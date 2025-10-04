ETV Bharat / state

आयुष्मान कार्ड; अगर कोई गलती है तो ऐसे कराएं संशोधन, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

आयुष्मान कार्ड के नोडल अधिकारी डॉ. विनय मिश्रा ने बताया कि कार्ड बनवाने के दौरान संशोधन का कोई प्रावधान नहीं है. ऐसा इसलिए है ताकि कार्ड बनने में पारदर्शिता बनी रहे. ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है. ऐसा हर राज्य के लिए है. किसी भी राज्य में सुधार का कोई विकल्प नहीं है. सरकार का मानना है कि आयुष्मान कार्ड में किसी तरह की कोई धांधली न हो, इसे देखते हुए आयुष्मान कार्ड आवेदन में सुधार का विकल्प नहीं दिया गया है.

आयुष्मान कार्ड की जानकारी देते नोडल अधिकारी डॉ. विनय मिश्रा. (Video Credit : ETV Bharat)

लखनऊ : आयुष्मान भारत योजना के तहत बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं. हालांकि आवेदन करते समय कई प्रकार की गलतियां हो रही हैं. ऐसे में सुधार के ऑप्शन काफी कम हैं. इसलिए आवश्यकता पड़ने पर लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं मिल पाती है. आईए ईटीवी भारत से समझिए कि किस तरीके से आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज कराया जा सकता है और गलती होनें पर कैसे सही करवाया जा सकता है.





डॉ. विनय मिश्रा ने कहा कि ऐसे मामलों में आवेदनकर्ता को यही बताया जाता है कि अपना आवेदन रिजेक्ट कर लें और दोबारा से आवेदन कराएं. कई बार 80 प्रतिशत का मिलान नहीं हो पाता, जिसके कारण वह कार्ड पेंडिंग में चले जाते हैं. पेंडिंग में जाने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें रिजेक्ट किया गया है. वेरीफिकेशन पूरा होने के बाद वह आवेदन क्लियर हो जाते हैं. उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है. इसका भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है. यदि दो या चार महीने तक पेंडिंग क्लियर नहीं होती है. उस स्थिति में आवेदनकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि उस आवेदन को कैंसिल कर देना चाहिए.

आयुष्मान कार्ड बनवाने की योग्यता. (Photo Credit : ETV Bharat)

आयुष्मान कार्ड से मिलने वाले लाभ. (Photo Credit : ETV Bharat)

यहां भी बन रहा हेल्थ कार्ड

कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, यूटीआई-आईटीएसएल केंद्र पर भी आयुष्मान कार्ड बन जाएगा. आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है. स्वास्थ्य विभाग ने जिन जगहों को चिन्हित किया है वहां पर आयुष्मान मित्र होते हैं वह व्यक्ति का कार्ड बनाते हैं. बशर्ते व्यक्ति आयुष्मान कार्ड नियम के अंतर्गत आता हो. आयुष्मान कार्ड धारक के लिए यह बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि अगर लाभार्थी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और एक वर्ष में उसका पांच लाख रुपये तक इलाज हो चुका है. दूसरा साल जैसे ही लगेगा व्यक्ति के आयुष्मान कार्ड में दोबारा पांच लाख रुपये रिन्यू हो जाएंगे.

