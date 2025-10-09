ETV Bharat / state

खुशखबरी! लखनऊ और कानपुर के बीच जल्द दौड़ेगी रैपिड रेल, सिर्फ 40 मिनट में पूरा होगा सफर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी और औद्योगिक नगरी कानपुर के बीच की दूरियां और कम होंगी. इन दोनों शहरों के बीच जल्द ही रैपिड रेल दौड़ेगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा तैयार लखनऊ-कानपुर नमो भारत रेल कॉरिडोर के प्रारंभिक संरेखण (alignment) को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इस परियोजना को हरी झंडी मिलने से दोनों शहरों के बीच आवागमन तेज होने की उम्मीद है. इस रैपिड रेल से लखनऊ से कानपुर का सफर मात्र 40 मिनट में पूरा होगा. इससे लाखों लोगों का समय बचेगा और यात्रा सुविधाजनक होगी. उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सेल की ओर से यह जानकारी दी गई है.

67 किमी होगा रैपिड रेल कॉरिडोर का मार्गः यूपी सरकार के मीडिया सेल के अनुसार, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने पिछले सप्ताह इस संबंध में आदेश जारी किए और केंद्र सरकार के साथ-साथ एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक को प्रारंभिक रिपोर्ट भेज दी थी. करीब 67 किलोमीटर लंबे इस रैपिड रेल कॉरिडोर का मार्ग तय कर लिया गया है. अब इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और तकनीकी सर्वे का रास्ता साफ हो गया है. रैपिड रेल की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से शुरू होकर उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगी.

तीन जगह होंगे स्टापेजः इस कॉरिडोर में तीन स्टॉप होंगे- लखनऊ, उन्नाव और कानपुर. मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि यह रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल के बाद दूसरी ऐसी परियोजना होगी. यह रेल सेवा न केवल लखनऊ और कानपुर को जोड़ेगी, बल्कि दोनों शहरों के बीच रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों की मुश्किलों को भी कम करेगी. यह परियोजना उत्तर प्रदेश के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगी.