राम नारायण पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. केजीएमयू के पैनल लॉयर ने बताया कि पहले यह जमीन माध्यमिक शिक्षा भवन की थी. बाद में यह ज़मीन केजीएमयू को दे दी गई थी. जिसके बाद से लगातार केजीएमयू प्रशासन इस जमीन को खाली करने के लिए प्रयास कर रहा था. अवैध बस्ती पर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा.
केजीएमयू के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह के मुताबिक कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा गया था. इसके बावजूद वे लोग जमीन खाली नहीं कर रहे थे. जमीन खाली कराने के बाद कई फैकल्टी और एचआरएफ केंद्र बनाने की योजना है. बहरहाल काम पूरी तरह अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका है. जल्द ही सारा अतिक्रमण पूरी तरह से हटाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
