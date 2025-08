ETV Bharat / state

घरौनी योजना ; जानिए कब तक मिलेगा आपका मालिकाना सर्टिफिकेट - GHARONI SCHEME UP

घरौनी योजना. ( Photo Credit : ETV Bharat )

August 6, 2025

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को प्रदेश में "घरौनी योजना" के नाम से जाना जाता है. अप्रैल 2020 से शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य गांवों में आवासीय जमीन का डिजिटल सर्वे कर कानूनी स्वामित्व प्रमाण-पत्र (घरौनी) देना है. हालांकि योजना की डेडलाइन दिसंबर 2023 तय की गई थी, लेकिन अब तक करीब 25% कार्य शेष है, जिसके पूरा होने की नई समय सीमा दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है. घरौनी बनवाने की प्रक्रिया. (Photo Credit : ETV Bharat)

