लखनऊ : राजधानी के गुडंबा थाना क्षेत्र के बेहटा गांव में रविवार की दोपहर पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से विस्फोट हो गया. इसमें पटाखा कारोबारी आलम और उसकी पत्नी मुन्नी की मौत हो गई. जबकि आलम का बेटा इरशाद समेत पड़ोसी नदीम, हूरजहां और जैद खान समेत कई घायल हो गए. कई घंटे बीतने के बावजूद अभी तक हादसे के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. वहीं हादसे के बाद ईटीवी भारत की टीम मौके पर पहुंची, पड़ोसियों से बात की, हादसे से जुड़े विभिन्न बिंदुओं को करीब से जानने की कोशिश की. पढ़िए विस्तृत रिपोर्ट...
पड़ोसी सिविल इंजीनियर और उनकी पत्नी भी घायल : आलम के घर के आसपास मलबे में दीपावली में जलाए जाने वाली कुछ पटाखा सामग्री भी मिली है. धमाका इतना तेज था कि कुछ ही पल में पूरा मकान भर-भराकर गिर गया. पड़ोसी सिविल इंजीनियर जैद के घर समेत अन्य के भी मकान क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे में जैद को भी चोटें आईं हैं. उनकी पत्नी भी चोटिल हुईं हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने पूरा वाकया बयां किया.
'मैं बेड के अंदर दब गया, पत्नी ने खींचकर निकाला' : जैद ने बताया कि 'मैं नहाने के बाद अपने बेडरूम में लेटा हुआ था. इस बीच अचानक बहुत तेज आवाज हुई. मुझे लगा कि बादल फट गया या बिजली गिर गई है. इसके बाद मुझे लगा कि मेरा छत मेरे ऊपर गिर गया. मैं बॉक्स वाले बेड के अंदर चला गया. मैं उसमें दब गया. अलमारी भी गिर गई. दीवार भी गिर गई. मेरी पत्नी ने मुझे किसी तरह खींचा तो मैं बाहर निकल पाया. छत में लगे पंखे वैगरह सब नीचे गिर गए. कुछ समझ में नहीं आया कि वास्तव में हुआ क्या है'.
'आलम का परिवार रिस्क पर था, खतरे का अंदाजा नहीं था' : जैद खान ने ईटीवी भारत को बताया कि 'मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आलम के घर में पटाखे तैयार किए जा रहे हैं. जो अपने परिवार से साथ रह रहा हो वो इतना विस्फोटक या खतरे की कोई चीज लेकर कैसे रह सकता है?. आलम की पत्नी, उसके बच्चे सब रिस्क पर थे. मुझे यहां आए डेढ़ साल हुआ. मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जो लोग पुराने हैं या जो प्रधान हैं, उनको तो पता होना चाहिए कि आलम के घर में बम-बारूद का काम चल रहा है'. जैद ने आगे बताया कि हो सकता है कि पुलिस को पता रहा हो कि यहां क्या हो रहा है, हालांकि यह कंफर्म नहीं है. यहां से पुलिस चौकी ज्यादा दूर नहीं है. पेट्रोलिंग भी होती रहती है. पुलिस का आना-जाना भी रहता है.
यह भी पढ़ें : लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट; 2 लोगों की मौत, मलबे में दबकर 5 घायल, आसपास के 4 मकान भी क्षतिग्रस्त