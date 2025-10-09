ETV Bharat / state

खुशखबरी! लखनऊ और कानपुर के बीच जल्द दौड़ेगी रैपिड रेल, सिर्फ 40 मिनट में पूरा होगा सफर

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ-कानपुर नमो भारत रेल कॉरिडोर दी मंजूरी, जानिए क्या होगा रूट और कहां-कहां बनेंगे स्टेशन?

रैपिड रेल.
रैपिड रेल. (UP Government Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 1:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी और औद्योगिक नगरी कानपुर के बीच की दूरियां और कम होंगी. इन दोनों शहरों के बीच जल्द ही रैपिड रेल दौड़ेगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा तैयार लखनऊ-कानपुर नमो भारत रेल कॉरिडोर के प्रारंभिक संरेखण (alignment) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इस परियोजना को हरी झंडी मिलने से दोनों शहरों के बीच आवागमन तेज होने की उम्मीद है. इस रैपिड रेल से लखनऊ से कानपुर का सफर मात्र 40 मिनट में पूरा होगा. इससे लाखों लोगों का समय बचेगा और यात्रा सुविधाजनक होगी. उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सेल की ओर से यह जानकारी दी गई है.

67 किमी होगा रैपिड रेल कॉरिडोर का मार्गः यूपी सरकार के मीडिया सेल के अनुसार, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने पिछले सप्ताह इस संबंध में आदेश जारी किए और केंद्र सरकार के साथ-साथ एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक को प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी थी. करीब 67 किलोमीटर लंबे इस रैपिड रेल कॉरिडोर का मार्ग तय कर लिया गया है. अब इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और तकनीकी सर्वे का रास्ता साफ हो गया है. रैपिड रेल की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से शुरू होकर उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगी.

तीन जगह होंगे स्टापेजः इस कॉरिडोर में तीन स्टॉप होंगे- लखनऊ, उन्नाव और कानपुर. मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि यह रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल के बाद दूसरी ऐसी परियोजना होगी. यह रेल सेवा न केवल लखनऊ और कानपुर को जोड़ेगी, बल्कि दोनों शहरों के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों की मुश्किलों को भी कम करेगी. यह परियोजना उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी.

डीपीआर और तकनीकी सर्वेक्षण जल्द शुरू होगाः मुख्य सचिव ने बताया कि इस परियोजना की मंजूरी के लिए शासन ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था, जिसने लखनऊ, कानपुर और उन्नाव के जिला प्राधिकरणों के बीच समन्वय स्थापित कर इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया. समिति ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद एनसीआरटीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर यह मंजूरी दी गई. अब एनसीआरटीसी इस परियोजना को नियमानुसार आगे बढ़ाएगी और अगले चरणों में डीपीआर और तकनीकी सर्वेक्षण का काम शुरू होगा.

यातायात का दबाव कम होगाः मुख्य सचिव ने बताया कि यह रैपिड रेल न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होगी. तेज और आधुनिक परिवहन सुविधा से सड़क यातायात का दबाव कम होगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी. साथ ही, यह परियोजना क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगी. लखनऊ और कानपुर के बीच व्यापार, शिक्षा और रोजगार के लिए आवागमन करने वाले लोगों को इस रेल सेवा से बहुत राहत मिलेगी. लखनऊ और कानपुर के निवासियों ने इस परियोजना का स्वागत किया है.

इसे भी पढ़ें-मेरठ में रैपिड रेल कॉरिडोर के आसपास का बदलेगा स्वरूप; मेट्रो शहरों की तर्ज पर विकसित होंगी सुविधाएं, जानिए प्लानिंग

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW KANPUR RAPID RAILNAMO BHARAT RAIL CORRIDORLUCKNOW TO KANPUR RAPID RAILलखनऊ कानपुर रैपिड रेल मंजूरNCRTC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.