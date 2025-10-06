ETV Bharat / state

केजीएमयू प्रशासन ने पुलिस की मौजदूगी में खाली कराई अपनी जमीन, पहले तीन बार भेजा था नोटिस

लखनऊ : किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के क्वीन मैरी महिला अस्पताल के ठीक पीछे अतिक्रमण को हटाने के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में टीम पहुंची. यह जमीन केजीएमयू की है, लेकिन यहां पर कुछ अराजकतत्वों ने अतिक्रमण कर रखा था. केजीएमयू प्रशासन के द्वारा कई बार नोटिस भेजने के बावजूद उन्होंने जगह खाली नहीं की. जिसके बाद शुक्रवार को प्रशासन ने जमीन खाली करने के लिए पुलिस का सहारा लिया.





केजीएमयू प्रशासन ने खाली कराई जमीन. (Video Credit : ETV Bharat)

थाना वजीरगंज क्षेत्र में शिक्षा भवन के पीछे मलिन बस्ती पर सोमवार को बुलडोजर चलाया गया. केजीएमयू ने मलिन बस्ती को करने को लेकर तीन बार नोटिस जारी किया था. नोटिस के बाद भी लोग अवैध कब्जे हटाने को राजी नहीं थे. इसके चलते केजीएमयू प्रशासन के पैनल लॉयर अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह, अधिवक्ता राम नारायण पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. केजीएमयू के पैनल लॉयर ने बताया कि पहले यह जमीन माध्यमिक शिक्षा भवन की थी. बाद में यह ज़मीन केजीएमयू को दे दी गई थी. जिसके बाद से लगातार केजीएमयू प्रशासन इस जमीन को खाली करने के लिए प्रयास कर रहा था. अवैध बस्ती पर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा.

