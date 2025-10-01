ETV Bharat / state

खुशखबरी: रोडवेज की एसी बसों का किराया नहीं बढ़ेगा., जारी रहेगी 10% की छूट

परिवहन निगम ने लिया फैसला, बसों में किराए की छूट का यह लाभ 30 सितंबर 2025 तक तय किया गया था.

रोडवेज की एसी बसों का किराया नहीं बढ़ेगा.
रोडवेज की एसी बसों का किराया नहीं बढ़ेगा. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 9:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रशासन ने एसी बसों के किराए में दी गई 10% की छूट की मियाद अगले आदेश तक बढ़ा दी है. पूर्व में बसों में किराए की छूट का यह लाभ 30 सितंबर तक तय किया गया था. अब परिवहन निगम ने निर्णय लिया है कि ये छूट आगे भी जारी रहेगी. ऐसा फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि अब एक से दो माह के अंदर फिर से सर्दी शुरू हो जाएगी और एसी बसों में सर्दी के मौसम में यात्री यात्रा करने से कतराते हैं. इसलिए रोडवेज की तरफ से एसी बसों की किराए में छूट दी जाती है. अब यह छूट लगातार जारी रहेगी.


परिवहन निगम की ओर से जारी पत्र.
परिवहन निगम की ओर से जारी पत्र. (Photo Credit : ETV Bharat)

परिवहन निगम ने सबसे पहले 25 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक सर्दी को ध्यान में रखते हुए एसी बसों के किराए में कमी की थी. आमतौर पर जाड़े में एसी का प्रयोग नहीं होने की वजह से किराए में यह कमी की गई थी. हालांकि परिवहन निगम ने खुद की लाभ की स्थिति को देखते हुए इस रियायत को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था. 30 सितंबर तक की समीक्षा के बाद मंगलवार देर शाम किराए में मिल रही छूट को आगे जारी रखने का फैसला लिया गया है. हालांकि यह छूट कब तक रहेगी इसे लेकर अभी कोई आदेश नहीं दिया गया है. जीएम संचालन की तरफ से अगले आदेश तक इसे जारी रखने का निर्देश जारी किया है. चालकों और परिचालकों से कहा गया है कि किराए में दी गई छूट की वजह से कमाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा यात्री इस छूट का लाभ उठा सकें, इसका प्रयास करें.




परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए ही परिवहन निगम ने एक बार फिर एसी बसों के किराए में दी गई 10% की छूट को बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे आने वाले त्योहारों में यात्रियों को यात्रा करना आसान होगा. वह कम किराए पर एसी बस से अपना सफर पूरा कर त्यौहार का लुत्फ उठा सकेंगे.

यह भी पढ़ें : यूपी रोडवेज ने दी बागेश्वर धाम जाने वालों को राहत, प्रयागराज से बस सेवा शुरू...

यह भी पढ़ें : यूपी रोडवेज ने अपनाया हब एंड स्पोक मॉडल, एयरपोर्ट की तरह 75 जिलों से कनेक्ट होंगी इलेक्ट्रिक बसें - Hub and Spoke model in UP Roadways

For All Latest Updates

TAGGED:

TRANSPORT CORPORATION FARE OF ROADWAYS AC BUSESDISCOUNT ON FARES OF AC BUSESUPSRTCDISCOUNT ON FARES OF AC BUSES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.