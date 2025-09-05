ETV Bharat / state

सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को मुफ्त चढ़ाई जाएंगी प्लेटलेट्स, जानिए प्राइवेट में कितना करना होगा भुगतान

शासन की तरफ से लखनऊ समेत प्रदेश के सभी 18 मंडलों के अस्पतालों में एफेरेसिस मशीनें लगाई जा चुकी हैं.

सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को एसडीपी मुफ्त.
सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को एसडीपी मुफ्त.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 2:49 PM IST

लखनऊ : यूपी के मंडलीय अस्पतालों में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स (एसडीपी-प्लेटलेट ट्रांसफ़्यूजन) के लिए लगाई गई एफेरेसिस मशीन की प्रोसेसिंग फीस तय कर दी गई है. प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को एसडीपी मुहैया करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. इसके अलावा निजी अस्पताल में भर्ती मरीज को जरूरत पड़ने पर उसे भी एसडीपी मिल सकेगा. इसके एवज में 9 हजार 500 रुपए जमा करना होंगे. इससे पहले कोई शुल्क निर्धारित नहीं था. जिसकी वजह से अस्पताल मनमानी करते थे.

लखनऊ समेत प्रदेश के कई मंडलों में शासन की तरफ से पिछले साल ही एसडीपी के लिए एफेरेसिस मशीन लगा दी गई थी, लेकिन प्रोसेसिंग फीस तय न होने के चलते कुछ अस्पतालों में इसका इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा था. इस्तेमाल करने वाले अस्पताल मरीजों से करीब 10 हजार रुपये जमा करा रहे थे. इसमें लखनऊ में सिविल अस्पताल और लोकबंधु अस्पताल का भी नाम शामिल हैं. सिविल अस्पताल में 10 हजार रुपये जमा करवाने के बाद ही यह सुविधा मिल रही थी. लोकबंधु के अस्पताल प्रशासन ने इस मशीन का इस्तेमाल शुरू ही नहीं किया है. यूपी के कई मंडलीय चिकित्सालयों में यही हालात थे.


इन जिलों के सीएमओ को भेजा गया पत्र : एसडीपी की समस्या दूर करने के लिए शासन की तरफ से लखनऊ, आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बरेली, बस्ती, गोडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ, मीरजापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी के सभी मंडलीय जिला चिकित्सालयों के मुख्य अधीक्षक (सीएमएस) को पत्र भेज दिया गया है. महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को एसडीपी की जरूरत पड़ने पर इसके लिए एफेरेसिस मशीन किट और एसीडी सॉल्यूशन का खर्च रोगी कल्याण समिति के बजट से किया जाएगा. इसमें बजट की कमी होने पर दवा और रसायन मद (मानक मद-39 से) से खरीद की जाएगी.



सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि एसडीपी की आवश्यकता ऐसे मरीजों को होती है. जिनमें प्लेटलेट्स की कमी (थ्रोम्बोसाइटोपेनिया) के कारण रक्तस्राव होने लगता है. लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में डेंगू के गंभीर मामलों में डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है. इसके अलावा ज्यादा खून बहने, सड़क दुर्घटना, बड़े ऑपरेशन और प्रसव के दौरान खून कम होने के मामलों में भी एसडीपी को जीवन रक्षक माना जाता है. इसे देखते हुए शासन की तरफ से लखनऊ समेत प्रदेश के सभी 18 मंडलों में एफेरेसिस मशीनें लगाई जा चुकी है. मशीन का इस्तेमाल करने के लिए एफेरेसिस मशीन किट और एसीडी सॉल्यूशन की जरूरत होती है, जिसका इंतजाम अस्पताल को अपने स्तर से करना होता है.

LUCKNOW MEDICAL NEWSSDP FREE FOR ADMITTED PATIENTSPLATELETS IN GOVERNMENT HOSPITALसिंगल डोनर प्लेटलेट्सSDP FREE FOR ADMITTED PATIENTS

