लखनऊ-कानपुर रूट पर जल्द दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन; रेलवे को मिलने वाली हैं 50 नई ट्रेनें, अश्वनी वैष्णव के इस ट्वीट से बढ़ीं उम्मीदें - NAMO BHARAT TRAIN

लखनऊ-कानपुर रूट पर जल्द दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 20, 2025 at 11:43 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 11:51 AM IST 3 Min Read

लखनऊ: जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से लैस नमो भारत ट्रेन लखनऊ-कानपुर के बीच दौड़ती मिलेगी. हाल ही में रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि भारतीय रेलवे को शीघ्र ही 50 नई नमो भारत, 100 नई मेमू और 50 नई अमृत भारत ट्रेन का तोहफा मिलने वाला है. इसके बाद सुगबुगाहट का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि फरवरी में रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव ने यूपी को दिए बजट के दौरान कहा था कि कई नई रेल परियोजनाएं ट्रैक पर होंगी. इसमें लखनऊ-कानपुर और मेरठ-सहारनपुर के बीच नमो भारत ट्रेन के अलावा ट्रैक को कवच से लैस किए जाने सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं. रेल मंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी: रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बीती 17 जून को वंदे भारत, मेमू और नमो भारत के मॉडल की एक वीडियो को पोस्ट करते हुए नई ट्रेनों की जानकारी दी थी. इसके बाद अब पूरी उम्मीद है कि कई रूटों पर सेमी हाईस्पीड ट्रेनों की सौगात मिलेगी. हालांकि, उन्होंने यूपी में लखनऊ-कानपुर और मेरठ-सहारनपुर के बीच ट्रेन चलाने का संकेत पहले ही दिया था. ऐसे में अब इस उम्मीद को पंख लग रहे हैं कि जल्द ही इस रूट पर ये ट्रेन दौड़ेगी. रेलवे बजट से इस बार उत्तर प्रदेश को 19,858 करोड़ रुपए मिले हैं. नमो भारत के संचालन को लेकर तब उन्होंने कहा था कि इससे भारतीय रेलवे की एक नई तस्वीर सामने आएगी. इसके अलावा कई अन्य अहम रूटों पर भी ट्रेन संचालित होगी.

नमो भारत की खासियत: भारतीय रेलवे कम दूरी के यात्रियों के लिए और ज्यादा ट्रेनें बना रहा है. रेलमंत्री ने बताया था कि 50 नई नमो भारत ट्रेनें मैन्यूफैक्चर करेगा. इसके अलावा 100 मेनलाइन ईएमयू (मेमू) भी शुरू की जाएंगी. इनमें 16-20 कोच होंगे. इसका उद्देश्य कम दूरी पर रेलवे यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाना है. नमो भारत, जिसे पहले वंदे मेट्रो कहा जाता था, एक वातानुकूलित ऑटोमैटिक ट्रेन सेट है. इसे वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. नमो भारत ट्रेनें नियमित यात्रियों और बिना आरक्षण वाले लोगों के लिए प्रीमियम कम दूरी की यात्रा प्रदान करने वाली हैं. ट्रेनों को कम दूरी की इंटर-सिटी यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है. मेट्रो की तरह रहेगी व्यवस्था: वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की सेमी-हाई स्पीड पर चलती हैं. नमो भारत ट्रेनें भारतीय रेलवे नेटवर्क पर मेनलाइन ईएमयू की जगह ले सकती हैं. इनमें मेट्रो सेवाओं के समान बैठने और खड़े होने की व्यवस्था होगी. 12 कोच वाली ट्रेन में 1,150 यात्री बैठकर और 2,058 यात्री खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं. बदली जा रहीं पटरियां: उत्तर रेलवे 'मिशन रफ्तार' से ट्रेनों को रफ्तार देगा. इसके लिए लखनऊ-कानपुर के बीच ट्रेन की पटरियां बदली जा चुकी हैं. इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नलिंग का काम हो रहा है. इसके बाद 160 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेनें फर्राटा भरेंगी. काम पूरा होते ही लखनऊ से कानपुर पहुंचने में सिर्फ 45 मिनट तक का ही समय लगेगा. यह भी पढ़ें: यूपी के 40 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट; एंट्री करते ही मानसून सुपर एक्टिव, 50Km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, बिजली गिरने का खतरा

Last Updated : June 20, 2025 at 11:51 AM IST