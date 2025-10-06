ETV Bharat / state

केजीएमयू प्रशासन ने पुलिस की मौजदूगी में खाली कराई अपनी जमीन, पहले तीन बार भेजा था नोटिस

क्वीन मैरी महिला अस्पताल के पीछे वाली जमीन पर कुछ लोगों ने बना ली थी बस्ती.

केजीएमयू की जमीन खाली कराई गई.
केजीएमयू की जमीन खाली कराई गई. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) के क्वीन मैरी महिला अस्पताल के ठीक पीछे अतिक्रमण को हटाने के लिए सोमवार को बड़ी संख्या में टीम पहुंची. यह जमीन केजीएमयू की है, लेकिन यहां पर कुछ अराजकतत्वों ने अतिक्रमण कर रखा था. केजीएमयू प्रशासन के द्वारा कई बार नोटिस भेजने के बावजूद उन्होंने जगह खाली नहीं की. जिसके बाद शुक्रवार को प्रशासन ने जमीन खाली करने के लिए पुलिस का सहारा लिया.

केजीएमयू प्रशासन ने खाली कराई जमीन. (Video Credit : ETV Bharat)

थाना वजीरगंज क्षेत्र में शिक्षा भवन के पीछे मलिन बस्ती पर सोमवार को बुलडोजर चलाया गया. केजीएमयू ने मलिन बस्ती को करने को लेकर तीन बार नोटिस जारी किया था. नोटिस के बाद भी लोग अवैध कब्जे हटाने को राजी नहीं थे. इसके चलते केजीएमयू प्रशासन के पैनल लॉयर अधिवक्ता ज्ञानेंद्र सिंह, अधिवक्ता राम नारायण पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. केजीएमयू के पैनल लॉयर ने बताया कि पहले यह जमीन माध्यमिक शिक्षा भवन की थी. बाद में यह ज़मीन केजीएमयू को दे दी गई थी. जिसके बाद से लगातार केजीएमयू प्रशासन इस जमीन को खाली करने के लिए प्रयास कर रहा था. अवैध बस्ती पर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा.

केजीएमयू की जमीन खाली कराई गई.
केजीएमयू की जमीन खाली कराई गई. (Photo Credit : ETV Bharat)

केजीएमयू के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह के मुताबिक कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा गया था. इसके बावजूद वे लोग जमीन खाली नहीं कर रहे थे. जमीन खाली कराने के बाद कई फैकल्टी और एचआरएफ केंद्र बनाने की योजना है. बहरहाल काम पूरी तरह अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका है. जल्द ही सारा अतिक्रमण पूरी तरह से हटाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : संभल में तालाब की जमीन पर भू-माफिया का कब्जा, प्लॉटिंग कर खड़ी की इमारतें, 15 दिन में खाली करने का आदेश

यह भी पढ़ें : संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद के बाग पर चला बुलडोजर, साढ़े तीन बीघा सरकारी जमीन पर किया था कब्जा

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW MEDICAL NEWSKGMU NEWSENCROACHMENT ON KGMU LANDOCCUPATION OF KGMU LANDENCROACHMENT ON KGMU LAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.