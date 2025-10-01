ETV Bharat / state

खुशखबरी: रोडवेज की एसी बसों का किराया नहीं बढ़ेगा., जारी रहेगी 10% की छूट

लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रशासन ने एसी बसों के किराए में दी गई 10% की छूट की मियाद अगले आदेश तक बढ़ा दी है. पूर्व में बसों में किराए की छूट का यह लाभ 30 सितंबर तक तय किया गया था. अब परिवहन निगम ने निर्णय लिया है कि ये छूट आगे भी जारी रहेगी. ऐसा फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि अब एक से दो माह के अंदर फिर से सर्दी शुरू हो जाएगी और एसी बसों में सर्दी के मौसम में यात्री यात्रा करने से कतराते हैं. इसलिए रोडवेज की तरफ से एसी बसों की किराए में छूट दी जाती है. अब यह छूट लगातार जारी रहेगी.

परिवहन निगम ने सबसे पहले 25 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक सर्दी को ध्यान में रखते हुए एसी बसों के किराए में कमी की थी. आमतौर पर जाड़े में एसी का प्रयोग नहीं होने की वजह से किराए में यह कमी की गई थी. हालांकि परिवहन निगम ने खुद की लाभ की स्थिति को देखते हुए इस रियायत को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था. 30 सितंबर तक की समीक्षा के बाद मंगलवार देर शाम किराए में मिल रही छूट को आगे जारी रखने का फैसला लिया गया है. हालांकि यह छूट कब तक रहेगी इसे लेकर अभी कोई आदेश नहीं दिया गया है. जीएम संचालन की तरफ से अगले आदेश तक इसे जारी रखने का निर्देश जारी किया है. चालकों और परिचालकों से कहा गया है कि किराए में दी गई छूट की वजह से कमाई पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा यात्री इस छूट का लाभ उठा सकें, इसका प्रयास करें.









परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए ही परिवहन निगम ने एक बार फिर एसी बसों के किराए में दी गई 10% की छूट को बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे आने वाले त्योहारों में यात्रियों को यात्रा करना आसान होगा. वह कम किराए पर एसी बस से अपना सफर पूरा कर त्यौहार का लुत्फ उठा सकेंगे.

यह भी पढ़ें : यूपी रोडवेज ने दी बागेश्वर धाम जाने वालों को राहत, प्रयागराज से बस सेवा शुरू...

यह भी पढ़ें : यूपी रोडवेज ने अपनाया हब एंड स्पोक मॉडल, एयरपोर्ट की तरह 75 जिलों से कनेक्ट होंगी इलेक्ट्रिक बसें - Hub and Spoke model in UP Roadways